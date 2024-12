Venerando Marano é o novo presidente do Tribunal vaticano

O encargo começará em 1º de janeiro de 2025. No início deste mês houve a renúncia do antecessor Giuseppe Pignatone devido ao limite de idade

O Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano terá um novo presidente a partir de 1º de janeiro. Trata-se de Venerando Marano, que até agora atuou na mesma instituição como presidente adjunto. Marano sucede a Giuseppe Pignatone, que havia assumido o mesmo cargo em 2019 e para o qual o Papa aceitou sua renúncia em 11 de dezembro devido a limites de idade.

Marano é professor titular de Direito Canônico e Direito Eclesiástico na Universidade Tor Vergata de Roma, onde atua como diretor do Departamento de Direito. Entre outros cargos, é membro do Comitê de Direção do Centro Studi sugli Enti ecclesiastici della Cattolica e autor de inúmeras publicações sobre direito eclesiástico.