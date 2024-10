Koovakad e as outras púrpuras aos organizadores das viagens papais

A nomeação do prelado indiano tem dois precedentes, mesmo que nesses casos o cardinalato tenha chegado depois de os prelados terem se tornado eméritos.

O seu nome é o último da lista de cardeais que o Papa Francisco, surpreendendo a todos, leu no final da oração dominical do Angelus. No dia 8 de dezembro, George Koovakad, 51 anos, se tornará cardeal, responsável pela organização das viagens papais desde 2021.

Nascido em Chethipuzha (Índia) em 11 de agosto de 1973, ordenado sacerdote em 2004 e incardinado em Changanacherry, ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé e trabalhou nas nunciaturas da Argélia, Coreia, Irã e Costa Rica. Desde julho de 2020, trabalha na Secretaria de Estado, Seção de Assuntos Gerais. Foi encarregado de organizar as delicadas e longas viagens de Francisco ao Canadá, República Democrática do Congo, ao Sudão do Sul, até a mais longa peregrinação do pontificado até agora, a viagem à Ásia e Oceania nas últimas semanas em que Francisco visitou quatro países: Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura.

Cardeal Roberto Tucci

A nomeação de Koovakad tem dois precedentes. O primeiro e mais recente é a do padre jesuíta Roberto Tucci, ex-diretor de La Civiltà Cattolica, ex-diretor da Rádio Vaticano e organizador das viagens papais de João Paulo II. Ele foi criado cardeal pelo Papa Wojtyla em 2001, quando deixou o cargo. O segundo precedente é mais remoto e tem a ver com a primeira viagem apostólica de Paulo VI à Terra Santa em janeiro de 1964, que efetivamente iniciou a temporada de viagens papais da era contemporânea. Mons. Jacques Martin, funcionário francês da Secretaria de Estado, organizou em grande segredo a viagem desejada pelo Papa Montini, junto com o seu secretário particular, pe. Pasquale Macchi. Paulo VI anunciou sua nomeação episcopal durante a viagem, enquanto estavam em Cafarnaum. João Paulo II o nomeou cardeal em 1988.

Em ambos os casos, o de Martin e o de Tucci, a púrpura chegou quando ambos eram eméritos e já estavam no limiar dos oitenta anos de idade.