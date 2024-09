Angelus. Papa Francisc: Adevărata putere se măsoară după slujirea celor din urmă

Duminică, 22 septembrie a.c., papa Francisc a condus rugăciunea ”Îngerul Domnului” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic. După ampla meditație despre Evanghelia duminicii, după ritul roman sau latin, papa a făcut mai multe apeluri privind situația internațională și a îndemnat la continuarea rugăciunilor pentru pace, în special pentru Ucraina, Palestina, Israel și Myanmar.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

22 septembrie 2024 – Vatican News. ”Cu o vorbă pe cât de simplă pe atât de decisivă, Isus reînnoiește modul nostru de a trăi și ne învață că adevărata putere nu constă în stăpânirea celor mai tari, ci în grija față de cei mai slabi”: a spus papa Francisc la rugăciunea ”Îngerul Domnului”, condusă duminică, 22 septembrie a.c., împreună mii de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața Sfântul Petru. După reflecția despre evanghelia zilei, după ritul roman sau latin, papa Francisc a menționat, la saluturile finale, uciderea unui slujitor al Bisericii din Honduras, precum și necesitatea continuării rugăciunii pentru pace în atât de multe țări afectate de război.

În evanghelia Sfintei Liturghii a duminicii (Mc 9,30-37), a remarcat papa în alocuțiunea sa, vorbește despre Isus care vestește cele ce se vor întâmplă la momentul culminant al vieții sale: ”Fiul omului este dat pe mâna oamenilor și îl vor ucide, dar după trei zile va învia” (v. 31). Cu toate acestea, discipolii săi, în timp ce îl urmează pe Învățătorul lor, au altceva în cap și pe buze, iar când Isus îi întreabă despre ce anume vorbeau pe drum, ei nu-i răspund.



Trebuie să fim atenți la această tăcere, a îndemnat pontiful, căci discipolii tăceau pentru că vorbeau despre cine este cel mai mare (cf. v. 34). ”Ce contrast față de cuvintele Domnului! În timp ce Isus le destăinuie sensul vieții sale, ei vorbeau de putere. Acum, rușinea le-a închide gura după cum înainte orgoliul le-a închis inima. Cu toate acestea, Isus le răspunde deschis la discursurile șoptite de-a lungul drumului. Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul (cf. v. 35. Vrei să fii mare? Atunci, fă-te mic, pune-te în slujirea tuturor”.



Cu o vorbă pe cât de simplă pe atât de decisivă, a reluat Sfântul Părinte, Isus reînnoiește modul nostru de a trăi. El ne învață că ”adevărata putere nu constă în stăpânirea celor mai tari, ci în grija față de cei mai slabi”. Este motivul pentru care Învățătorul îl cheamă pe un copil, îl pune în mijlocul discipolilor și îl ia în brațe, spunând: Cine primește unul singur dintre acești copii în numele meu, pe mine mă primește (v. 37). ”Copilul nu are putere, el are nevoie. Când ne îngrijim de om, recunoaștem că omul are întotdeauna nevoie de viață. Noi, cu toții, suntem în viață pentru că am fost primiți, dar puterea ne face să uităm de acest adevăr. Atunci devenim dominatori, nu slujitori, iar primii care suferă din această cauză sunt chiar cei din urmă, cei mici, cei slabi, cei săraci”.



”Cât de multe persoane au de suferit și mor din cauza luptelor pentru putere! Sunt vieți pe care lumea le respinge, după cum l-a respins pe Isus. Când a fost dat pe mâna oamenilor, El nu a găsit o îmbrățișare, ci o cruce. Evanghelia rămâne, cu toate acestea, cuvânt viu și plin de speranță: Cel care a fost respins a înviat, este Domnul”.



Ne putem întreba, a reluat papa la finalul alocuțiunii de la ”Îngerul Domnului”, dacă știm să recunoaștem chipul lui Isus în cei mai mici, dacă avem grijă de aproapele, slujindu-l cu generozitate sau, dimpotrivă, dacă suntem capabili să le mulțumim celor care au grijă de noi. Papa a îndemnat, de aceea, la rugăciune către Fecioara Maria ”pentru ca, asemenea ei, să fim liberi de slava deșartă și dispuși la slujire”.

După rugăciunea ”Angelus”, papa Francisc – care joia viitoare începe o călătorie apostolică de patru zile în Luxemburg și Belgia – a salutat romanii și pelerinii din diferite țări și a făcut mai multe referințe la situația internațională.

”Am aflat cu durere”, a spus pontiful, ”că în Honduras a fost ucis Juan Antonio López, delegat al Cuvântului lui Dumnezeu, coordonator al pastoralei sociale din dieceza de Trujillo și membru fondator al pastoralei ecologiei integrale din Honduras. Mă alătur la doliul acestei Biserici și la condamnarea oricărei forme de violență. Sunt aproape de cei care își văd încălcate drepturile elementare și de cei care se angajează pentru binele comun ca răspuns la strigătul săracilor și al pământului”.

Papa a salutat, de asemenea, participanții la marșul de sensibilizare cu privire la condițiile de viață ale deținuților, spunând că ”trebuie să lucrăm pentru ca deținuții să fie în condiții de demnitate. Oricine poate să greșească. Să fii deținut înseamnă să fii pentru reluarea unei vieți cinstite mai târziu.



În fine, papa a îndemnat la continuarea rugăciunilor pentru pace. ”Din nefericire”, a remarcat pontiful, ”pe fronturile de război, starea de încordare este foarte înaltă. Să fie ascultat glasul popoarelor, care cer pacea. Să nu uităm de chinuita Ucraină, de Palestina, Israel, Myanmar și de atât de multe țări care sunt în război. Să ne rugăm pentru pace”.



Rugăciunea ”Îngerul Domnului” s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a papei, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.