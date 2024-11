Começam as preparações do Natal no Vaticano com a chegada do pinheiro na Praça São Pedro

O caminhão com a árvore de Natal proveniente da cidade italiana de Ledro, no Trento, já se encontra na Praça São Pedro desde esta quinta-feira (21/11). A cerimônia de inauguração do presépio e do pinheiro será no final da tarde de 7 de dezembro, precedida, durante a manhã, pela abertura da iniciativa “Natividade de Belém 2024”, um conjunto de representações do nascimento de Jesus feitas em sua terra natal por artesãos locais.

A inauguração da árvore e do presépio na Praça de São Pedro será realizada no sábado, 7 de dezembro, às 18h30min. O cardeal Fernando Vérgez Alzaga e a Irmã Raffaella Petrini, respectivamente presidente e secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, presidirão a cerimônia dos dois símbolos do Natal.



Os presépios de Belém



Pela manhã, a “A Natividade de Belém 2024”, uma coleção de representações da Natividade, todas produzidas e confeccionadas em Belém por artesãos locais, também será inaugurada na Sala Paulo VI. Um representante da Embaixada do Estado da Palestina junto à Santa Sé estará presente na ocasião. Ao mesmo tempo, na Sala Paulo VI, as delegações serão recebidas em audiência pelo Papa Francisco para a apresentação oficial dos presentes.



A cerimônia da tarde



A cerimônia da tarde contará com a presença de delegações italianas oficiais dos locais de origem do presépio e da árvore na Praça de São Pedro, respectivamente de Grado, na diocese de Gorizia, e de Ledro, na diocese de Trento. Em particular, para o presépio artístico, participarão o bispo de Gorizia, dom Carlo Roberto Redaelli; o curador do projeto, Antonio Boemo; o prefeito, Giuseppe Corbatto; e a banda cívica 'Città di Grado', entre outros. Para a árvore de Natal, participarão, entre outros: o bispo de Trento, dom Lauro Tisi; o presidente da Província de Trento, Maurizio Fugatti; o prefeito de Ledro, Renato Girardi; o coral Cima d'Oro; a banda Val di Ledro e o grupo de acordeão da Cidade de Arco. O presépio e a árvore na Praça São Pedro permanecerão em exibição até o final do período de Natal, que coincide com a Festa do Batismo do Senhor, domingo, 12 de janeiro de 2025.



O amor como fio condutor



A grande obra do presépio que Grado está trazendo para a Praça de São Pedro, no Vaticano, este ano tem, além da centralidade do nascimento do Menino Jesus, o amor como fio condutor, e também propõe cenas da vida cotidiana cheias de afeto e trabalho. Assim, Grado traz para a Praça de São Pedro o presépio comunitário, criado por cerca de 40 pessoas, todas voluntárias, profissionais e artistas em suas respectivas áreas, em sua maioria expressões de associações locais.



A lagoa de Grado



Um dos vários aspectos da cidade litorânea foi escolhido como cenário, o de sua lagoa única e viva, que também está ligada à historicidade da ilha, referindo-se ao período distante dos patriarcas, a filha de Aquileia, mas, acima de tudo, a mãe de Veneza. Uma lagoa que já foi permanentemente habitada por centenas de habitantes de Grado, os chamados “casoneri”, porque viviam em “casoni”, as típicas construções de junco. E é exatamente dentro de um casone que se encontra a Natividade, uma obra realizada, juntamente com todas as outras numerosas estátuas, por pai e filha, Lorenzo e Francesca Boemo. Imagens que têm a característica de estarem cheias de lama, exatamente a da lagoa. O cenário escolhido é o do início dos anos 1900.



