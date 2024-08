Od turistu k pútnikovi – Ep. 2: Michelangelova Pieta

Od turistu k pútnikovi: Michelangelova Pieta

Keď sa predierate davom a snažíte sa obísť nával ľudí pred Michelangelovou Pietou, môže sa vám zdať, že je to len ďalšia položka na zozname návštevníkov, ktorú si môžu odškrtnúť. Pozrite sa však znova okolo seba na modliacich sa ľudí vo veľkom tichu. Táto socha ponúka najväčší súzvuk medzi turistom a pútnikom v dejinách umenia.

Michelangelova Pieta bola zhotovená pre Svätý rok 1500, ktorý bol veľmi významný. Od narodenia Krista totižto uplynulo 1500 rokov. Na mladého sochára bol vyvíjaný tlak. Dostal jediný blok mramoru, čo znamenalo, že sa nemôže pomýliť. Mal na to časový limit jeden rok, a teda musel pracovať rýchlo.

Skutočnou výzvou, ktorej musel čeliť, však bola samotná téma. Kardinál Billiardo de Goula bol Francúz a vybral si typicky francúzsky námet, Pietu, v talianskom sochárstve nevídanú. A navyše ju nenachádzame ani vo Svätom písme. Nenájdete v ňom žiadnu scénu, v ktorej Mária drží Ježiša pred pohrebom. Vytvorili ju Nemci, prevzali Francúzi a samotné slovo Pieta z francúzskeho „Piete“ znamená ľútosť.

Ako mal teda Michelangelo vzbudiť v ľuďoch ľútosť nad Máriou a Ježišom? Nuž, predlohy, ktoré mu boli ponúknuté z Nemecka a Francúzska a ktoré zobrazujú umučené telo Krista a rigor mortis s otvorenými ranami, na ktorých je ešte viditeľná tŕňová koruna. Dvadsaťtriročný sochár však na ne povedal nie. Rozhodol sa urobiť niečo úplne iné, a tým zmenil dejiny umenia. Pozeráme sa na túto kompozíciu, už nie ako na nemeckú kompozíciu v tvare kríža, ale na trojuholník, kde Máriino telo obklopuje Ježiša ako živý plášť. A to telo, keď sa pozriete dovnútra na Kristove končatiny, ich členitosť, proporcie, to je telo gréckeho Boha. Vyzerá tak, akoby mal byť skôr doma v Múzeu Pia Clementina vo Vatikáne.

Ale uprostred tohto krásneho gréckeho tela sú detaily, ktoré vychádzajú z pozorovania mŕtveho človeka. Máriina ruka pod ramenom vidí, ako sa plece hrbí pod uchom, zatiaľ čo záhyb tela padá na prsty. Ruka visí dole, žily sú roztiahnuté, lebo sa v nej nahromadila krv. Namiesto tonického života je tu táto ťažká opustenosť smrti. Tým, že Michelangelo takto navrhol Kristovo telo, urobil niečo jedinečné. Obrátil pozornosť od Ježiša k Márii.

Pútnik je povzbudzovaný k tomu, aby sa pozrel na Máriinu tvár. Mária, ktorá vedela kto je Ježiš od chvíle, keď jej anjel Gabriel povedal, že porodí Spasiteľa. Mária, ktorá zasvätila 33 rokov svojho života svojmu Synovi, len aby jej Syna, Spasiteľa, vzali do zajatia, mučili, zabili a odovzdali na pochovanie. A tak sa pozeráme na veľké tajomstvo jej tváre, takej mladej a takej pokojnej, a môžeme si spomenúť na všetky tie obrazy, ktoré vznikli v Michelangelovom rodnom meste Florencii, na Máriu vo chvíli Zvestovania, keď hovorí: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Mária je tá žena, ktorá keď povedala Bohu áno, myslela to vážne od chvíle, keď súhlasila s tým, že porodí dieťa, až po chvíľu keď súhlasila s tým, že telo svojho dieťaťa uloží do hrobu.

Ale aby sme si predstavili výzvy, ktoré s tým súvisia, pozrime sa na to bližšie očami pútnika. Preniknime do časti okolo Máriinej tváre, kde vidíte pás temnoty, ako vyrezáva závoj, aby sa uvoľnil. Po stranách na jej krku je ešte viac tmy. Je zachytená v štrbinách jej rúcha a spočiatku v jej plytkom výklenku. Pri jej prvom umiestnení by bola obklopená temnotou. Tá temnota, zúfalstvo, ktoré sa snaží nájsť trhlinu v Máriinom brnení. Teraz však môžeme vidieť zdroj jej sily. Bez ohľadu na to, či stojíte zblízka alebo za nepriestrelným sklom, ktoré museli pridať o mnoho rokov neskôr, vždy uvidíte to žiariace Kristovo telo, ktoré Michelangelo vyleštil do lesknúceho sa povrchu. Keď sa teda pozrieme do srdca kameňa s jeho tieňmi, svetlo sa vyleje von. Máriina sila spočíva v tom, že toto svetlo nikdy nestratí z dohľadu.

Pieta je dnes umiestnená priamo pri Svätej bráne, ktorá bude opäť otvorená v roku 2025. Pútnici, ktorí prichádzajú spolu s turistami, vidia nielen krásne renesančné dielo, ale v tejto elegantnej, výrečnej podobe vidia aj cenu našej spásy.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/podcast/from-tourist-to-pilgrim/2024/07/episode-7-michelangelo-pieta-saint-peters.html

Preklad Tímea Saboslajová