Služba Bohu so zubnou vŕtačkou a smartfónom

Zubárka, producentka sociálnych médií a rehoľná sestra. Všetky tieto tituly by sa dali zahrnúť do popisu práce sestry Pauly Blum, Máriine sestry zo Schönstattu, ISSM, z Ekvádoru. Táto 34-ročná sestra je v poslednom ročníku štúdia, aby sa stala zubnou lekárkou, a jej vášňou je šíriť „Dobrú zvesť“ prostredníctvom Instagramu.

Sr. Francine-Marie Cooper, ISSM

„Je to dar, že môžem robiť všetko to, čo mám rada. Opustila som zubné lekárstvo, aby som sa stala mariánskou sestrou. Potom som sa k tomu opäť vrátila. A teraz sa venujem sociálnym sieťam, ktoré sú skôr mojím koníčkom.“ Takto zhrnula svoj život rehoľnej sestry na ceste k povolaniu zubárky ekvádorská sestra Paula Blum.

V rozhovore pre Vatican News sestra Paula vysvetlila, ako sa dostala k tomu, aby žila svoje misijné poslanie v týchto rozmanitých oblastiach práce. „Keď som mala 11 rokov, rozhodla som sa, že chcem byť zubárkou,“ zaspomínala si. Ešte pred vstupom do Sekulárneho inštitútu Máriiných sestier zo Schönstattu študovala tri roky zubné lekárstvo. Schönstattské sestry spoznala vďaka práci, ktorú vykonávajú v rámci Schönstattského hnutia, najmä s mládežou a rodinami. Sestra Paula sa cítila povolaná k tomuto spôsobu života a predstavovala si, že sa bude venovať aj pastoračnej práci v rámci Schönstattského hnutia.

„Keď som vstúpila do komunity, nevedela som, že sme sekulárny inštitút,“ povedala a vysvetlila, že nevedela, že sestry môžu vykonávať aj svetské povolania. Sekulárne inštitúty sú spoločenstvá zasvätených osôb, ktoré môžu žiť samotne vo svete a pracovať v sekulárnych oblastiach. Ich poslaním je posväcovať svet „zvnútra“ svojou prítomnosťou uprostred sekulárnej spoločnosti.

Sestra Paula si spomenula, ako sa jej vtedy jej predstavená opýtala, či „chce pokračovať, v štúdiu zubného lekárstva?“ Povedala, že to zvažuje, a dodala: „Ak je to možné, tak áno.“ Na druhej strane však uvažovala aj o tom, či by nemohla študovať niečo na spôsob sociálnych médií. Následne dospela k rozhodnutiu: „Pomyslela som si, že by som možno mohla robiť sociálne siete aj bez titulu. Mohla by som pracovať, robiť kurzy, avšak nemohla by som byť zubárkou bez diplomu.“

Sestra Paula vysvetľujúca dentálnu hygienu deťom

Zuby sú poklad

„Viem, že ľudia sa zvyčajne boja ísť k zubárovi a považujú to za čudné, že radi pracujeme v ústach človeka. To si o nás zubároch zvyčajne myslia,“ vysvetlila sestra Paula. Ona však vidí zuby a ústa ľudí ako „poklad“. „Viem, že musím byť dostatočne vyškolená, aby som sa mohla starať o zuby, ktoré nám umožňujú hovoriť, jesť a tiež mať dobré vzťahy, pretože ľudia, ktorí nemajú pekný úsmev, majú často nízke sebavedomie, niekedy ani nehovoria,“ poznamenala.

Sestra Paula vidí túto oblasť práce ako veľmi praktický spôsob, ako pomôcť ľuďom pocítiť ich vlastnú hodnotu a dôstojnosť. Povedala, že jej želaním vždy bolo pomáhať ľuďom. „Viem, že ako zubná lekárka môžem mnohým ľuďom pomôcť obnoviť zdravý životný štýl, dobre sa stravovať, jesť čokoľvek, na čo majú chuť, a zlepšiť ich sebaúctu.“

Jej želaním do budúcnosti by bolo „mať svoju súkromnú ordináciu. Pracovať na klinike s ďalšími kolegami a pomáhať aj ľuďom, ktorí si nemôžu finančne dovoliť zaplatiť zubára.“ Potom je tu aj ďalšia vášeň, ktorú má sestra Paula: Sociálne siete.

Instagramový profil sestry Pauly @hermanadesmariaec

Boh musí byť prítomný tam, kde sú prítomní ľudia

Máriina sestra prezradila: „Keď som si kládla otázku, či sa mám stať sestrou, nechcela som sa pýtať sestry, ktorá pracuje s mladými, ale spýtala som sa Googlu na komunitu Máriiných sestier. Tak som pochopila, že ľudia hľadajú odpovede na internete.“

Vysvetlila, prečo cítila nutkanie používať sociálne siete, aby bola ľuďom viac nablízku: „Myslím si, že ako mileniánka (alebo z generácie Y, čiže osoba narodená v rokoch 1977-1994), ktorá vyrastala so sociálnymi sieťami, v tom čase s Hi5 a Facebookom, som si vždy uvedomovala, že ľudia trávia veľa času na sociálnych sieťach, pretože som to robila tiež. Vždy som chcela byť tam, kde sú ľudia. Boh musí byť prítomný tam, kde sú prítomní ľudia a kde hľadajú odpovede.“ Sestra Paula tak začala rozvíjať profil na Instagrame, ktorý komunita v Ekvádore založila v roku 2020. Motivovala svoje spolusestry, aby spolupracovali pri tvorbe inšpiratívneho obsahu pre online komunitu. Tak vznikol ich účet (@hermanasdemariaec).

Schönstattská sestra priznala, že zladiť čas medzi komunitným životom, štúdiom na univerzite a sociálnymi sieťami môže byť náročné. „Čas je pre mňa najväčšou výzvou. Cítim, že mám dar, že môžem robiť všetko čo ma baví. Ale zorganizovať si čas, keď milujete všetko to, čo robíte, je výzva.“

Zdieľala, že na prácu na sociálnych sieťach má každý týždeň len pol dňa. Sú situácie, keď to nestačí. „Stáva sa mi že počas semestrov náročnejších na štúdium, upravujem videá cestou domov,“ povedala sestra Paula a ďalej dodala: „Prídem domov a točí sa mi hlava, ale čo už, aspoň som to video dokončila! Takže je to náročné.“

Veriace ženy na sociálnych sieťach

Sestra Paula sa podelila o svoje myšlienky o osobitnom prínose veriacich žien vo svete sociálnych sietí. Povedala, že ju motivovala jedna otázka: „Premýšľala som, že keby tu dnes bola Božia Matka a mala by sociálne siete, ako by v tomto storočí odovzdala svetu posolstvo svojho Syna? Myslím, že to je prínos, ktorý môžeme dať ako veriace ženy: odovzdávať Božie posolstvo ženským spôsobom, ako by to robila naša nebeská Matka, takýmto spôsobom reči a s takými hodnotami. A keďže existuje veľa falošných správ a tiež falošných obrazov žien, myslím si, že naším poslaním je ukázať svetu pravý obraz ženy,“ dodala sestra Paula.

Preklad: Tímea Saboslajová