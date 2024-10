Zuppi em Moscou, Santa Sé: abertas perspectivas para a paz e a cooperação humanitária

Um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé resume a segunda missão do cardeal a Moscou como enviado do Papa. Encontros institucionais com o ministro Lavrov, o conselheiro Ushakov e os comissários Lvova-Belova e Moskalkova: avaliado o que foi feito para a reunificação familiar de menores e a troca de prisioneiros, de feridos e dos restos mortais dos caídos. Conversas com o metropolita Antonij sobre questões humanitárias

A visita do cardeal Matteo Maria Zuppi a Moscou permitiu “examinar algumas perspectivas” para a “colaboração humanitária” e para “abrir caminhos” a fim de alcançar a paz. É o que afirma um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé sobre a segunda visita do presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI) à Rússia, de 14 a 16 de outubro, como enviado do Papa “em continuidade com a missão” que lhe foi confiada pelo Pontífice.

Encontros institucionais

Acompanhado por um funcionário da Secretaria de Estado, Zuppi - diz o comunicado - se reuniu com Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores, Yuri Ushakov, conselheiro do presidente da Federação Russa para assuntos de política externa, Marija Lvova-Belova, comissária presidencial para os direitos da criança, e Tatiana Moskalkova, comissária presidencial para os direitos humanos. “As conversações que tiveram lugar permitiram avaliar o que foi feito até agora para a reunificação familiar dos menores e a troca de prisioneiros, de feridos e dos restos mortais dos caídos”, informa a Santa Sé.

Conversação com o metropolita Antonij

“Durante sua estada - lê-se ainda -, o purpurado também se reuniu com o metropolita Antonij de Volokolamsk, presidente do Departamento de Relações Eclesiásticas Externas do Patriarcado de Moscou, com quem discutiu várias questões, particularmente as de natureza humanitária”. “Como um todo, a visita também possibilitou examinar algumas perspectivas para continuar a cooperação humanitária e abrir caminhos para a tão esperada paz”.