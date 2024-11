Ambulatório da Misericórdia do Vaticano: consultas gratuitas aos pobres do litoral de Roma

A paróquia em Torvaianica, onde chegou a equipe do Ambulatório Mãe da Misericórdia do Vaticano

Uma equipe de especialistas e enfermeiros, liderada pelo esmoleiro do Papa, Krajewski, esteve na paróquia da Bem-aventurada Virgem Imaculada para ajudar idosos, famílias em dificuldade, transexuais, deficientes e necessitados da região. Uma iniciativa em vista do Dia Mundial dos Pobres do próximo domingo, 17 de novembro. O cardeal: “santificamos este dia ajudando o próximo”. O pároco Conocchia: dessa forma, essas pessoas sentem o amor de Deus e da Igreja.

Salvatore Cernuzio - Vatican News



Em Torvaianica, uma das periferias mais afastadas de Roma, as “celebrações” para o Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no próximo domingo, 17 de novembro, já começaram. Na paróquia da Bem-aventurada Virgem Imaculada, uma equipe de oito médicos e enfermeiros chegou na manhã de domingo (10/11) a bordo de uma van do Ambulatório de Saúde “Mãe da Misericórdia”, um polo de caridade ativo desde 2015 sob a colunata de São Pedro, para oferecer exames e tratamentos gratuitos às pessoas necessitadas do bairro. Entre eles, os idosos, os deficientes, as famílias em dificuldade, os moradores em situação de rua, os frequentadores de refeitório dos Padres Oriones de Anzio e, é claro, os transexuais que são atendidos diariamente pelo pároco Pe. Andrea Conocchia e que também encontraram o Papa várias vezes na Audiência Geral das quartas-feiras, mas também no almoço do Dia Mundial dos Pobres.

Os médicos da equipe do Ambulatório da Misericórdia durante consulta

Cuidados do corpo e cuidados da alma



Quem foi ao otorrinolaringologista, quem foi ao cardiologista ou ao dermatologista, todos - até mesmo pessoas de paróquias de áreas vizinhas, como das cidades próximas de Ardea e Pomezia - puderam aproveitar os exames especializados gratuitos disponibilizados pela equipe médica nos salões paroquiais ou no pátio da igreja, com o apoio de voluntários da Caritas ou do centro de escuta ou dos grupos de escoteiros também de paróquias vizinhas. "Se encontrarmos casos particulares, pedimos a eles que venham à Praça de São Pedro para fazer exames específicos", disse à mídia vaticana o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa e ‘capitão’ dessa nova missão dominical. Ele também foi a campo em Torvaianica: enquanto os médicos faziam as consultas, ele confessava na paróquia. "Eles cuidam do corpo, eu cuido da alma”, disse ele, sorrindo, "nós sempre nos dividimos assim... Eu me coloco à disposição para a confissão".

Entre 30 e 40 pessoas utilizaram os vários serviços no domingo (10/11). Números semelhantes aos do Ambulatório sob a Colunata, onde até 70 pessoas são recebidas todos os dias entre os moradores em situação de rua ou refugiados que ficam na área de São Pedro.

O cardeal Krajewski com algumas pessoas que foram atendidas em Torvaianica

A "Semana" dos pobres

Essas são as mesmas pessoas que participaram em anos anteriores e que também participarão este ano do tradicional almoço com o Papa para o Dia dos Pobres que será realizado imediatamente após a missa na Basílica do Vaticano. “Cerca de 50 dos convidados virão daqui mesmo, de Torvaianica”, explica Krajewski. E acrescentou: “podemos dizer que a partir de hoje começou a Semana dos Pobres... O primeiro mandamento é amar a Deus e amar o próximo, e os médicos vieram aqui para santificar este dia ajudando o próximo”.



Solidariedade durante a pandemia



Torvaianica, uma localidade à beira-mar na costa romana, na diocese de Albano, é uma área bem conhecida para a Elemosineria Apostólica - Dicastério para a Caridade. Desde 2020, de fato, o cardeal Krajewski e seus voluntários têm ajudado os pobres que batem à porta da Bem-Aventurada Virgem Imaculada Maria. Foram eles mesmos, por ideia do Pe. Conocchia, que entraram em contato com o cardeal quando, no auge da pandemia de Covid-19, ficaram sem dinheiro e sem assistência. Uma ambulância disponibilizada pelo governo foi imediatamente enviada para Torvaianica, com médicos e enfermeiros administrando vacinas contra a gripe e cotonetes rápidos para pessoas transgênero e moradores em situação de rua. “Uma experiência de 'hospital de campo da Igreja'”, comentou o pároco na época.

As consultas realizadas no salão paroquial

Um serviço em nome do Papa



Uma experiência que, há quatro anos, a Esmolaria Apostólica vem repetindo todos os meses em diferentes partes de Roma. “Fazemos esse serviço em nome do Santo Padre”, afirmou Krajewski, "as pessoas de rua precisam de nossa presença".



“Essa grande, grande caridade que o Papa dirige e orienta de forma concreta, por meio da Esmolaria, às famílias e pessoas da comunidade paroquial, faz com que essas pessoas sintam o amor do Senhor e o amor da Igreja”, comentou o pároco Pe. Andrea à mídia do Vaticano. "Agora há um relacionamento, um conhecimento, um acompanhamento e um cuidado real efetivo e saudável. É um grande testemunho evangélico e eclesial. Também, eu diria, um grande carinho da Igreja”.