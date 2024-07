Kard. Cantalamessa oslávil 90 rokov: Hlásanie Božieho slova ako životná priorita

Kardinál Raniero Cantalamessa v pondelok 22. júla oslávil životné jubileum 90 rokov. Kazateľom pápežského domu je od roku 1980, čiže 44 rokov, a širokej verejnosti je známy aj ako autor mnohých kníh. Kapucínsky rehoľník, ktorého pápež František 28. novembra 2020 kreoval za kardinála, sa rozhodol nebyť vysvätený za biskupa, aby mohol naďalej nosiť františkánsky habit, v ktorom chce aj zomrieť. V roku 1979 zanechal pedagogickú činnosť, aby sa na plný úväzok venoval kázaniu.

Tiziana Campisi, Zuzana Klimanová – Vatican News

Tvár a hlas pátra Raniera, ako ho talianski veriaci zvyčajne nazývajú, sú známe aj vďaka tomu, že hlásal evanjelium v televízii. Napísal nespočetné množstvo článkov pre rôzne periodiká a aj pre vatikánsky denník „L'Osservatore Romano“- prvý z nich je z 3. marca 1976. Početné rozhovory poskytol aj vatikánskym médiám a počas tohtoročného Pôstneho obdobia na sociálnych sieťach Vatican News a Vatikánskeho rozhlasu ponúkol týždeň každodenných zamyslení.

Pánovo volanie

Raniero Cantalamessa sa narodil v Colli del Tronto v provincii Ascoli Piceno,

Čítaj tiež 29/03/2024 Kard. Cantalamessa: Kríž ukazuje pravú tvár Boha „Otec odhaľuje pravú tvár svojej všemohúcnosti vo svojom Synovi, ktorý si kľaká pred učeníkov, aby im umyl nohy; v ňom, ktorý uponížený na kríži na tú najradikálnejšiu bezmocnosť, ...

do seminára vstúpil v roku 1946. Ako povedal, „Pánovo volanie“ vnímal vo veku 13 rokov s takou jasnosťou, že o ňom nikdy nepochyboval. Za kňaza bol vysvätený 19. októbra 1958 a svoju službu začal v Bazilike Svätého domu v Lorete. Vyštudoval teológiu vo Freiburgu vo Švajčiarsku a klasickú literatúru na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca v Miláne, aby si prehĺbil štúdium Nového zákona a cirkevných otcov. Na tej istej univerzite bol profesorom dejín kresťanských počiatkov a vedúcim Katedry náboženských vied. V rokoch 1975 až 1981 bol členom Medzinárodnej teologickej komisie a dvanásť rokov členom katolíckej delegácie pre dialóg s pentekostálnymi cirkvami.

Kazateľ Slova na plný úväzok

Písal sa rok 1979, keď páter Cantalamessa zanechal vyučovanie, aby sa naplno venoval službe Slova. V roku 1980 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kazateľa Pápežského domu a je ním dodnes, pričom ho v tejto funkcii potvrdil pápež Benedikt XVI. v roku 2005 a pápež František v roku 2013. V tejto funkcii prednáša počas Adventu a Veľkého pôstu jednu meditáciu týždenne pre Rímsku kúriu za prítomnosti pápeža. Okrem toho ho pozývajú na prednášky do mnohých krajín sveta a často aj bratia z iných kresťanských denominácií. Je autorom vedeckých kníh, ktoré napísal ako historik kresťanských počiatkov, o kristológii otcov, o Veľkej noci v starovekej Cirkvi a iných témach, a publikoval množstvo ďalších textov o spiritualite, ktoré sú plodom jeho kázní v Pápežskom dome a boli preložené do približne 20 jazykov. Od roku 2009 žije kardinál Cantalamessa v pustovni Milosrdnej lásky v Cittaducale spolu s komunitou kapucínskych klarisiek.

Jeho obľúbený sv. Augustín

Medzi jeho obľúbených kresťanských autorov patrí svätý Augustín. V roku 2019, keď komentoval tému „Vstúp znova do seba“, zvolenú pre pôstne kázne a inšpirovanú skúsenosťou tohto svätca, v rozhovore pre vatikánske médiá vysvetlil, že na to, aby človek mohol ísť „po stopách Boha“, aby si ho uvedomil, musí vstúpiť do svojho srdca. „Ako hovorí Augustín, ak opäť nevstúpime do seba, ak sa trochu neodlúčime od vonkajškovosti, od hluku, nemôžeme sa stretnúť so živým Bohom“.