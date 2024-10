Zuppi em Moscou conversa com Antonij sobre problemas humanitários no conflito na Ucrânia

Segundo dia do cardeal Zuppi em Moscou, onde foi recebido pelo presidente metropolitano do Departamento de Relações Eclesiásticas Exteriores do Patriarcado de Moscou. Pela manhã, o enviado especial do Papa encontrou-se com a comissária da presidência russa para os direitos da criança, Maria Lvova-Belova: continua o trabalho sobre a repatriação de menores.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Os “problemas humanitários ligados ao conflito na Ucrânia” estiveram no centro do diálogo de terça-feira, 15 de outubro, entre o presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), cardeal Matteo Maria Zuppi, enviado especial do Papa à Rússia, e o Metropolita Antonij de Volokolamsk, presidente do Departamento das Relações Eclesiásticas Exteriores do Patriarcado de Moscou. No segundo dia de sua segunda missão à Rússia, onde retornou, na terça-feira (15/10), para “incentivar a reunificação familiar das crianças ucranianas e a troca de prisioneiros, com o objetivo de alcançar a tão esperada paz”, o cardeal encontrou-se na parte da manhã com Maria Llova-Belova, comissária da Presidência russa para os direitos das crianças (eles já tinham se encontrado na missão de junho de 2023) e depois com Antonij e suas respectivas delegações.

O encontro entre Zuppi e Antonij

Também esteve presente no encontro o núncio apostólico na Federação Russa, dom Giovanni D'Aniello. A informação foi dada pelo site oficial do Patriarcado, Mospat.ru, que também publicou algumas fotos do encontro em que Zuppi e Antonij podem ser vistos sentados frente a frente em uma grande mesa. Ao lado do metropolita, “ministro das Relações Exteriores” do Patriarcado de Moscou – que veio a Roma quatro vezes e se encontrou com o Papa Francisco – estavam o vice-presidente do DECR, o arquimandrita Filaret (Bulekov) e o arcipreste Igor Yakimchuk.

Saudação do patriarca Kirill

Antonij de Volokolamsk “cumprimentou os hóspedes em nome de Sua Santidade o patriarca Kirill de Moscou e de toda a Rússia”, lê-se na nota do Patriarcado, que informa que "durante a conversa as partes discutiram problemas humanitários relacionados ao conflito na Ucrânia, bem como outros assuntos de interesse recíproco".

Zuppi e Antonij já se tinham visto no dia 29 de junho de 2023, no âmbito da primeira missão do cardeal a Moscou (segunda etapa de uma viagem que também o viu em Kiev, Washington e Pequim). O metropolita integrou a delegação que acompanhou Kirill no encontro com o cardeal emissário do Papa. “Agradecemos que Sua Santidade o tenha enviado a Moscou”, disse o patriarca naquela ocasião.

Entrevista com a Comissária Lvova-Belova

Também durante sua primeira missão em solo russo, o cardeal Zuppi, entre outros compromissos institucionais, se encontrou com Maria Llova-Belova, comissária do presidente russo Putin para os direitos das crianças. A reunião entre os dois se repetiu na última terça-feira e foi uma conversa “construtiva”, informou a própria comissária numa declaração postada em seu canal Telegram, enfatizando que “a cooperação com o enviado do Papa e a Nunciatura Apostólica na Federação Russa está em andamento há mais de um ano”.

O centro das conversas entre Zuppi e Llova-Belova é a repatriação de crianças ucranianas levadas à força para a Rússia. Mais de 19 mil menores, de acordo com o governo de Kiev. Um pequeno grupo já voltou para suas famílias, graças também ao canal de mediação aberto pela Santa Sé. O trabalho continua: “Discutimos os resultados e a interação no interesse das famílias e das crianças, incluindo a reunificação de famílias provenientes da Rússia e da Ucrânia”, publicou a comissária, relatando detalhes do encontro com o cardeal. “Estamos fazendo isso com a participação do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Decidimos continuar trabalhando juntos.”

Encontro com o ministro Lavrov

Em sua chegada a Moscou na última terça-feira (15/10), o cardeal Zuppi conversou com o Ministro das Relações Exteriores Serghei Lavrov sobre “cooperação na esfera humanitária no contexto do conflito na Ucrânia” e outras questões no cenário internacional. Uma nota do Ministério divulgada, na terça-feira, enfatizou o “desenvolvimento construtivo” do diálogo entre a Rússia e o Vaticano.