Coleta no Sínodo será destinada à população de Gaza

O cardeal Krajewski promove à tarde uma coleta para a Paróquia da Sagrada Família, liderada pelo Pe. Romanelli, para quem o Papa telefona todos os dias. O esmoler ficará com um “enorme” cesto em frente à porta de entrada da Sala Paulo VI para recolher as ofertas que depois serão enviadas diretamente para a Faixa

Vatican News



Para os participantes do Sínodo, este 7 de outubro é dia de oração, de jejum, mas também de um gesto concreto de caridade em favor da população de Gaza. De fato, o cardeal Konrad Krajewski, esmoler pontifício, ao se pronunciar na manhã desta segunda-feira após o discurso do cardeal Jean-Claude Hollerich na abertura dos trabalhos da IV Congregação, anunciou que neste dia dedicado à penitência e à oração a pedido do Papa, seria promovida uma coleta na parte da tarde.

Valor destinado à paróquia de Gaza

O valor arrecadado será destinado à população de Gaza extenuada pelos bombardeamentos e pela fome, em particular à Paróquia católica da Sagrada Família, mencionada inúmeras vezes pelo Papa Francisco. A paróquias, que acolhe refugiados de diferentes origens e religiões, é guiada pelo sacerdote argentino Pe. Gabriel Romanelli, a quem o Pontífice afirmou telefonar todos os dias.

Unidos na oração e no jejum

“O Santo Padre – lê-se em um comunicado da Esmolaria Apostólica – pediu-nos hoje para estarmos particularmente unidos na oração, e jejuando, implorar a paz para o mundo inteiro. Mas a oração e o jejum não podem ser feitos sem a esmola, que deve nos fazer sofrer, deve até nos fazer mal, porque renunciamos ao que nos pertence para dar a outros que estão em dificuldade ou mesmo prestes a morrer”.

Com uma cesta do lado de fora da Sala Paulo VI

Assim, "don Corrado", antes do início da sessão da tarde, "ficará com o cesto (grande, enorme) diante da porta central de entrada da Sala Paulo VI, para recolher as esmolas que depois serão enviadas diretamente à Faixa de Gaza, ao pároco de Gaza, que há um ano, diariamente, é chamado pelo Santo Padre para apoiar a comunidade que se reuniu e vive em torno da Igreja (cristãos, muçulmanos e judeus juntos)" . “O Esmoler – lê-se na nota – pede para estarem bem preparados!”.