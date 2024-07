Východný Timor: Pápežova návšteva môže spečatiť cestu zmierenia

Návšteva pápeža Františka je prozreteľnostná, „môže byť časom milosti“, „chvíľou prosby o odpustenie a jeho prijatia vo viere v Boha, ktorý uzdravuje rany“, konštatuje arcibiskup indonézskkeho Kupangu Mons. Hironimus Pakaenoni. Po tom, ako Východný Timor vyhlásil nezávislosť od Indonézie v roku 1999, vypukli na ostrove Timor kruté násilnosti, ktoré vyvolali hlboké traumy. Tie sa však už darí uzdravovať.

V rušnom meste Kupang, ktoré je so svojimi 430 000 obyvateľmi najväčším mestským centrom v západnej časti ostrova Timor a hlavným mestom indonézskej provincie Východná Nusa Tenggara, sa stovky ľudí pripravujú na stretnutie s pápežom Františkom, ktorý od 2. do 13. septembra navštívi Indonéziu, Papuu-Novú Guineu, Východný Timor a Singapur. „Podľa odhadov sa asi 10 000 veriacich z indonézskych diecéz Kupang a Atambua vydá na druhú stranu ostrova, do Východného Timoru, aby sa zúčastnili na svätej omši v Dili,“ hovorí pre agentúru Fides kupangský arcibiskup Mons. Hironimus Pakaenoni. Veriaci kupangskej arcidiecézy nepôjdu do hlavného mesta Jakarta, kde sa pápež zdrží od 3. do 6. septembra, ale na druhú stranu hranice: je totiž jednoduchšie dostať sa na Východný Timor, približne 10 hodín autobusom, ako organizovať drahú cestu do indonézskej metropoly.

Menšina uprostred moslimov

Indonézia, ktorú tvorí vyše 17 000 ostrovov, je štát s najväčším počtom obyvateľov hlásiacich sa k islamu. Má viac ako 230 miliónmi obyvateľov ide o štvrtý najľudnatejší štát sveta. Indonézska arcidiecéza Kupang, ktorá zahŕňa západnú a centrálnu časť Západného Timoru a ostrovy Roti, Savu, Semau a Alor, je domovom viac ako 1,6 milióna ľudí a jednou z mála v Indonézii s väčším počtom kresťanov. Z hľadiska vierovyznania v tejto časti Indonézie 60 % obyvateľstva tvoria kresťania – protestanti, asi 35 % katolíci a len 3 - 4 % moslimovia. Je tu 35 farností a všetky „registrujú masívny prílev a účasť veriacich na živote Cirkvi a na sviatostiach,“ zdôrazňuje Mons. Pakaenoni, ktorý dodáva: „Viera je živá, vidíme to najmä medzi mladými. Vidíme to na povolaniach ku kňazstvu, ktoré nám Pán stále dáva: v menšom seminári máme vyše 100 mladých mužov a vo veľkom seminári 90“. „Evanjelium naďalej priťahuje mladých ľudí,“ poznamenáva prelát, ktorý nedávno slávil diakonskú vysviacku 14 mladých mužov, ktorí sa čoskoro stanú kňazmi. Miestna Cirkev tiež prevádzkuje viac ako 90 katolíckych škôl, od základných až po stredné, a to aj vďaka pomoci 53 rehoľných kongregácií.

Veriaci nemajú pasy, dostanú špeciálne povolenie na púť

„Spolupracujeme s indonézskou vládou,“ vysvetľuje ďalej Mons. Pakaenoni, „aby sme pomohli katolíkom zúčastniť sa na návšteve pápeža v Dili. Požiadali sme kňazov, rehoľné sestry a veriacich, aby sa zaregistrovali vo farnostiach. A diecéza sa dohodla s imigračným úradom na vybavovaní cestovných dokladov. Mnohí veriaci nemajú pasy a tak pre nich bude vybavené osobitné povolenie len na túto príležitosť, na púť. Úrady tiež podporili osobitný postup s vydaním pasov do troch dní“. V Dili, hlavnom meste Východného Timoru - ktoré pápeža Františka privíta od 9. do 11. septembra po zastávkach v Indonézii a Papue-Novej Guinei - sa preto očakáva aj prítomnosť indonézskych veriacich. „Existuje úplná dohoda s Konferenciou biskupov Východného Timoru. Indonézskym pútnikom bude potrebné zabezpečiť prijatie, pohostinnosť a stravu. Organizácia už bola uvedená do pohybu,“ prezrádza arcibiskup.

Príležitosť

Jedným z najočakávanejších momentov je pápežova omša 10. septembra na priestranstve Tesitolu na okraji Dili. Na tomto mieste ju počas svojej návštevy v roku 1987, keď bol Východný Timor pod indonézskou nadvládou, celebroval aj pápež Ján Pavol II. Po roku 1999, keď Východný Timor vyhlásil nezávislosť v referende pod záštitou OSN, nasledovalo obdobie napätia a zmätku, poznačené násilnosťami a masakrami zo strany pro-indonézskych milícií. Prúd vysídlených ľudí, utekajúcich z Východného Timoru, sa valil do Atambua a Kupangu, kde katolícka komunita robila všetko pre to, aby sa zapojila do rôznych iniciatív solidarity. Bolo tu 250 000 utečencov, ktorí sa postupne vrátili na Východný Timor. Cesta zmierenia, založená na psychologickom i duchovnom procese, takmer úplne zacelila rany a traumy minulosti. „Pápežova prítomnosť bude môcť potvrdiť a spečatiť cestu zbližovania a zmierenia,“ hovorí Mons. Pakaenoni. „Jeho návšteva nie je len pre katolíkov, ale pre všetkých obyvateľov. Treba povedať, že medzi cirkvami Západného a Východného Timoru nie je žiadny problém a sme v plnom spoločenstve“.

Niektoré ťažkosti a utrpenie stále existujú medzi ľuďmi a v „rodinách, ktoré stratili svojich blízkych pri násilnostiach a stále vidia trýzniteľov na druhej strane hranice“, pokračuje biskup, ktorý považuje pápežovu návštevu za prozreteľnú, pretože „môže byť momentom osobitnej milosti“, „momentom prosby o odpustenie a jeho prijatia vo viere v Boha, ktorý uzdravuje rany“. „My ako katolíci môžeme byť v tomto procese tí, ktorí pomáhajú a sprostredkujú zmierenie,“ uzatvára kupangský arcibiskup.

