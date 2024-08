Pastor z Gazy: Nech nás rokovania o prímerí posunú k „zázraku“ mieru

V rozhovore pre Vatikánske médiá v čase, keď sa v Dauhe končili rokovania o prímerí v Gaze, sa otec Gabriel Romanelli, farár Kostola Svätej rodiny latinského obradu v Gaze, modlí za pokoj, ktorý mnohí hľadajú, a napriek bolesti sa s vierou ženie vpred.

Roberto Cetera – Vatican News

V katarskej Dauhe sa skončili rokovania o prímerí v Gaze, kde naďalej umierajú ľudia. Vo štvrtok zasiahlo ťažké bombardovanie utečenecké tábory Jabalia a Nuseirat. Teraz sa očakáva, že rokovania budú pokračovať v Káhire.

Kresťanská komunita v pásme Gazy, ktorú vedie otec Gabriel Romanelli, sleduje tieto udalosti v modlitbe a s veľkou nádejou. Dňa 15. augusta dokonca oslávili slávnosť Nanebovzatia Panny Márie krátkou procesiou.

Bombardovanie pokračuje, ale nádej žije

V rozhovore pre Vatikánske médiá otec Romanelli vyjadril nádej, že plody rokovaní uzrú svetlo sveta do budúceho týždňa. Farár v Gaze stále vyslovuje ľútosť nad tým, že bez ohľadu na to „je počuť zvuky bombardovania“. Napriek pretrvávajúcemu žiaľu povedal, že by bolo dobrou správou, keby sa táto vojna skončila „prímerím a prepustením rukojemníkov“ ako „prvým krokom k mieru“.

Veľkolepé oslavy Nanebovzatia Panny Márie napriek utrpeniu

Otec Gabriel spomína na krásne slávenie slávnosti Presvätej Bohorodičky a poznamenáva, že jej Nanebovzatie dokázali osláviť „veľkolepým spôsobom, aj napriek bolesti a únave“. Zdôraznil, akí „úžasní“ sú utečenci, ktorí chcú oslavovať Pannu Máriu, a okamžite privítal žiadosť latinského patriarchu Jeruzalema, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, ktorý ich požiadal, aby sa modlili za Máriu a na príhovor svätého Michala za mier.

Práve prosbou o zázrak pokoja, ako si pochvaľoval farár z Gazy, začali deň slávnosti. „Hodinu v tichu, potom rannými chválami v arabčine, ružencom a potom slávnostnou svätou omšou,“ povedal, že tak urobili predtým, ako „obnovili zasvätenie celej farnosti pásma Gazy Svätej rodine“.

„Pokojný vzduch“ je Máriin zázrak

Otec Romanelli vysvetlil duchovnú cestu, ktorá dozrela v poslednom čase. Ako poznamenal, „na toto zasvätenie sa pripravovali tri roky. Prvý rok so zasvätením Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, druhý rok Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tretí rok svätému Jozefovi.“

Spomenul aj procesiu, ktorá sa konala na mariánsky sviatok na nádvorí kostola s piesňami venovanými Najsvätejšej Matke. Ako poznamenal, po tomto momente nasledovalo stretnutie katolíckych a pravoslávnych rodín a rozdávanie niektorých základných potrieb, potravín a čistiacich prostriedkov. Pripomenul, že „Všetci boli šťastní a myslím, že Panna Mária a jej Syn boli tiež šťastní. Dúfame, že toto ovzdušie pokoja, ktoré cítime, je zázrak Panny Márie.“

Preklad Tímea Saboslajová