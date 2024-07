Kard. Turkson: Neunavme sa chrániť práva detí v meniacom sa svete

Kancelár Pápežskej akadémie vied a Pápežskej akadémie sociálnych vied, kardinál Peter Turkson, bol ocenený nadáciou „Child“ a organizáciou „Telefono Azzurro“ za jeho angažovanosť a aktivity Svätej stolice v oblasti ochrany ľudských práv a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Podľa kardinála „zneužívanie je skúsenosť bezmocnosti, ktorá poznačí človeka na celý život“ a liečenie si vyžaduje aj duchovné uzdravenie.

Federico Piana, Miroslava Holubíková – Vatican News

Kard. Peter Kodwo Appiah Turkson sa dlhodobo angažuje v ochrane práv detí a mladistvých všade tam, kde sú vo svete porušované. A pracuje predovšetkým na dvoch frontoch, na fronte širšieho potvrdzovania ľudských práv a na fronte boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Robí to od chvíle, keď viedol Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, ktorého je teraz emeritným prefektom. Za toto jeho úsilie si vo štvrtok 25. júla zaslúžil medzinárodné ocenenie, ktoré mu udelila Nadácia pre štúdium a výskum detstva a dospievania „Child“ a organizácia „Telefono Azzurro“.

Maximálna pozornosť deťom

„Deti a dospievajúci sú v zraniteľnej fáze svojho života a ich výchova v tomto citlivom období je dôležitá,“ povedal kardinál pre vatikánske médiá a zdôraznil, že ich schopnosť učiť sa je taká vysoká, že ak urobíte chybu a naučíte ich negatívnemu správaniu, riskujete, že ich navždy stratíte. Preto im musí venovať maximálnu pozornosť nielen rodina, ale aj spoločnosť.

Ako ďalej uviedol kard. Turkson, „skúsenosť zneužívania, je strašná, natrvalo devastuje srdce obetí.“ A dodal: „Riešenie však nie je ani tak vo finančnom odškodnení, pretože peniaze takéto rany nezahoja. Pred časom som to povedal aj v Írsku: je potrebné duchovné uzdravenie, a toto uzdravenie môže ponúknuť Cirkev. Moc Ducha Svätého je skutočná, pôsobí a môže veci zmeniť“.

„Cirkev sa teraz angažuje aj na fronte ochrany maloletých a zraniteľných osôb v oblasti umelej inteligencie, hranice, na ktorej hrozí, že sa zabudne na práva najslabších“, upozornil kardinál s dodaním: „Umelá inteligencia komplikuje, ale aj pomáha. Je to cenný nástroj, ktorý sa musíme naučiť používať. Je to technológia, do ktorej musíme začať vnášať určitú etiku, čo je komplikovaný a ťažký proces, ak myslíme len na zisk a na peniaze“.

Ernesto Caffo, člen Pápežskej komisie pre ochranu maloletých

Globálny prístup v ochrane detí

Okrem kardinála Turksona boli ocenení aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, veľvyslanec Riccardo Sessa, prezident Talianskej spoločnosti pre medzinárodnú organizáciu, Franco Pavoncello, prezident Univerzity Johna Cabota v Ríme, a tiež Silvia Costa, poslankyňa Európskeho parlamentu. Ako pripomenul Ernesto Caffo, predseda správnej rady nadácie „Child“ a zakladateľ organizácie Telefono Azzurro, „svet potrebuje vytvoriť nové pravidlá a nové modely podpory a potrebujeme aj dobrú a rozsiahlu odbornú prípravu rodín, dospelých a samotných detí, pretože oni musia byť protagonistami budúcnosti.“

Ernesto Caffo, ktorý je tiež členom Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, dôrazne tvrdí, že „treba vytvoriť skutočnú globálnu politiku, ako žiada pápež František“. A uzavrel: „Dnes je výzvou, aby sme na problémy nehľadeli sektorovo. Musíme napríklad veľa pracovať v Afrike a v krajinách Južnej Ameriky, kde Cirkev pôsobí a má mnoho aktivít. Musíme vytvoriť viac možností integrácie“.