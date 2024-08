Od turistu k pútnikovi – Ep. 3: Dobrý pastier

Od turistu k pútnikovi: Dobrý pastier

Často sa stáva, že unavený turista, ktorý prešiel dlhými chodbami Vatikánskych múzeí, pred východom urobí ešte jeden okruh. Ten ho zavedie do modernej budovy, Gregorovho profánneho predkresťanského múzea z roku 1970. Trasa potom pokračuje okolo viacerých starovekých sarkofágov z 3. až 5. storočia, ktoré zobrazujú príbehy z Ježišovho života a zo Starého zákona. Keď návštevník výjde na vrchol schodiska objaví sochu. Táto osamelo stojaca socha je umiestnená skromne a nenápadne, až s prekvapením zistíte, že sa pozeráte na vyobrazenie Dobrého pastiera.

Toto znázornenie sa preslávilo od jedného konca sveta po druhý, je to výjav, ktorý ľudia dlhé roky vídali v učebniciach náboženstva a v knihách o umení. Nachádza sa tam, aby sa bezstarostne vynímal na veľmi odľahlom mieste v múzeách. A možno práve to je vynikajúca možnosť, ako pochopiť vznik kresťanského umenia.

Veď kde sa prvýkrát objavilo kresťanské umenie? Nie v galériách, nie na námestiach, nie na veľkých stenách verejných miest. Ale najprv vzniklo práve pre ticho katakomb a pomaly, ako roky plynuli, sa kresťanské umenie dostávalo z temnoty na svetlo. A keď boli kresťania pripravení ohlasovať svoj príbeh a svojho Spasiteľa, vybrali si tento obraz, Dobrého pastiera.

Prečo si vybrali takýto obraz? Pretože dokáže naraz osloviť mnohých ľudí, starovekého turistu, ale aj starovekého pútnika. Pre Rimanov a Grékov má zmysel pohľad na túto postavu, mladého muža v krátkej tunike, ktorý drží ovcu na pleciach. Rimania by sa na túto postavu pozreli a videli by v nej filantropiu, ochotu vziať na svoje plecia bremeno iného človeka, či už občianske alebo ekonomické. Gréci pri pohľade na ten istý obraz videli sprievodcu do podsvetia, Hermesa Psychopompa, ktorý sa postará o to, aby sa duša dostala do bezpečného útočiska.

Kresťania prevzali tento obraz a spojili ho s obrazom pastiera, ktorý nesie bremeno hriechu, čím pokračovali v myšlienke dobra, ale urobili ju ešte univerzálnejšou. Aby sme pochopili, ako mohol Kristus niesť bremeno hriechu ľudstva, dali tejto postave črty boha Apolóna. Každý turista, ktorý sem vstúpi, spozná jemnú líniu orlieho nosa, nádhernú tvár, ktorá je typická pre znázornenia gréckych bohov, a je to veľmi účinný spôsob, ako poukázať na Kristovo božstvo.

Zároveň Dobrý pastier má aj evanjeliový význam, ktorý hovorí o Ježišových odkazoch na seba ako na Dobrého pastiera, ktorý nechá 99 oviec na vrchu, aby priniesol tú jednu stratenú ovečku, a potom by mohol hovoriť o pastierovi, ktorý pozná svoje ovce a ony poznajú jeho. Pastier, ktorý položí svoj život za svoje ovce a ktorý si ho môže opäť vziať. Obraz Kristovej smrti a zmŕtvychvstania obsiahnutý v jednej postave, ktorá má význam pre mnohých.

Ale azda najúžasnejšou súčasťou tohto Dobrého pastiera je jeho meno. Slovo Kalos, ktorým sa pomenúva tento mladý muža v krátkej tunike. Toto slovo opisuje nielen dobro, ale aj pravdu a krásu. A v tom je to veľké posolstvo, ktoré chce pútnik odovzdať svetu, obraz Spasiteľa, ktorý prichádza na svet, aby priniesol krásnu pravdu dobrej zvesti, a obraz, ktorý by sa mohol šíriť široko-ďaleko, obraz, ktorý má pútnik priniesť do celého sveta.

Zdroj: From Tourist to Pilgrim - Ep. 9: The Good Shepherd

Preklad Tímea Saboslajová