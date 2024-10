Há dez anos, a beatificação de Paulo VI, servo da Verdade

No L'Osservatore Romano a memória do Papa Giovanni Battista Montini, no décimo aniversário da beatificação, celebrada por Francisco, que colocou no centro a espiritualidade de um protagonista da vida da Igreja do século XX, que uniu o desejo e a contemplação do mistério de Deus com a preocupação pela humanidade e o diálogo da fé com o tempo presente. Em 2018, a sua canonização.

por Giselda Adornato



Há extamente dez anos, em 19 de outubro de 2014, celebrou-se a beatificação de Giovanni Battista Montini-Paulo VI, à qual se seguiu, no dia 14 de outubro de 2018, a canonização: o caminho de santidade do homem, sacerdote, educador, bispo e pontífice foi reconhecido pela Igreja.

Finalmente, depois de décadas de leituras inadequadas, foi colocada no centro a espiritualidade do protagonista, rica e fascinante, que une o desejo e a contemplação do mistério de Deus com a preocupação pela humanidade e o diálogo da fé com o tempo presente.

Em uma nota de Paulo VI sobre a santidade, lemos que ela “não deve ser medida pela grandeza heróica e dramática dos personagens famosos”; é, pelo contrário, "um duplo ato contínuo de humildade e de confiança para dispor a alma a realizar, como recebidos em dom, os outros atos de fé, de esperança, de amor e aqueles de boa e forte ação exterior".

A concepção de santidade de Montini está na esteira do Concílio, porque é proposta a todos e caracterizada pela simplicidade: uma harmonia entre a serenidade e paz de espírito, oração e preocupação com o próximo. É uma forma de missão, na qual Montini envolve antes de tudo os jovens, aos quais dedica o primeiro documento oficial da Igreja sobre a alegria cristã, a Exortação Apostólica Gaudete in Domino, à qual foi seguida pela Evangelii gaudium do Papa Francisco.

Paulo VI professa uma fé “plena, livre, certa, forte, alegre, atuante, humilde”, como ele mesmo a invoca para todos os crentes na oração no final do Ano da Fé 1967-1968, e estrutura as suas linhas principais no Credo do povo de Deus; mas também experimenta o fadiga de ser muitas vezes conduzido, na sua experiência extraordinária, muito além do que considera adequado à sua própria força espiritual e moral, e experimenta momentos de provação e desânimo. Conhece a solidão, por vezes heróica, das decisões mais difíceis; mas tem sempre em mente os caminhos, acidentados ou consoladores, dos fiéis, que convida a uma fé simples, plena e forte: viva.

A adaptação de sensibilidade amorosa pelas fadigas dos crentes e de serviço e defesa da fé amadurece na meditação da paternidade de Deus, no seguimento da pessoa de Cristo, no ardor interior e também na contemplação mística sugerida pelo Santo Espírito.

E portanto a Trindade, “mistério infinito”, diante da qual o Papa está “como que deslumbrado pelo sol”, mas que lhe dá “uma impressão de felicidade oceânica, à cuja meditação deverei sempre retornar”.

Esta é a força de Paulo VI, pelo qual pode dizer: "Não a nossa mão fraca e inexperiente é o leme da barca de Pedro, mas sim aquela invisível, mas forte e amorosa do Senhor Jesus". E assim surge o grande protagonista: a Igreja, a do Concílio, "a ser amada, servida, apoiada, edificada, com todo o talento, com toda a dedicação, com paciência e humildade inesgotáveis, isso é o que sempre resta fazer, começando, recomeçando, até que tudo seja consumado, tudo obtido (será que algum dia o será?), até que Ele volte, in omni fiducia, sicut sempre".

E quando viesse a faltar toda a gratificação, eis a reflexão de Montini, citada pelo Papa Francisco na homilia da beatificação: «Talvez o Senhor me tenha chamado e me mantenha neste serviço não tanto por qualquer aptidão que eu possua ou para que eu governe e salve a Igreja das suas dificuldades actuais, mas para que eu sofra algo pela Igreja e fique claro que Ele, e mais ninguém, a guia e salva».

Depois, aquele que foi definido como “o Papa da humildade” reflete muito sobre a distância absoluta entre o homem e Deus, que pode ser resolvida na “síntese suprema de Santo Agostinho: miseria et misericordia. Miséria minha, misericórdia de Deus." E muitos recordam gestos como o beijo dos pés do metropolita Meliton, bem como o singelo funeral de Montini, nunca antes visto na história da Igreja.

As experiências de sofrimento, que se multiplicaram desde o final da década de 1960, apenas fortalecem estes seus propósitos: "Não esconder sob a profissão e a consciência de humildade, o medo, o descompromisso, a fraqueza, o ceticismo, a fuga do risco e do sacrifício, a. hipocrisia da verdadeira humildade, disposta a falhar diante dos homens e até mesmo diante da consciência pessoal”.

Portanto, também o mistério da Cruz – que parece ser a única condição vivida pelo Papa Montini com a qual todos, detratores e admiradores, concordam – tem um forte potencial pragmático, longe do retraimento, lançado em direção a objetivos de salvação, força, esperança. Princípios de grande atualidade em relação ao próximo Jubileu de 2025, cuja Bula de proclamação menciona São Paulo VI.

A natureza da perfeição espiritual consiste depois na perfeição da caridade: o “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, diz ele em Milão, é uma “equação tremenda e estupenda”, e seria necessário citar tantos gestos, desde a infância, realizados em grande reserva e conhecidos pelos testemunhos de outros. Depois há o aspecto da caridade na Verdade, um serviço aos homens que Montini vive com paixão, como servo da Verdade.

Portanto, a vida de Montini é uma vida interior que alimenta um comportamento reservado e sereno e que é fruto de um sentimento constante da presença tranquilizadora de Deus; exprime-o continuamente na oração pessoal e litúrgica e dela tira a força para falar e agir sem medo, mesmo em momentos dramáticos, considerados providenciais, para o bem da Igreja e do homem.

Assim o seu sucessor Francisco, durante a homilia da beatificação: «A respeito deste grande Papa, deste cristão corajoso, deste apóstolo incansável, diante de Deus hoje só podemos dizer uma palavra tão simples como sincera e importante: Obrigado! Obrigado, nosso querido e amado Papa Paulo VI! Obrigado pelo teu humilde e profético testemunho de amor a Cristo e à sua Igreja!».