Parolin na Jordânia para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus

O Papa nomeou nesta quinta-feira (02/01) o secretário de Estado como legado pontifício na celebração em 10 de janeiro.

Vatican News

O Papa Francisco nomeou o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin como legado pontifício para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus na Jordânia. O anúncio foi feito em um Boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, divulgado nesta quinta-feira, 2 de janeiro. A celebração será realizada no próximo dia 10 de janeiro.

A Igreja, conhecida como “Betânia além do Jordão” - na língua local “Al-Maghtas”, literalmente “imersão” -, está localizada na margem oriental do rio Jordão, nove quilômetros ao norte do Mar Morto. O local consiste em duas áreas arqueológicas distintas: Tell Al-Kharrar, também conhecida como Jabal Mar-Elias, de onde, segundo a tradição, o profeta Elias ascendeu ao céu, e a área das igrejas de São João Batista perto do rio. Acredita-se que esse seja o local onde Jesus foi batizado.