Osobitný sekretár synody: Instrumentum laboris je ovocím spoločného počúvania

Páter Giacomo Costa, osobitný sekretár XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody, sa zamýšľa nad obsahom Instrumentum laboris, orientačného textu pre druhé synodálne zasadnutie v októbri tohto roku: „V súčasnosti sa k miestam staviame inak. Výzvou je pochopiť, na akých miestach, vrátane digitálneho sveta, sa ukrýva život ľudí”, hovorí taliansky jezuita páter Costa.

Federico Piana – Vatican News

Instrumentum laboris pre druhé synodálne zasadnutie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roku, nie je obyčajným dokumentom. V skutočnosti to ani nie je dokument. „Je to niečo viac, oveľa viac. A niečo iné,“ vysvetľuje páter Giacomo Costa. Tento jezuitský rehoľník je jedným z osobitných sekretárov synodálneho zhromaždenia a pred niekoľkými dňami bol pri predstavení textu novinárom z celého sveta vo vatikánskom tlačovom stredisku. Upozornil ich, že text „slúži ako základ na diskusiu, ale nie je to návrh záverečného dokumentu, ktorý by sa mal dodatočne dopĺňať, a nie je to ani úplné kompendium synodálnej ekleziológie“.

Cesta dialógu

V rozhovore pre vatikánske médiá sa páter Costa pokúša priblížiť, čím Instrumentum laboris v skutočnosti je, pričom začína od začiatku synodálnej cesty, keď sa pred niečo viac ako tromi rokmi začalo „dlhé obdobie načúvania miestnych a kontinentálnych cirkví, ktoré viedli intenzívny dialóg so sekretariátom synody. Je to zborové ovocie procesu založeného na neustálom spoločnom rozlišovaní, je to text, ktorý svedčí o doterajšej ceste celej Cirkvi“. Okrem toho bude semienkom, ktoré „prinesie ďalšie úvahy, ktoré budú potom ponúknuté Svätému Otcovi počas októbrového stretnutia. A z týchto úvah vzídu nové závery, ktoré usmernia život Cirkvi,“ dodáva páter Costa.

Vzťahy ako základný rozmer

Oblasť vzťahov je jedným z prvých základných a štrukturálnych rozmerov vyjadrených v Instrumentum laboris, ako sú: základný vzťah s Bohom Otcom, v Ježišovi Kristovi a v Duchu Svätom, vzťah medzi všetkými pokrstenými, vzťah medzi cirkvami a vzťah so svetom na podporu pokoja a dialógu. Vzťahy, ktoré, ako hovorí páter Costa, treba chápať v misionárskom zmysle ohlasovania evanjelia: „A tu sa vynára otázka: Ako môže Cirkev ohlasovať evanjelium? Spôsob, akým sa tieto vzťahy prežívajú, vydáva svedectvo o tom, čomu veríme: vzťahy by sa nemali pestovať len preto, aby sme sa cítili dobre v našich komunitách, ale sú výrazom našej misijnej povahy, našej základnej podstaty Cirkvi.“

Miesta, ktoré treba spoznať

Budovanie vzťahov, ak sa má realizovať, musí sa nevyhnutne vteliť do miest, ktoré nie sú len fyzické, ale musí sa vteliť aj do existenciálnych miest. A práve to objasňuje Instrumentum laboris v druhej časti textu, keď skúma celostnú a spoločnú formáciu, ekleziálne rozlišovanie pre misiu, formulovanie rozhodovacích procesov a transparentnosť, ktorá je spojená so zodpovednosťou a hodnotením. „Je nevyhnutné uvažovať o miestach preto, aby sme boli Cirkvou v dnešnom svete,“ hovorí jezuita, „pretože spätosť s miestami sa v posledných desaťročiach zmenila. Dnes sa k miestu staviame inak: Napríklad, čo dnes znamená byť miestnou cirkvou? Ako môžu ľudia, ktorí menia krajinu kvôli práci alebo prežitiu, patriť do týchto miestnych cirkví?“ V podstate je výzvou to, aby sme pochopili, na akých miestach, aj digitálnych, sa konkrétne realizuje náš život.

Pohľad na Jubileum

Vďaka Instrumentum laboris bude aj nasledujúce synodálne zasadnutie pokračovať s pohľadom na Jubilejný rok 2025. „Bude sa zhodovať s treťou fázou synody,“ zdôrazňuje páter Costa, tá „by mala byť fázou aplikácie a konkretizácie doteraz uskutočnených krokov. V októbri budú totiž vypracované usmernenia i návrhy, ktoré vzídu zo zhromaždenia a ktoré budú odovzdané pápežovi Františkovi. Napokon, perspektíva jubilea je silne spojená so synodou, pretože s ňou kráčame spoločne, bez sebareferencie, ako nás o to žiada Cirkev v ústrety budúcemu Svätému roku.“

Preklad: Martin Jarábek