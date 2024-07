Mons. Skomarovskyj: Návšteva kard. Parolina na Ukrajine je gestom pápežovej blízkosti

Pri príležitosti návštevy štátneho sekretára kard. Parolina na Ukrajine poskytol pre Vatikánske médiá rozhovor predseda biskupov Katolíckej cirkvi latinského obradu Mons. Vitalij Skomarovskyj. Ako vysvetlil, v prítomnosti štátneho sekretára je všetka láska, ktorú pápež prejavuje východoeurópskej krajine, definovanej zakaždým ako „umučenej“, a je tu všetka nádej, že modlitba položená k nohám Panny Márie v berdyčovskej svätyni získa milosť pokoja.

Svitlana Dukhovych, Miroslava Holubíková – Vatican News

Najskôr Mons. Skomarovskyj odpovedal na otázku ako vznikla myšlienka poprosiť pápeža, aby poslal legáta na púť do Berdyčova:

„Púť do Berdyčova je pre nás najvýznamnejšou udalosťou, pretože Panna Mária Berdyčovská, Matka Božia z hory Karmel, bola našou Konferenciou biskupov vyhlásená za patrónku Ukrajiny. Táto svätyňa v Berdyčove je našou národnou svätyňou a púť tam v júli je najväčšou púťou, na ktorej sa schádza cirkev z celej Ukrajiny. Každý rok pozývame niekoho,

kto predsedá oslavám: biskupov z rôznych krajín. Napríklad pred vojnou sme mali kard. Konrada Krajewského. (...) Sme veľmi radi, že Svätý Otec vymenoval štátneho sekretára za pápežského legáta na záver tejto púte. Je to prvýkrát v histórii, čo sa tak stalo. Toto gesto vyjadruje blízkosť pápeža Františka k nášmu ľudu a ja dúfam, že táto spoločná modlitba prinesie veľké ovocie.“

Kardinál Parolin navštívil Ukrajinu už dvakrát: v júni 2016 a v auguste 2021. Táto návšteva je prvá od začiatku rozsiahlej ruskej invázie. Spoja sa s ním v modlitbe k Božej Matke vo svätyni v Berdyčove. Ako vysvetlil Mons. Skomarovskyj, teraz, keď sú vo vojnovom stave, „budú aj oslavy v Berdyčove v súlade s bezpečnostnými predpismi“. Aký význam má táto návšteva pre ukrajinských katolíkov predseda biskupov Katolíckej cirkvi latinského obradu odpovedal:

„Pre nás je to predovšetkým znamenie, že Pán sa o nás stará. Vidíme, že napriek tomu, že uplynulo toľko času - dva a pol roka od začiatku vojny -, vďaka Bohu, ľudia vo svete na Ukrajinu nezabúdajú. Možno sú už unavení, ale pomáhajú nám rôznymi spôsobmi; všetky krajiny a celé národy sú s nami solidárne, vrátane Svätej stolice. A to je znamenie, že pápež je nám blízky, posiela svojho najbližšieho spolupracovníka ako legáta, aby bol s nami, čím ukazuje, že aj jeho srdce je nám blízke, že sa za nás modlí. A to je dobré znamenie. Verím, že je to aj silná modlitba pred Bohom, ktorá nám získa potrebné milosti.“

Kard. Parolin v kaplnke kúrie Ľvovskej arcidiecézy latinského obradu

V súvislosti s modlitbou k Panne Márii vo svätyni v Berdyčove napokon Mons. Vitalij Skomarovskyj dodal:

„Myslím si, že ak Svätý Otec posiela pápežského legáta na záver púte k Matke Božej, tak chce vyjadriť aj dôležitosť modlitby a význam modlitby k Matke Božej. Je zaujímavé, že tam v Berdyčove sa diecézam odovzdávajú figúrky sv. Michala Archanjela, ktoré boli požehnané na hore Gargano vo Svätyni svätého Michala Archanjela v Taliansku. Požehnanie sa uskutočnilo 8. júna, na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie. A tieto znamenia akoby naznačovali, že sa musíme viac modliť k Matke Božej, ako nás o to prosila: modliť sa za mier, za ukončenie vojny. A s týmito nádejami, s týmto úmyslom sa aj my vydávame na púť do Berdyčova, aby sme Pannu Máriu prosili o mier. A prosíme všetkých ľudí, všetkých kresťanov, našich bratov a sestry, aby sa modlili k Panne Márii za nás, za mier na Ukrajine.“