Reina, novo vigário de Roma: continuarei a servir esta bonita, mas não fácil cidade

O cardeal eleito, entre aqueles que receberão a púrpura no Consistório de 8 de dezembro, comenta o anúncio no Angelus do último domingo (06/10): “fui pego de surpresa pelo Papa. Desejo encontrar todos e me colocar à disposição de todos para anunciar o Evangelho da misericórdia”.

Vatican News

“A notícia me pegou de surpresa. Meu desejo é continuar a servir esta Igreja e a servir todas as pessoas que vivem nela, as paróquias, os sacerdotes. Tentarei me colocar à disposição de todos para proclamar o Evangelho da misericórdia, para ser a imagem do Bom Pastor para todos”. O cardeal eleito Baldassare Reina, vigário do Papa para a diocese de Roma desde domingo, 6 de outubro, está sorrindo em um vídeo enviado à mídia do Vaticano após o anúncio do Papa Francisco no Angelus dos 21 novos cardeais que ele criará no Consistório de 8 de dezembro. “Sei que uma missão nada fácil me espera, porque nossa cidade é bonita, mas extremamente complexa”, diz o futuro cardeal nas imagens. Roma “infelizmente é marcada por tantos inconvenientes, tantas dificuldades. Não tenho a pretensão de dar uma resposta a todos, mas gostaria de ser para todos um sinal de que o amor de Deus é visível, se faz presente, e o faz também através de nós, pobres pastores”.

Agradecimentos ao Papa pela confiança

Reina agradece ao Papa “por sua confiança” e também “a todos aqueles que nesta diocese, em silêncio, nos bastidores, fazem tanto para que o Evangelho chegue a todos. Aqui, eu quero conhecê-los. É isso que sinto em lhes dizer neste momento, juntamente com o pedido de muitas orações pela minha vida, pela minha pobre vida, porque estou consciente de tantas limitações que me pertencem e, portanto, só posso confiar na misericórdia de Deus e nas suas orações”.

Carta ao Povo de Deus

Já pela manhã, em uma Carta ao Povo de Deus, Reina expressou suas “emoções mistas” sobre a nova missão que lhe foi confiada pelo Papa: “estou ciente de que, além dos limites e pecados de cada um, a graça nos inunda com todos os dons que Deus concede em nossas vidas, e assim Ele quis fazer também com a minha vida e, por meio da minha pequena, com a Sua santa Igreja. É assim que me sinto neste momento, consciente de que recebi misericórdia”. “Ao chegar a Roma, há pouco mais de dois anos”, escreve o prelado na carta, ”comecei imediatamente a amar esta Igreja que eu ainda conhecia muito pouco, mas pela qual me senti acolhido além de todas as expectativas. Tentei servi-la da melhor maneira possível, sentindo-me extasiado com tanta beleza e tanto potencial para o bem que experimentei, juntamente com as dificuldades que acompanham todos nós, seres humanos”.

Junto a padres e diáconos

Daí, mais uma vez, sua gratidão ao Papa pela “confiança” que lhe foi demonstrada nesses anos: “sua dedicação à Igreja universal e a profecia que ele nos deu nesses anos de Pontificado me impelem a trabalhar por uma Igreja transparente e pobre, capaz de liberar e espalhar o perfume do Evangelho”. Por fim, um agradecimento também ao seu antecessor, o cardeal Angelo De Donatis, “que com bondade e atenção me acolheu em seu tempo no Conselho Episcopal”, e aos muitos sacerdotes e diáconos “pelo serviço generoso e humilde que realizam, por sua presença constante e pelo amor que demonstram à nossa Diocese”. “Uma importante missão nos espera, em um tempo complexo, que deve ser enfrentado construindo laços de fraternidade e comunhão todos os dias. Temos a graça de servir a uma diocese extraordinária, banhada pelo sangue dos mártires e fecundada pelo testemunho alegre de tantos santos. Que o Senhor nos ajude a fazer bom uso dos muitos carismas que recebemos para o bem comum”.