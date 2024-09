Papa Francisc, în Luxemburg: A consola și a sluji, cele două mâini ale iubirii

Joi, 26 septembrie a.c., papa Francisc a început călătoria sa apostolică în Luxemburg și Belgia. Cu această ocazie, pontiful a avutîn cursul serii o întâlnire cu membrii comunității catolice din Marele Ducat al Luxemburgului, în catedrala Notre-Dame. Slujirea, misiunea și bucuria sunt temele pe care papa a dorit să le aprofundeze și să ofere, în același timp, o nouă perspectivă asupra vieții de credință. După vizita în catedrală, papa a plecat în Belgia, unde rămâne până duminică.

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

26 septembrie 2024 – Vatican News. ”Sunt foarte fericit să fiu cu voi în această catedrală magnifică”, a spus papa Francisc în discursul său din Catedrala Notre-Dame din Mare Ducat al Luxemburugului, la întâlnirea cu comunitatea catolică joi, 26 septembrie 2024. ”Întâlnirea noastră”, continuă pontiful, ”coincide cu un jubileu marian important, prin care Biserica luxemburgheză comemorează patru secole de devoțiune față de Maria, Mângâietoarea celor mâhniți,patroana spirituală a țării. Tema pe care ați ales-o pentru această vizită se potrivește bine cu acest titlu: „Pentru a servi”. A consola și a sluji sunt, într-adevăr, două aspecte fundamentale ale iubirii pe care Isus ne-a dăruit-o, pe care ne-a încredințat-o ca misiune (cf. Ioan 13, 13-17) și pe care ne-a arătat-o ca singura cale spre bucuria deplină (cf. Fapte 20, 35)”. Cu ocazia deschiderii Anului Marian, printr-un moment de rugăciune către Maica Domnului, continuă papa, ”îi vom cere Maicii Domnului să ne ajute să fim misionari, gata să dăm mărturie despre bucuria Evangheliei, conformându-ne inimile cu inima ei pentru a ne pune în slujba fraților noștri”. Slujirea, misiunea și bucuria sunt cuvintele pe care papa a dorit să le aprofundeze împreună cu comunitatea catolică și să ofere o nouă perspectivă asupra vieții de credință, sub ocrotirea Sfintei Fecioare.

Spiritul Evangheliei este un spirit de primire



Primul cuvânt asupra căruia s-a oprit pontiful este slujire. ”Anterior s-a spus că Biserica din Luxemburg dorește să fie Biserica lui Isus Cristos, care nu a venit să fie slujit, ci ca să slujească (cf. Mt 20,28; Mc 10,45). De asemenea, a fost amintită imaginea Sfântului Francisc îmbrățișându-l pe lepros și vindecându-i rănile. Aș dori să vă recomand un aspect foarte urgent astăzi: cel al primirii. Fac acest lucru aici, printre voi, într-un mod special, pentru că țara voastră are și păstrează vie, în acest domeniu, o tradiție seculară. Da, spiritul Evangheliei este un spirit de primire, de deschidere către toți și nu admite niciun fel de excludere (Cf. exortația apostolică Evangelii gaudium, 47). Vă încurajez, prin urmare, să rămâneți credincioși acestei moșteniri, continuând să faceți din țara voastră o casă prietenoasă pentru oricine vă bate la ușă cerând ajutor și ospitalitate”, a încurajat papa. Amintind de predecesorul său, Sfântul Ioan Paul al II-lea, care a vizitat Marele Ducat al Luxemburgului, în 1985 și, care vorbea despre rădăcinile creștine ale culturii europene, papa Francisc a dorit să readucă în prim plan cuvintele predecesorului său: ”El i-a încurajat pe tinerii din Luxemburg să traseze calea pentru o Europă nu doar a bunurilor și a mărfurilor, ci a valorilor, a oamenilor și a inimilor”, în care Evanghelia să fie împărtășită „în cuvântul vestirii și în semnele iubirii” (Discurs către tinerii din Marele Ducat de Luxemburg, 16 mai 1985, nr. 4).