Detalhes do presépio



Os “casoneri” retornavam a Grado apenas três vezes por ano, na Páscoa, no “Perdòn de Barbana”, a procissão votiva do povo de Grado que vai agradecer à Virgem do Santuário na ilha de Barbana e, é claro, no Natal. A ideia e a coordenação de tudo o que Grado está preparando para “aterrissar” na Praça de São Pedro é obra do cavaleiro Antonio Boemo. O projeto detalhado e a coordenação técnica são do arquiteto Andrea de Walderstein. A referência a “desembarcar” é apropriada, uma palavra perfeitamente pertinente, já que o trabalho também prevê a presença de água dentro de um longo aterro (cerca de cem metros de blocos de poliestireno feitos à mão), onde dois “batele”, os característicos barcos de fundo chato usados para navegar pelos canais da lagoa, flutuarão. Haverá também uma pequena praia com uma avó de olho nos netos e no cachorro.

Uma paixão por representações de presépio



Ao falar de diligência, é necessário lembrar que na lagoa, com exceção das crianças pequenas que frequentavam a escola na ilha de Anfora, todos trabalhavam para ajudar a sobreviver. Isso incluía as mulheres. E foi uma delas, uma pescadora que ajudava seu marido, que conduziu a “batela” que levava os Magos. No meio da lagoa, como na realidade, há também alguns “briccole”, uma estrutura náutica usada para indicar as direções a seguir: Aquileia, o Santuário da Virgem Coroada na ilha de Barbana, Trieste e Veneza. E depois a rica vegetação e a vida das aves criadas com uma impressora 3D. Por falar nisso, para evitar a chegada em massa de gaivotas, foram instalados dois pilaretes ultrassônicos com frequência variável. A paixão pelos presépios em Grado é muito arraigada, tanto que há muitas décadas é realizada uma importante exposição com as obras expostas, tanto ao longo das calçadas do centro antigo da cidade, com sua típica marca veneziana, onde também existem duas preciosas basílicas cristãs primitivas (a dedicada a Santa Eufêmia foi consagrada em 579 pelo Patriarca Elias), quanto em outras partes da cidade, também em salas especiais.



A memória da Terra Santa



O Presépio, que será exibido no Salão Paulo VI, quer lembrar a Terra Santa - o lugar privilegiado na história da salvação, cujo solo foi atravessado pelo Salvador e onde ocorreu sua encarnação, nascimento, paixão, morte e ressurreição - um teatro diário de destruição, conflito, luto e violência. A instalação artística recebeu o nome de “Bethlehem Nativity 2024” (Natividade de Belém 2024). Ela foi projetada por dois artistas de Belém: Johny Andonia e Faten Nastas Mitwasi. Consiste em uma estrutura principal de 3 metros de altura, composta por uma base circular, com prateleiras nas quais são exibidos diversos presépios e, no topo, a famosa estrela de Belém.



As tradições seculares



Na representação, as tradições seculares dos artesãos locais são combinadas com elementos contemporâneos. Os materiais usados são ferro para a estrutura principal, madeira de oliveira para as estátuas da Sagrada Família e as outras representações, mas também madrepérola, pedra, cerâmica, vidro, feltro e tecido. Durante a preparação, coleta e construção da obra de arte, os artistas colaboraram com várias instituições cristãs locais.



A árvore de Natal de 29 metros de altura



De Ledro, em Trentino, vem o majestoso abeto de 29 metros de altura. A escolha desse espécime foi determinada não apenas por um valor estético, mas também por um valor ecologicamente responsável, considerando que a remoção da árvore garantirá a substituição natural da floresta nas próximas décadas. As florestas da área são certificadas pela Pefc. Uma floresta certificada pela Pefc é uma floresta gerenciada de acordo com os mais rigorosos requisitos ambientais, sociais e econômicos. A rebrota anual da floresta de Ledro é certificada em 8.260 metros cúbicos, e o abeto colhido faz parte de uma das parcelas que terão de ser cortadas para o cultivo adequado da floresta.

A iniciativa do presente de Natal de Ledro para o Papa Francisco não se limitou, no entanto, ao abeto principal: associações, instituições, organizações e cidadãos comuns - tanto individualmente quanto em grupos - se dedicaram à decoração de 39 outras árvores menores, compradas e provenientes de cultivos dedicados, a serem destinadas a escritórios, locais públicos e edifícios da Santa Sé.