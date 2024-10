Papa anuncia Consistório para 8 de dezembro: dom Jaime Spengler será cardeal

No Angelus, Francisco anunciou o Consistório para a criação de 21 novos cardeais em 8 de dezembro. Eles vêm de todas as partes do mundo, incluindo do Brasil: dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também presidente da CNBB e do Celam, será cardeal.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Do Irã à Indonésia, do Japão às Filipinas, da Costa do Marfim à Argélia, até o Brasil, com dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre/RS, e a Itália, incluindo o novo vigário da diocese de Roma. De surpresa, como se tornou habitual nos últimos 12 anos de pontificado, o Papa Francisco leu da janela do Palácio Apostólico, após o Angelus deste domingo (06/10), a lista dos novos cardeais aos quais concederá a púrpura no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição.

As periferias do mundo com as grandes arquidioceses ou as personalidades da Cúria Romana estão entrelaçadas na lista do Pontífice que, também para este seu décimo Consistório, quer devolver o rosto de uma Igreja universal que abraça todas as latitudes.

““A proveniência deles expressa a universalidade da Igreja que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. A inclusão na diocese de Roma manifesta, portanto, o vínculo inseparável entre a Sé de Pedro e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo”.”

A lista inclui o nome de dom Baldassarre Reina, que o Papa anunciou que irá se tornar o novo vigário de Roma, sucedendo o cardeal Angelo De Donatis, que foi nomeado Penitenciário-Mor em abril. Entre os futuros cardeais também está o núncio Angelo Acerbi, com 99 anos de idade, provavelmente o cardeal mais idoso criado até o momento. Acerbi estará entre os cardeais que, por motivos de idade, não votarão em um futuro conclave. Os nomes italianos também incluem o de Roberto Repole, arcebispo de Turim, teólogo e um dos membros do Sínodo sobre a Sinodalidade.

Há três nomes da Cúria. Em primeiro lugar, o Pe. Fabio Baggio, scalabriniano, subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Baggio é também diretor-geral e pessoa de contato direto do Papa Francisco para o Borgo Laudato si' e o Centro De Alta Formação Laudato si'. Em seguida, o arcebispo Rolandas Makrickas, lituano, 51 anos, em 2021 nomeado comissário extraordinário para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, e dom George Kovakaad, indiano, uma figura conhecida do público em geral como organizador das viagens papais.

Aqui está a lista dos futuros cardeais:

1. S.E. Dom Angelo ACERBI, Núncio Apostólico

2. S.E. Dom Carlos Gustavo CASTILLO MATTASOGLIO, Arcebispo de Lima (Peru).

3. S.E. Dom Vicente BOKALIC IGLIC C.M., Arcebispo de Santiago del Estero (Primado da Argentina).

4. S.E. Dom Luis Gerardo CABRERA HERRERA, O.F.M., Arcebispo de Guayaquil (Equador).

5. S.E. Dom Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB, Arcebispo de Santiago do Chile (Chile).

6. S.E. Dom Tarcisio Isao KIKUCHI, S.V.D., Arcebispo de Tóquio (Japão).

7. S.E. Dom Pablo Virgilio SIONGCO DAVID, Bispo de Kalookan (Filipinas).

8. S. E. Dom Ladislav NEMET, S.V.D., Arcebispo de Beograd -Smederevo (Sérvia).

9. S.E. Dom Jaime SPENGLER, O.F.M., Arcebispo de Porto Alegre (Brasil).

10. S.E. Dom Ignace BESSI DOGBO, Arcebispo de Abidjan (Costa do Marfim).

11. S.E. Dom Jean-Paul VESCO, O.P., Arcebispo de Alger (Argélia).

12. S.E. Dom Paskalis Bruno SYUKUR, O.F.M., Bispo de Bogor (Indonésia).

13. S.E. Dom Dominique Joseph MATHIEU, O.F.M. Conv., Arcebispo de Teerã Ispahan (Irã).

14. S.E. Dom Roberto REPOLE, Arcebispo de Turim (Itália).

15. S.E. Dom Baldassare REINA, Bispo Auxiliar de Roma, ex-vice-gerente e, atualmente, Vigário Geral da Diocese de Roma.

16. S.E. Dom Francis LEO, Arcebispo de Toronto (Canadá).

17. S.E. Dom Rolandas MAKRICKAS, Arcipreste Coadjutor da Basílica Papal de Santa Maria Maior.

18. S.E. Dom Mykola BYCHOK, C.S.R., Bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo de Melbourne dos Ucranianos.

19. R.P. Timothy Peter Joseph RADCLIFFE, OP, teólogo.

20. R. P. Fabio BAGGIO, C.S., Subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

21. Mons. George Jacob KOOVAKAD, funcionário da Secretaria de Estado, responsável pelas viagens.