Biserica crește într-o societate secularizată

Misiunea este cea de-a doua temă asupra căreia s-a oprit pontiful: ”Mai devreme, cardinalul arhiepiscop [Jean-Claude Hollerich] a vorbit despre o evoluție a Bisericii din Luxemburg într-o societate secularizată, mi-a plăcut această expresie”, a spus papa, focalizându-se asupra faptului că ”Biserica, într-o societate secularizată, evoluează, se maturizează, crește. Ea nu se închide în sine, tristă, resemnată; dimpotrivă, acceptă provocarea, în fidelitate față de valorile din toate timpurile, de a redescoperi și reevalua într-un mod nou căile de evanghelizare, trecând din ce în ce mai mult de la o simplă abordare pastorală la cea a vestirii misionare. Și pentru a face acest lucru este gata să evolueze”.

Duhul Sfânt este cel care lucrează în noi

”Dincolo de dificultăți”, adaugă papa, ”există un dinamism viu al Duhului Sfânt care lucrează în noi. Iubirea ne îndeamnă să proclamăm Evanghelia deschizându-ne către ceilalți”, care ne face să creștem ca și comunitate, pentru a putea depăși teama de a porni pe drumuri noi și, cu determinare, de a primi cu recunoștință contribuția fiecăruia. ”Este o dinamică frumoasă”, spune pontiful, ”sănătoasă, plină de bucurie, pe care facem bine să o cultivăm în noi și în jurul nostru”.

Dumnezeu, prietenul omului

Papa a abordat apoi a treia tematică, bucuria. ”Diogo”, a spus papa, ”vorbind despre experiența Zilei Mondiale a Tineretului, și-a amintit de fericirea pe care a simțit-o în ajunul sărbătorii, așteptând, alături de colegi din toate mediile și națiunile, momentul întâlnirii noastre, precum și de emoția de a se trezi în dimineața următoare înconjurat de atât de mulți prieteni; și din nou entuziasmul pe care l-a simțit în timpul pregătirii făcute împreună în Portugalia și bucuria, după un an, de a fi reunit cu ceilalți aici, în Luxemburg. Vedeți? Așa este credința noastră: este veselă, „dansantă”, pentru că ne spune că suntem fiii unui Dumnezeu care este prietenul omului, care ne vrea fericiți și uniți și care nu se bucură decât de mântuirea noastră (cf. Lc 15,4-32; Sfântul Grigore cel Mare, Omilii asupra Evangheliilor, 34,3)”.

Să mergem împreună

La finalul întâlnirii, papa a dorit să amintească despre o tradiție frumoasă de care a auzit și care i-a lăsat o adâncă impresie. Este procesiunea de primăvară, Springprozession [în germană - n.r.], care are loc de Rusalii în Echternach, în memoria neobositei activități misionare a Sfântului Willibrord, evanghelizatorul acestor ținuturi. ”Întregul oraș”, a evidențiat papa, ”se revarsă dansând pe străzi și în piețe, împreună cu numeroșii pelerini și vizitatori care se adună acolo, iar procesiunea devine un mare și unic dans. Tineri și bătrâni, toți dansează împreună spre catedrală - în acest an chiar și pe ploaie, am auzit -, mărturisind cu entuziasm, în amintirea sfântului păstor, cât de frumos este să mergem împreună și să ne regăsim cu toții frați în jurul mesei Domnului nostru”.

Slujire și consolare

”Misiunea care ne-a fost încredințată este aceea de a sluji și de a consola”, conchide papa, după exemplul Sfintei Fecioare Maria. Mulțumindu-le celor prezenți pentru toată activitatea și devotamentul pentru cei aflați în nevoie, papa Francisc le-a oferit binecuvântarea și i-a asigurat de rugăciunea sa.

Plecarea în Belgia

După întâlnirea din catedrală cu numeroși reprezentanți ai Bisericii catolice din Luxemburg, papa Frrancisc a plecat la aeroport. După ceremonia simplă, fără discursuri, de rămas bun, papa a plecat cu avionul la Bruxelles. Pontiful rămâne în Belgia până duminică, 29 septembrie a.c., unde agenda oficială cuprinde mai multe întâlniri cu familia regală, cu mediile universitare și, desigur, cu reprezentanții Bisericii catolice. Agenda călătoriei apostolice în Belgia se încheie cu Sfânta Liturghie pe care papa o prezidează duminica viitoare pe stadionul ”Roi Baudouin”, după care se întoarce la Roma.