Agenda călătoriei apostolice a papei Francisc în Luxemburg și Belgia (26-29 septembrie 2024)

Papa Francisc efectuează o călătorie apostolică în Luxemburg și Belgia în zilele 26-29 septembrie 2024. Cele patru zile de vizite și întâlniri în cele două monarhii parlamentare din Europa reprezintă a 46-a călătorie apostolică a pontifului de 87 de ani, care a încheiat recent cea mai lungă călătorie apostolică a pontificatului. Între 2-13 septembrie a.c., papa a vizitat patru țări din Asia și Oceania.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

22 septembrie 2024 – Vatican News. Șase discursuri, o omilie și o alocuțiune, întâlniri cu monarhii și prim-miniștrii, cu profesorii universitari și cu studenții, dar și cu reprezentanții Bisericii catolice locale marchează a 46-a călătorie apostolică a pontificatului, pe care papa Francisc, în vârstă de 87 de ani, o efectuează în zilele 26-29 septembrie a.c. în Luxemburg și Belgia.

Potrivit programului călătoriei publicat de Sala de Presă a Sfântului Scaun, papa pleacă de la Roma joi, 26 septembrie a.c., la ora 8.00 și ajunge la Luxembourg la ora 10.00, imediat după aterizare urmând să aibă loc ceremonia de bun venit. Vizita de curtoazie la marele duce de Luxembourg (10.45) este urmată de o întâlnire cu prim-ministrul țării și apoi cu autoritățile, membrii Corpului Diplomatic și reprezentanții societății civile, în fața cărora prezintă primul discurs al călătoriei. La 16.30, în catedrala Notre-Dame, papa are o întâlnire cu reprezentații comunității catolice și prezintă al doilea discurs al călătoriei. Vizita papei în Luxemburg se încheie în jurul orei 17.45, cu ceremonia de rămas bun, după care Suveranul Pontif pleacă cu avionul la Bruxelles, unde sosirea este programată pe aeroportul bazei aeriene din Melsbroek la ora 19.10, tot aici urmând să aibă loc și ceremonia de bun venit.



Agenda de vineri a călătoriei apostolice în Belgia începe în cursul dimineții cu vizita de curtoazie la regii Belgiei, la Castelul Laeken. La scurt timp, papa are o întâlnire cu prim-ministrul țării și, succesiv, cu autoritățile și reprezentanții societății civile, în fața cărora prezintă primul discurs al vizitei. Ultimul moment public al zilei are loc la 16.30, la Universitatea Catolică din Leuven (Louvain), unde papa are o întâlnire cu profesorii universitari și prezintă al doilea discurs al vizitei.



Sâmbătă, 28 septembrie a.c., papa merge în bazilica Preasfintei Inimi din Koekelberg pentru o întâlnire, la ora 10.00, cu episcopii, preoții, diaconii, persoanele consacrate, seminariștii și lucrătorii pastorali, în fața cărora prezintă al treilea discurs al vizitei. La ora 16.30, papa merge la Universitatea Catolică din Louvain pentru o întâlnire cu studenții și al patrulea discurs al vizitei. Agenda publică a papei din această zi se încheie în cursul serii cu o întâlnire privată, la Colegiul ”Saint Michel”, cu membrii Societății lui Isus (iezuiții).



În ultima zi a călătoriei sale apostolice în Belgia – duminică, 29 septembrie a.c. – papa Francisc prezidează Sfânta Liturghie la ora 10.00 pe stadionul ”Roi Baudouin”, unde prezintă omilia celebrării euharistice și conduce rugăciunea ”Îngerul Domnului”. La ora 12.15 papa merge la aeroportul bazei aeriene din Melsbroek pentru ceremonia de rămas bun și întoarcerea la Roma, unde sosirea este programată în jurul orei 15.00.



Călătoria apostolică în Luxemburg și Belgia este a 46-a a actualului pontificat, cea mai recentă, dar și cea mai lungă, fiind efectuată în zilele 2-13 septembrie a.c. în Indonezia, Papua Noua Guinee, Timorul de Est și Singapore.