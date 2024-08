Nikaragua vyhostila sedem kňazov do Ríma

Nikaragua (AFP or licensors)

Nikaragujská vláda po zatýkaní v posledných dňoch vyhostila z krajiny sedem kňazov, ktorých poslala do Ríma.

Vatican News

Zo skupiny kňazov zatknutých v Nikarague bolo v stredu 7. augusta sedem vyhostených z krajiny a poslaných do Ríma, kam dorazili včera popoludní: sú to kňazi Víctor Godoy, Jairo Pravia, Silvio Romero, Edgar Sacasa, Harvin Torres, Ulises Vega a Marlon Velázquez.

Túto informáciu potvrdila v ten istý deň popoludní nikaragujská vláda v tlačovej správe: „7 nikaragujských kňazov odišlo z Nikaraguy do Ríma v Taliansku“. Kňazi patria do diecéz Matagalpa a Estelí a boli zadržaní v seminári Panny Márie Fatimskej v Manague.

Podľa správ nikaragujských médií správca diecézy Estelí otec Frutos Valle, ktorý bol zatknutý 26. júla, nebol medzi vyhostenými z krajiny.

Ide o piate vyhostenie skupiny kňazov z Nikaraguy: v októbri 2022 a vo februári 2023 do Spojených štátov; v októbri 2023 a v januári 2024 do Ríma ďalšie dve skupiny kňazov spolu s dvoma biskupmi: Rolando Álvarez a Isidoro Mora. A vo štvrtok 8. augusta sedem kňazov, ktorí pricestovali do Talianska.

Medzitým bývalý veľvyslanec Nikaraguy pri Organizácii amerických štátov (OAS) Arturo McFields Yescas v stredu potvrdil, že vláda vedená Danielom Ortegom nariadila vyhostenie brazílskeho veľvyslanca v Nikarague Brena de Souzu Brasila Díasa da Costu za to, že sa nezúčastnil na slávnostnom podujatí pri príležitosti 45. výročia nikaragujskej revolúcie 19. júla, na ktoré bol pozvaný.

Brazílska vláda sa vo štvrtok rozhodla vyhostiť nikaragujskú veľvyslankyňu Fulviu Castrovú ako „odvetu“ za podobný krok, ktorý prijali úrady v Manague.

Preklad Martin Jarábek