Palestina, o apoio da Ordem do Santo Sepulcro àqueles que perderam seus empregos

A instituição pontifícia, que já havia se comprometido a ajudar o Patriarcado Latino de Jerusalém com uma contribuição mensal para 2024, ativou um Fundo especial de ajuda humanitária para a emergência em Gaza e na Cisjordânia, onde muitos palestinos não têm mais uma ocupação devido ao bloqueio ao turismo e ao conflito em andamento. Uma resposta para aqueles que não podem mais “garantir a sobrevivência de suas famílias”

Vatican News

Para responder à dramática situação no Oriente Médio e às trágicas necessidades não apenas em Gaza, mas também na Palestina, “onde a taxa de desemprego disparou devido ao bloqueio do turismo e à perda de trabalho de muitos palestinos que costumavam trabalhar em Israel”, a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém ativou, graças à generosidade de seus membros, um Fundo especial de ajuda humanitária para a emergência em Gaza e na Cisjordânia, onde até o momento um milhão e meio de dólares foram alocados pelas Locotenências da Ordem (as realidades locais de Cavaleiros e Damas nos vários países). Esse montante se soma ao quase um milhão de dólares mensais que a Ordem, composta por cerca de 30.000 membros presentes nos vários continentes, havia se comprometido em 2024 a destinar ao Patriarcado Latino de Jerusalém, para cujo apoio, por estatuto, a solidariedade dos Cavaleiros e Damas da Ordem é direcionada principalmente.

O testemunho do grão prior, patriarca Pizzaballa

Leia também 08/10/2024 Padre Romanelli: as pessoas em Gaza reduzidas a uma vida miserável O padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família na Faixa de Gaza, recorda o apocalipse que dizimou vidas e transformou corações: 'a maioria das casas foi destruída nos ...

Em um comunicado, o Grão Magistério da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, instituição pontifícia com a missão específica que lhe foi atribuída pelo Papa de “animar o zelo pela Terra de Jesus e apoiar a Igreja Católica e a presença cristã ali”, lembra que está acompanhando “com atenção diária a evolução da situação” da população da Terra Santa, em contato com o Patriarcado. Uma situação que, a um ano de 7 de outubro de 2023, continua a ser extremamente difícil. Nesta semana, o Grão Magistério da Ordem se reuniu em torno do cardeal Fernando Filoni, Grão-Mestre, e do governador geral, embaixador Leonardo Visconti di Modrone, na presença do assessor dom Tommaso Caputo, para a reunião semestral. Infelizmente, estava ausente o grão prior da Ordem, o Patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, que, devido ao agravamento das condições internacionais, não pôde estar presente pessoalmente, mas enviou uma mensagem em vídeo, na qual agradeceu aos membros da Ordem por seu apoio e orações, essenciais neste momento dramático. “Os mortos estão aumentando dia após dia - diz o comunicado -, mas não podemos nos esquecer de como tragicamente os feridos, os órfãos, os deslocados e aqueles que não têm mais como garantir a sobrevivência diária de suas famílias também se somam em números assustadores”.

Ajuda às 40 escolas administradas pelo Patriarcado

O apoio mensal da Ordem destina-se a cobrir, na medida do possível, as despesas institucionais dessa grande Diocese que se estende por quatro países, Israel, Palestina, Jordânia e Chipre, ajuda a rede de mais de 40 escolas administradas pelo Patriarcado e que oferecem uma educação de qualidade a cerca de 20.000 jovens na Terra Santa, cristãos e muçulmanos, crescendo juntos e com respeito mútuo. Além disso, apoia o seminário diocesano, as atividades pastorais e também fornece ajuda humanitária. No Grão Magistério da Ordem há uma Comissão para a Terra Santa que regularmente visita pessoalmente os projetos realizados na Terra Santa.

Leia também 07/10/2024 Coleta no Sínodo será destinada à população de Gaza O cardeal Krajewski promove à tarde uma coleta para a Paróquia da Sagrada Família, liderada pelo Pe. Romanelli, para quem o Papa telefona todos os dias. O esmoler ficará com um ...

De Gaza, a voz do pároco

Este ano, os membros da Comissão se reuniram on-line durante quatro dias com os vários serviços do Patriarcado e algumas das principais instituições apoiadas pelas contribuições recebidas. Apesar da distância, essas reuniões foram particularmente significativas. “Quando falamos com o padre Gabriel Romanelli, pároco de Gaza, ele estava no carro, levando uma menina para o hospital”, conta o presidente da Comissão, Bartholomew McGattrick, deixando transparecer sua comoção. “Sugerimos que adiássemos a reunião, mas ele nos disse que essa é a vida cotidiana em Gaza e que poderíamos continuar. Aquela criança, ele nos disse no final da conversa, teria sua perna amputada”.

Apoio a novos empregos na Cisjordânia

Entre os muitos projetos realizados pelo Patriarcado Latino de Jerusalém com contribuições enviadas pela Ordem do Santo Sepulcro, há vários que visam à criação de empregos, especialmente na Cisjordânia, “para que os necessitados e aqueles que perderam seus empregos não recebam apenas apoio econômico, mas sejam colocados em posição de ter uma renda”. Também é importante o aconselhamento psicológico oferecido pelos centros que foram criados para ajudar as famílias a superar traumas.