Presépio e pinheiro na Praça São Pedro serão inaugurados em 7 de dezembro

Um comunicado do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano dá a conhecer a origem dos dois presentes oferecidos ao Vaticano para as festividades de Natal: o presépio, do importante centro lagunar da Província de Gorizia; o abeto, de 29 metros de comprimento, do município da Província de Trento. Na manhã do dia 7 de dezembro, audiência com o Papa Francisco, e às 17h, a cerimônia de inauguração e iluminação com o cardeal Vergéz

Vatican News



Grado, importante centro lagunar, rico em história e tradições, na Província de Gorizia, ofereceu este ano o Presépio que será montado na Praça de São Pedro para as festividades de Natal. Já de Ledro, na Província de Trento, virá o majestoso abeto, de 29 metros de altura, que será erguido junto à reprodução da Natividade.

Na manhã de sábado, 7 de dezembro, está marcada a audiência com o Papa Francisco, enquanto a tradicional inauguração e iluminação do grande presépio e da árvore de Natal será realizada na Praça de São Pedro, às 17h00. A cerimônia será presidida pelo cardeal Fernando Vérgez Alzaga, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, na presença da Irmã Raffaella Petrini, secretária geral do mesmo Governatorato.

O presépio

O Presépio de Grado é ambientado na grande lagoa, na qual estão mais de cem pequenas ilhas, e construído em um casóne, a característica construção de junco habitada por pescadores. O cenário escolhido é o dos primeiros anos do século passado, quando na laguna ainda viviam várias centenas de gradenses. O ambiente proposto será enriquecido por muitos detalhes, incluindo vegetação nativa e avifauna local.

Os símbolos típicos da região

O presépio oferecido pela Comunidade de Grado terá elementos em madeira, revestidos com juncos, e será feito inteiramente por cerca de quarenta voluntários, todos profissionais, artesãos como construtores de casóni, construtores de cais, construtores navais para a criação das batele, típicos barcos de fundo chato, pescadores para o criação de redes de pesca e, claro, artistas para a confecção das estátuas, na sua maioria pertencentes a diversas associações locais lideradas pelos Portatori della Madonna di Barbana.

Uma importante iniciativa que, em certo sentido, coroa a experiência amadurecida ao longo dos últimos 25 anos com a organização na ilha de Grado, entre as ruas do centro histórico, junto às basílicas patriarcais e ao porto, de um dos mais importantes eventos com presépios de Friuli Venezia Giulia onde se destacam os grandes presépios criados por associações locais.

Como sempre, tudo partiu do sonho de uma pessoa, o cavaleiro oficial Antonio Boemo, que iniciou o caminho há vários anos e coordena toda a iniciativa, a quem se juntou de imediato o arquiteto Andrea de Waderstein e os dois artistas autores do inúmeras estátuas, pai e filha, Lorenzo e Francesca Boemo. Depois as associações com, em primeiro lugar, os Portadori della Madonna di Barbana liderados por Adelchi Quargnali, e depois as outras associações: Proteção Civil, Graisani de Palù, Doadores de Sangue, Grado Voga, Grado Noi, Liga Naval e Marinheiros ANMI, para completar um esquadrão que operou por muito tempo mesmo ao ar livre sob o sol escaldante.

Naturalmente, para completar a iniciativa que implica custos significativos na aquisição de materiais, foi imediatamente apoiada pela Região Friuli Venezia Giulia e pelo Município de Grado. Obviamente, além do patrocínio da Diocese de Gorizia e da colaboração ativa do arcipreste paróquia de Grado.

Por fim, deve-se destacar que dentro do cenário também existem algumas briccole que indicam os canais navegáveis ​​​​e indicam a direção para chegar a locais próximos à cidade de Grado como Aquileia, Trieste e Veneza ou para visitar o Santuário Mariano da Incoronata Vergine di Barbana, que remonta ao ano 582, situado em uma ilha no meio da lagoa de Grado.

A árvore

No que diz respeito à escolha do abeto proveniente de Ledro, município de cerca de 5.000 habitantes no Trentino Alto-Adige, o serviço florestal atendeu às solicitações do Serviço de Jardins e Ambiente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, ou seja, que fosse colocado em um ponto acessível e bem revestido de ramos. A seleção foi feita respeitando a sustentabilidade, identificando assim árvores mais maduras, cuja retirada representa uma substituição natural.

O município de Ledro é composto por quinze povoados: Pieve di Ledro (sede da Câmara Municipal), Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Lenzumo, Mezzolago, Pré di Ledro, Biacesa, Barcesino, Enguiso, Legos, Locca e Pur. O lago de mesmo nome é conhecido como um dos mais límpidos do Trentino. O Vale, com as seus vilarejos e montanhas, está localizado a uma curta distância do Lago de Garda.

É certamente um município pequeno em termos de população, mas possui no seu território um patrimônio da UNESCO. Na verdade, Ledro tornou-se famoso no outono de 1929, após a descoberta de cerca de 10 mil palafitas que datam da Idade do Bronze na margem oriental do lago, perto de Molina. A descoberta foi possível graças ao rebaixamento do nível do lago devido às obras da usina hidrelétrica em construção em Riva del Garda.

Na década de setenta, ali foi instalado o Museu das Palafitas do Lago Ledro, sede territorial do Museu da Ciência (Musa). Trata-se de um complexo museológico que ilustra o quotidiano da Idade do Bronze, com reconstruções e vestígios originais do povoado de palafitas (2.200-1350 a.C.). Em 2011, o local foi proclamado Patrimônio Mundial da UNESCO.

Além do abeto escolhido para a Praça, serão também trazidas ao Vaticano outras árvores de dimensões menores, decoradas por associações e cidadãos de Ledro, Alto Garda e das cidades geminadas, ou seja, provenientes de uma localidade alemã e de oito municípios da República Tcheca. Estas árvores decoradas serão expostas em escritórios e prédios da Santa Sé.

A árvore e o presépio permanecerão expostos até o final do período natalino, que coincide com a festa do Batismo do Senhor, domingo, 12 de janeiro de 2025.