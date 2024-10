Futuro cardeal Bychok: levo a voz da Ucrânia para a Igreja e o mundo

O bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo de Melbourne para os católicos ucranianos na Austrália, Nova Zelândia e Oceania, entre os futuros cardeais no Consistório de dezembro, fala sobre a responsabilidade e a fé neste tempo de guerra: “continuarei a informar o mundo católico sobre o que está acontecendo em nossa terra. Que a Igreja seja uma mediadora para uma paz justa nos lugares de conflito”.

“A Igreja deve ser proativa no papel de mediadora para uma paz justa, não apenas na Ucrânia, mas também no Oriente Médio e em outras partes do mundo que estão passando por guerras e conflitos. A paz mundial só virá quando as pessoas tiverem paz em seus corações, uma paz verdadeira que vem do amor de Cristo”. Mykola Bychok, bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo em Melbourne para os católicos ucranianos na Austrália, Nova Zelândia e Oceania, expressa essas convicções. Ele é um dos 21 novos cardeais a quem o Papa Francisco, conforme anunciado no Angelus de domingo, 6 de outubro, concederá a púrpura no Consistório de dezembro. Bychok, aos 44 anos, será o membro mais jovem do Colégio de Cardeais.

Em uma ampla entrevista concedida à mídia do Vaticano, o cardeal eleito enfatiza o papel da Igreja no trabalho pela paz em meio às guerras ao redor do mundo, particularmente na sua Ucrânia. Em seguida, fala sobre sua espiritualidade, seus modelos de fé e suas preocupações pastorais a serviço dos fiéis em toda a Oceania.



Como o senhor recebeu a notícia da sua nomeação como cardeal pelo Papa Francisco e como vê sua responsabilidade neste tempo de guerra?



Recebi a notícia enquanto visitava nossa paróquia em Brisbane. Isso aconteceu durante o jantar, quando meu telefone estava desligado. Quando o liguei novamente, recebi uma avalanche de mensagens. Para ser sincero, no início achei que era uma piada. Levei algum tempo para começar a processar. Entendo a grande responsabilidade que essa nomeação me confia, a responsabilidade pela vida e pelo futuro de toda a nossa Igreja. Sabendo dos momentos difíceis que meu povo ucraniano está passando por causa da guerra, continuarei a informar o mundo católico sobre o que está acontecendo em nosso país e a lembrá-lo constantemente da Ucrânia.



Que experiência passada ou presente o preparou melhor para essa função de colaborador próximo do papa?



Na verdade, eu não estava preparado para essa nomeação. Vou dizer mais: eu nem mesmo estava preparado para ser bispo durante meu tempo no seminário. Nunca estamos preparados para ser bispos ou cardeais. Um cardeal na Igreja Católica é uma nomeação honorária a serviço do Santo Padre. É uma função consultiva que exige que a pessoa esteja atenta às necessidades da Igreja no mundo de hoje. No momento, não sei qual função ou responsabilidade o Papa colocou sobre meus ombros, mas sei que haverá uma grande oportunidade de ter contato direto com o Papa. Gostaria de mencionar aqui Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk (chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana), com ele falaremos com um só coração e uma só boca ao Papa Francisco, à Igreja Católica, ao mundo e à comunidade mundial.



O Papa Francisco frequentemente pede o fim do sofrimento da “martirizada” Ucrânia. O que, em sua opinião, é necessário para trabalhar concretamente em direção a esse objetivo?



No último domingo, após a oração do Angelus, o Papa mencionou duas vezes o povo martirizado da Ucrânia, expressando profunda preocupação com a situação no país. A Santa Sé e o Papa tomaram muitas iniciativas positivas para acabar com a guerra. Como é sabido, a Santa Sé está comprometida com a libertação dos prisioneiros, com a oração pelos sofredores e feridos e por aqueles que desapareceram sem deixar rastros. Muito foi feito, mas ainda mais pode ser feito no futuro.



Como o senhor mantém a fé e a esperança apesar do desespero? Poderia nos contar algo sobre sua espiritualidade e como descobriu sua vocação?



