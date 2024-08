Zomrel nuncius pri Európskej únii Mons. Treanor

V nedeľu 11. augusta zomrel apoštolský nuncius pri Európskej únii Mons. Noël Treanor, írsky arcibiskup a bývalý generálny sekretár Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE). Zomrel vo veku 73 rokov v Bruseli na srdcový infarkt. Funkciu nuncia zastával od novembra 2022 na základe vymenovania pápežom Františkom.

Vatican News

Mons. Noël Treanor sa narodil 25. decembra 1950 v Silverstreame v Írsku a za kňaza bol vysvätený v roku 1976. Dňa 31. marca 1993 bol vymenovaný za generálneho tajomníka Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) so sídlom v Bruseli. Vo februári 2008 bol vymenovaný za biskupa severoírskej diecézy Down and Connor. V roku 2022 ho Svätý Otec František vymenoval za pápežského zástupcu pri EÚ, pričom ho zároveň povýšil na arcibiskupa. Do funkcie nastúpil po Mons. Aldovi Giordanovi, ktorý zomrel v roku 2021 v dôsledku zdravotných komplikácií spôsobených Covidom-19.

„Arcibiskup Noël sa počas svojej služby snažil vytvárať pozitívne vzťahy s partnerskými krajinami Európskej únie a pomáhať živiť kresťanské srdce a dušu Európy“ píše sa v kondolenčnom vyhlásení Konferencie írskych katolíckych biskupov.

Sústrasť nad úmrtím vyjadrila aj COMECE prostredníctvom vyhlásenia jej predsedu Mons. Mariana Crociata, ktorý o nunciovi Treanorovi napísal: „Bol neúnavným Božím služobníkom, skutočným mužom dialógu, presným analytikom a mimoriadne nadaným rečníkom. V Severnom Írsku bol horlivým podporovateľom zmierenia a mieru, pôsobil ako staviteľ mostov medzi komunitami (...), podporoval európsky projekt ako prostriedok na dosiahnutie spoločného dobra“. Ako dodáva Mons. Crociata „práve vďaka nemu boli položené základy pre rozvoj COMECE“, aby „priniesla hlas viery do srdca Európskej únie“.

(Spracovala Miroslava Holubíková)