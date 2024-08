Kard. Parolin v Assisi: Vojna nikomu neprospieva

Štátny sekretár kard. Pietro Parolin v nedeľu 11. augusta slávil svätú omšu v Assisi pri príležitosti slávnosti svätej Kláry. Ako uviedol, táto svätica je „príkladom života pre našu spoločnosť, ktorá je poznačená konzumom a bezuzdnou honbou za uspokojovaním potrieb“. Kard. Parolin odpovedal aj na otázky novinárov ohľadom ukrajinskej ofenzívy v Kursku, pričom vyjadril znepokojenie vo vývoji: Hrozí, že mier sa vzďaľuje“.

Vatican News

„Z Assisi chcem pri príležitosti tohto sviatku vyslať silnú modlitbu a výzvu za mier na celom svete. Ako Svätý Otec opakovane povedal, vojna je porážkou pre všetkých a nikomu neprospieva“. Aj takto hovoril v nedeľu kardinál štátny sekretár Pietro Parolin v tzv. „meste sv. Františka“, kde dopoludnia predsedal slávnostnej svätej omši pri príležitosti sviatku svätej Kláry v Bazilike, ktorá je jej zasvätená.

Kard. Parolin vo svojej homílii hovoril aj o vojne, počas ktorej opätovne vyzval na mier vo svete. Štátny sekretár sa poďakoval biskupovi Mons. Domenicovi Sorrentinovi, klariskám, františkánom, rehoľníkom a rehoľníčkam, najvyšším civilným a vojenským predstaviteľom a tisícom veriacich prítomných na slávnosti a následne zdôraznil potrebu lásky „vo svete, ktorý je čoraz chudobnejší na lásku a zároveň čoraz hladnejší po láske“.

Kardinál zdôraznil Klárinu radikálnu voľbu chudoby, „ktorá je príkladom života pre našu spoločnosť poznačenú konzumizmom, čiže bezuzdnou snahou o uspokojenie potrieb vyvolanou tlakom reklamy a spoločenským napodobňovaním, tiež nevyhnutným hospodárskym plytvaním, znečisťovaním a hedonizmom, ktorý považuje pôžitok za najvyššie dobro človeka a výlučný cieľ života“.

Stretnutie s novinármi a príklad chudoby svätej Kláry

Pred slávnosťou kardinál, ktorý sa v júli vrátil z misie na Ukrajine, kde navštívil Kyjev, Odesu a Ľvov, odpovedal na otázky miestnych novinárov, vrátane otázky o ofenzíve, ktorú Ukrajina začala v ruskej oblasti Kursk. „Ide o veľmi znepokojujúci vývoj, pretože to znamená otvorenie nových frontov,“ povedal kard. Parolin a dodal: „V tomto zmysle sa možnosti mieru stále viac vzďaľujú“. V tejto súvislosti uviedol „zbaviť sa seba samého, ako to urobili Klára a František: a to ani nie tak materiálnych dobier, ale sebectva, vlastných postojov a nárokov, aby sa človek otvoril druhým s bratským a pokojným prístupom“.

(Preložila a spracovala Miroslava Holubíková)