Descobri minha vocação aos 15 anos de idade, quando ainda estava na escola. A comunidade redentorista me ajudou a reconhecer minha vocação porque era em sua paróquia que eu ia regularmente aos cultos. Mais tarde, comecei a servir e a viajar com os padres em missões e retiros. O exemplo de suas vidas e o grande zelo com que pregavam a Palavra de Deus me impressionaram. Eles dedicavam seu serviço a Deus e despertavam minha admiração, que mais tarde se transformou em um desejo ardente de ser um deles. Por meio das histórias de meu primeiro mestre espiritual, o padre Mykhaylo Shevchyshyn, aprendi sobre os gigantes de nossa Igreja, o serviço de nossos pais e irmãos na Igreja clandestina, a resistência e a coragem nas circunstâncias difíceis daquela época. Por outro lado, meu segundo mestre espiritual, Pe. Volodymyr Vons, um representante da geração mais jovem dos redentoristas, tornou-se para mim um exemplo vivo de como alguém pode dedicar sua jovem vida completamente a Deus. Ainda hoje, a comunidade redentorista é de grande importância para mim como bispo e futuro cardeal.

Os cardeais ucranianos deixaram sua marca na história, com destaque para o cardeal Lubomyr Husar. Há algo em particular que o tenha impressionado na liderança dos fiéis ou na abordagem deles em relação às dificuldades que o país está enfrentando?



O cardeal Husar era uma pessoa extraordinária. Ele era o patriarca da Igreja Greco-Católica Ucraniana e também um cardeal. Ele sempre conseguiu manter a simplicidade e a acessibilidade. Há uma frase muito famosa dele, que eu gostaria de citar: “meu sonho na vida é ser um ser humano, mas não tenho 100% de certeza do que significa ser humano, embora ainda seja meu sonho e minha oração ser um ser humano bom e normal”. Essas palavras do cardeal me ajudarão muito em meu ministério.



Quais são suas principais preocupações pastorais na Austrália e quais o senhor acha que deveriam ser as principais prioridades da Igreja em geral?



Acho que há duas prioridades. A primeira me reflete como um cardeal ucraniano. A Igreja deve ser proativa em ser uma mediadora para uma paz justa, não apenas na Ucrânia, mas também no Oriente Médio e em outras partes do mundo que estão passando por guerras e conflitos. Em segundo lugar, devemos combater a secularização. Como sacerdote servindo nos Estados Unidos e como bispo na Austrália, vi como a secularização afetou a sociedade e a Igreja. Somos chamados a ser missionários para ajudar as pessoas a redescobrir o amor de Deus e de Seu Filho Jesus Cristo, para que vejam que a Igreja é o lugar para encontrar o Deus vivo da maneira mais bela, por meio dos Santos Sacramentos, da Confissão e da Sagrada Comunhão. A paz mundial só virá quando as pessoas tiverem paz em seus corações, uma paz verdadeira que vem do amor de Cristo.

O futuro cardeal Bychok com o Papa Francisco

Concretamente, o senhor tem alguma sugestão sobre como fazer com que a fé chegue às pessoas?



Em primeiro lugar, devemos mostrar por meio de nossas vidas que vivemos Cristo, porque quando os outros olharem para nossas vidas, eles verão através de nós, especialmente nos países seculares. Lá, é especialmente importante que tenhamos uma conexão direta com Jesus, que os outros possam redescobrir em nós.



A partir de dezembro, o senhor se tornará o membro mais jovem do Colégio de Cardeais. Falando sobre os jovens na Igreja, qual o senhor acha que é a melhor maneira de mostrar aos jovens que vale a pena seguir Cristo, capacitando-os a ir além das mensagens confusas da sociedade que são indiferentes ou, às vezes, até hostis à fé?



A melhor maneira de mostrar Cristo aos jovens é seguir o exemplo de Jesus em sua vida pessoal, estando próximo das pessoas, especialmente daquelas que são abandonadas e marginalizadas.



Há algo mais que o senhor gostaria de acrescentar?



O Papa quer que nós, cardeais designados, sejamos mais servidores do que “eminências”. Que Deus nos ajude no cumprimento dessas tarefas. Pedimos que rezem por nós.