Tribunal vaticano, presidente Pignatone renuncia por limite de idade

Ex-procurador de Roma, havia sido nomeado pelo Papa em 2019. Nestes anos, acompanhou vários processos, incluindo um sobre a gestão de fundos da Santa Sé. Dias atrás, ele atingiu o limite de idade estabelecido para a magistratura vaticana. Francisco, “agradecendo-lhe por seu serviço ao longo dos anos”, aceitou sua renúncia com efeito a partir de 31 de dezembro de 2024

O Papa Francisco aceitou a renúncia de Giuseppe Pignatone como presidente do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano por ter atingido o limite de idade. “Dias atrás, tendo atingido o limite de idade estabelecido para a magistratura vaticana, o Dr. Giuseppe Pignatone renunciou ao cargo de Presidente do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano”, diz o boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé. “Agradecendo-lhe por seu serviço ao longo dos anos”, na tarde desta terça-feira (10/12) o Papa Francisco aceitou sua renúncia com efeito a partir de 31 de dezembro de 2024.”

Pignatone foi procurador de Roma de 2012 a 2019, ano em que Francisco o quis, em sucessão a Giuseppe Dalla Torre, à frente do Tribunal que julga as questões relativas à vida do Estado da Cidade do Vaticano. Por mais de dois anos, Pignatone esteve envolvido nas 86 audiências do processo sobre a gestão dos fundos da Santa Sé ou em outros processos, como o dos fundos do Coro da Capela Sistina, concluído esta terça-feira.

Nascido em Caltanissetta (na Sicília, sul da Itália) em 8 de maio de 1949, Pignatone se formou em Direito em 1971 pela Universidade de Palermo. Ele foi pretor em Caltanissetta e, a partir de 1977, substituto na procuradoria. Em 2008, foi nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura promotor público de Reggio Calabria. Em março de 2012, foi nomeado pelo mesmo Conselho Superior da Magistratura procurador de Roma.