Colunata de São Pedro: consultas gratuitas de saúde para os mais frágeis

Em vista do Dia Mundial dos Pobres de 17 de novembro, a partir desta segunda-feira (11/11) o ambulatório ligado ao Dicastério para o Serviço da Caridade irá garantir, das 8h às 17h, consultas, medicamentos e assistência aos mais necessitados. No domingo (17/11), na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco irá presidir a tradicional missa com o almoço em seguida.

Benedetta Capelli - Vatican News



“Aos pobres que habitam nossas cidades e fazem parte de nossas comunidades eu digo: Deus está atento a cada um de vocês e está perto”. As palavras do Papa Francisco, contidas na Mensagem para o VIII Dia Mundial dos Pobres, no domingo, 17 de novembro, resumem o sentido e a razão das iniciativas promovidas pelo Dicastério para o Serviço da Caridade, “o pronto-socorro” para as necessidades dos mais frágeis, como enfatizado várias vezes pelo cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa.



A Semana da Caridade



No caminho para a data especial, as iniciativas se multiplicaram, de modo que o Ambulatório “Mãe da Misericórdia”, nascido em 2015 sob a Colunata de São Pedro, ao lado do serviço de duchas, inicia a partir desta segunda-feira, 11 de novembro, uma semana de trabalho intenso. De fato, ele estará aberto ininterruptamente das 8h às 17h para garantir atendimento médico aos necessitados.

Estarão de plantão 46 médicos, 8 enfermeiros e 10 voluntários para cobrir dois turnos diários. Todos os dias, serão realizadas consultas médicas, administradas vacinas contra a gripe, feitos exames de sangue e curativos, e os medicamentos e terapias necessários serão sempre garantidos para as pessoas necessitadas, que não têm assistência médica ou documentos. Uma iniciativa de caridade que não pede carteira de identidade, mas olha para o irmão necessitado.

A estrutura do ambulatório do Vaticano

Consultas com médicos especialistas para os pobres



No ambulatório, graças à presença de médicos especialistas em 18 áreas diferentes, será possível realizar exames de cardiologia, ortopedia, oftalmologia, cirurgia geral, reumatologia, dermatologia, odontologia, ginecologia, pneumologia, otorrinolaringologia, oncologia, ultrassonografia, urologia, psiquiatria, neurologia, doenças infecciosas, gastroenterologia, nefrologia e podologia sem hora marcada. Um calendário foi elaborado e distribuído às numerosas paróquias da diocese de Roma, que assim poderão informar as pessoas que assistem, convidando-as a aproveitar essa oportunidade.



Rezar com os prediletos de Deus



“A oração dos pobres sobe até Deus” (Sirac 21,5) é o tema do Dia Mundial dos Pobres; uma oração - escreve o Papa na Mensagem - que deve ser lida “nos rostos e nas histórias dos pobres que encontramos em nossos dias, para que a oração se torne um modo de comunhão com eles e de compartilhar seu sofrimento”. Um compartilhamento possível, escreve Francisco em Dilexit nos, uma encíclica sobre o amor humano e divino do Coração de Jesus Cristo, somente se o coração for tocado pela humildade e se for capaz de crescer “na fraternidade e na solidariedade”. “Quem não chora retrocede, envelhece interiormente, ao passo que a pessoa que chega a uma oração mais simples e íntima, feita de adoração e comoção diante de Deus, amadurece. Prende-se cada vez menos a si mesma e mais a Cristo, e torna-se pobre em espírito. Deste modo sente-se mais próxima dos pobres, os prediletos de Deus”.