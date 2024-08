Za politikov - Apoštolát modlitby v auguste

Pápež František nás v auguste vyzýva: Modlime sa za politických vodcov, aby slúžili svojmu ľudu prácou zameranou na celostný ľudský rozvoj a spoločné dobro, aby dbali zvlášť o chudobných a nezamestnaných.

P. Bartkovjak SJ: Úmysel apoštolátu modlitby na august

Apoštolát modlitby je duchovné spoločenstvo, ktoré nás spája so Svätým Otcom i medzi nami navzájom, keď obetujeme Bohu svoje modlitby, práce, každodenné radosti i starosti. Spája nás spoločný úmysel tejto modlitbovej obety. Augustový úmysel Svätého Otca si berie na mušku politikov, ale v tom dobrom zmysle. Modlíme sa za nich, aby svoju úlohu brali naozaj ako službu. Aby slúžili všetkým ľuďom, ich rozvoju a spoločnému dobru, a nie sebeckým či skupinovým záujmom.

Vieme, že politika neraz drasticky preveruje charaktery tých, ktorí v nej pôsobia. Aj rola politika je však povolaním k svätosti. Povolaním veľmi náročným, no o to vznešenejším. V encyklike Fratelli tutti z roku 2020 pápež František píše:

„Pre mnohých je dnes politika nadávkou a nemožno ignorovať, že za touto skutočnosťou sa často skrývajú chyby, korupcia, neschopnosť niektorých politikov. K tomu sa pridávajú stratégie, ktoré sa zameriavajú na jej oslabenie, na jej nahradenie ekonómiou alebo na jej ovládanie nejakou ideológiou. A predsa, môže svet existovať bez politiky? Môže nájsť účinnú cestu k univerzálnemu bratstvu a sociálnemu zmieru bez dobrej politiky?“ (č. 176)

Toľko slová pápeža. Ako na ne reagovať? Keď vidíme, ako spoločnosti chýbajú dobrí politici, nemáme rezignovane mávnuť rukou, horekovať či nadávať. Apoštolát modlitby nás pozýva k niečomu konštruktívnemu: modlime sa za tých, ktorí majú schopnosti lídrov, aby dokázali byť dobrými politikmi.

Pre pápeža Františka je kritériom dobrej politiky snaha o celostný ľudský rozvoj a záujem o slabších. Zvlášť o nezamestnaných, lebo dôstojná práca je pre zdravie spoločnosti kľúčová. Ako píše v už spomenutej encyklike o bratstve a sociálnom priateľstve, „neexistuje horšia chudoba než tá, ktorá oberá o prácu a dôstojnosť práce. V naozaj pokročilej spoločnosti je práca neodňateľným rozmerom spoločenského života, pretože je nielen spôsobom zarábania na chlieb, ale aj prostriedkom osobného rastu, na vytvorenie zdravých vzťahov, na vyjadrenie seba, delenie sa o dary, aby sa ľudia cítili spoluzodpovední za zlepšovanie sveta a aby v konečnom dôsledku žili ako ľud“ (Fratelli tutti, č. 162).

Ako Svätý Otec ďalej vysvetľuje, dobrý politik dbá viac o podporovanie rozvoja než o držanie si vlastného priestoru a pozície. „Je veľmi vznešené spúšťať procesy s nádejou na tajomnú silu zasiateho dobra, ktorých ovocie budú zbierať druhí.“ Dobrá politika je tá, ktorá spája s láskou aj nádej, dôveru v zásoby dobra, ktoré sú napriek všetkému v srdciach ľudí.

Vo svojom programovom dokumente Radosť evanjelia z roku 2013 pápež František sformuloval štyri princípy úsilia o spoločné dobro a sociálny mier. 1. „čas je dôležitejší ako priestor“, 2. „jednota je dôležitejšia než konflikt“, 3. „skutočnosť je dôležitejšia než idea“, 4. „celok je viac než jedna časť“. Tieto tézy sú rady pre politikov, o ktorých si môžeme viac prečítať v exhortácii Evangelii gaudium, č. 222 – 237.

