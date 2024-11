Casa onde nasceu Paulo VI ganha visita virtual com inauguração de Semeraro

A típica casa de campanha que acolheu a infância de Giovanni Battista Montini fica no interior de Brescia, ao norte da Itália. A partir desta sexta-feira (29/11), a "Casa Natal de G.B. Montini-Paulo VI", que já é meta de peregrinação, vai ganhar um percurso virtual a partir do Centro de Estudos do Instituto Paulo VI. A inauguração da iniciativa será feita pelo prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro.

Leia também 19/10/2024 Há dez anos, a beatificação de Paulo VI, servo da Verdade No L'Osservatore Romano a memória do Papa Giovanni Battista Montini, no décimo aniversário da beatificação, celebrada por Francisco, que colocou no centro a espiritualidade de um ...

Andressa Collet - Vatican News

O prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, inaugura nesta sexta-feira (29/11) a visita virtual à Casa Natal de G.B. Montini-Paulo VI a partir do Centro de Estudos do Instituto Paulo VI na cidade italiana de Concesio, de pouco mais de 15 mil habitantes, na Província de Brescia, norte da Itália. O evento no final da tarde, seguido da conferência do purpurado intitulada “A santidade cristã hoje: o testemunho de Paulo VI”, faz parte do encontro “No décimo aniversário da Beatificação de Paulo VI (2014 - 2024)”. A celebração de beatificação de Giovanni Battista Montini foi presidida por Papa Francisco em 19 de outubro de 2014, que também o canonizou em 14 de outubro de 2018.

A Casa Natal de Paulo VI

A Casa Natal do pontífice italiano em Concesio, que poderá ser percorrida através do itinerário virtual já a partir desta sexta-feira (29/11), como descreve a imprensa local, é uma típica casa de campo que conserva os móveis originais da época dos primeiros anos de vida de Montini. As salas que acompanham os visitantes ao longo do percurso terão QRCodes para melhor orientação da estrutura - confiada à Comunidade Religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora que tem a tarefa de preservar a dimensão religiosa da residência e colaborar com as atividades do Instituto Paulo VI. A casa é cercada por uma extensa área verde, dentro da qual se encontra o Museu de Arte Contemporânea da Coleção Paulo VI, com obras de protagonistas do cenário nacional e internacional, incluindo nomes como Matisse, Chagall, Picasso e Dalí.

Paulo VI é considerado uma das figuras mais significativas da segunda metade do século XX. "Ele anunciou ao mundo a civilização do amor que aprendeu quando era criança dentro destas paredes", recorda a inscrição colocada na fachada da sua Casa Natal. A visita virtual à casa onde nasceu Montini é um renovado percurso realizado com o apoio e a contribuição da Cassa Padana BCC.