Všimnime si, že rolu politikov pápež František neznižuje. Naopak, nazýva ju „vznešeným povolaním“ a hovorí o „politickej dobročinnej láske“. Počúvajme:

„Ak niekto pomáha starému človeku prejsť cez rieku – a to je znamenitá dobročinná láska –, tak politik mu postaví most, a aj toto je dobročinná láska. Ak niekto pomáha druhému tak, že sa mu dá najesť, politik pre neho vytvára pracovné miesto a realizuje najvyššiu formu dobročinnej lásky, ktorá zušľachťuje jeho politickú činnosť.“ To boli slová encykliky Fratelli tutti, č. 186.

V tejto encyklike, ktorá sa zaraďuje medzi sociálne encykliky, venuje pápež František celú jednu podkapitolu tomu, ako premýšľa a koná dobrý politik. Čítajme ďalej:

„Najväčšie starosti politika by nemali byť tie, ktoré sú spôsobené pádom v prieskumoch, ale nenachádzaním účinného riešenia na jav sociálneho a ekonomického vylúčenia s jeho trpkými dôsledkami: kupčením s ľudskými bytosťami, obchodom s orgánmi a ľudskými tkanivami, sexuálnym zneužívaním chlapcov a dievčat, otrockou prácou vrátane prostitúcie, predajom drog a zbraní, terorizmom a organizovaným medzinárodným zločinom.“ (Fratelli tutti, č. 188)

Politik je v prvom rade človekom. Má pomáhať k tomu, aby sa k človeku vždy pristupovalo ako k osobe, a nie ako k číslu. Počúvajme, čo o tom hovorí pápež František:

„... každý politik je vždy len ľudská bytosť. Je povolaný žiť lásku vo svojich každodenných medziľudských vzťahoch. Je osobou a má potrebu všímať si, že moderný svet, so svojou technickou perfektnosťou má tendenciu čoraz viac racionalizovať uspokojovanie ľudských túžob, klasifikovaných a prerozdelených medzi rozličné služby.

Čoraz menej človeka oslovujú po mene, čoraz menej sa s týmto jedinečným bytím na svete zaobchádza ako s osobou, ktorá má vlastné srdce, trápenia, problémy, radosti, svoju rodinu. Známe sú len jeho choroby, aby sa mohol liečiť, jeho nedostatok peňazí, aby sa mu mohli poskytnúť, jeho potreba domova, aby dostal ubytovanie, jeho túžba po zábave a po rozptýlení, aby sa preňho zorganizovali.“

K tomuto konštatovaniu pápež František dodáva: „No milovať najbezvýznamnejšieho človeka ako brata ... nie je stratou času.“ (Fratelli tutti, č. 193)

Vieme, aký dôraz kladie pápež František na ľudskú vľúdnosť a priam nehu v medziľudských vzťahoch. A tvrdí, že aj v politike je potrebná neha. Počúvajme:

„Čo je nežnosť? Je to láska, ktorá zbližuje a skonkrétňuje. Je to pohyb, ktorý vychádza zo srdca a prichádza k očiam, ušiam, rukám. ... Nežnosť je cesta, po ktorej kráčali najodvážnejší a najsilnejší muži a ženy. Uprostred politickej aktivity nás musia najmenší, najslabší, najchudobnejší obmäkčovať: majú ,právo‘ chytiť nás za dušu a za srdce. Áno, oni sú naši bratia a ako takých ich musíme milovať a podľa toho sa k nim správať“. (FT, č. 194)

Pripomeňme si ešte raz úmysel Svätého Otca na tento mesiac:

Modlime sa za politických vodcov, aby slúžili svojmu ľudu prácou zameranou na celostný ľudský rozvoj a spoločné dobro, aby dbali zvlášť o chudobných a nezamestnaných.

Augustový úmysel našich slovenských biskupov sa tiež zameriava na politiku, na morálnu statočnosť správcov vecí verejných:

Aby sa predstavitelia štátnej a verejnej správy nedali ovládať korupciou a vždy konali v prospech spoločného dobra.

P. Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby