Cátedra de São Pedro em exposição na Basílica vaticana

Durante a missa para a conclusão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, será revelado após nove meses de restauração o Baldaquino sobre o túmulo de São Pedro. De 27 de outubro a 8 de dezembro, a antiga Cátedra de São Pedro será exibida aos pés do Altar-Mor antes de ser transferida para o trono de bronze de Bernini.

Johana Bronková – Vatican News

Ao entrar na nave principal da Basílica de São Pedro, ficamos impressionados com o imenso tamanho desse espaço. De improviso, tudo parece encolher, temos uma percepção diferente das coisas ao nosso redor, como se estivéssemos diante de uma majestosa obra da natureza. A arquitetura, no entanto, tem sua própria ordem, e nosso olhar é imediatamente atraído para dois destaques do espaço interno: o altar papal com o baldaquino sobre o túmulo de São Pedro e o altar da Cátedra no fundo da basílica.

Ambos se referem ao patrocínio da basílica e oferecem ao observador atento uma chave para entendê-los. Não são apenas obras do mesmo artista, Gian Lorenzo Bernini, mas é o próprio autor que os relaciona entre si. Desde o momento em que se entra na basílica, fica evidente que o monumental baldaquino de bronze enquadra em perspectiva também o altar da Cátedra de São Pedro, localizado na abside. E não é coincidência: enquanto o altar papal sobre o túmulo do Apóstolo, no qual - como em uma rocha - Cristo prometeu fundar a sua Igreja (Mt 16,18), refere-se às origens, à Igreja primitiva que surgiu do testemunho dos mártires - e é por isso que também é chamado de altar da confissão -, a Cátedra refere-se à primeira tarefa dos sucessores de Pedro: anunciar o Evangelho e instruir o povo de Deus.

Vejamos de perto

O baldaquino, um antigo sinal de autoridade e prestígio, projetado por Bernini em 1624 e sua primeira encomenda arquitetônica; foi concluído - aparentemente com a ajuda das habilidades de engenharia de seu futuro rival, o brilhante arquiteto Francesco Borromini - no ano de 1633. A dificuldade da tarefa que lhe foi confiada pelo Papa Urbano VIII, cujas figuras heráldicas - as abelhas - são encontradas em uma infinidade de variantes na decoração do baldaquino, consistia, acima de tudo, no fato de que sua arquitetura tinha que corresponder à escala monumental da igreja. Para não fazer com que a estrutura parecesse exagerada em suas dimensões, Bernini optou por colunas torcidas. Além disso, sua forma e decoração estão relacionadas à chamada Coluna Sagrada - hoje preservada no Museu do Tesouro de São Pedro -, uma coluna com vinhas que há séculos se acredita ter testemunhado a pregação de Jesus no Templo de Jerusalém e que, juntamente com outras colunas semelhantes, algumas das quais ainda podemos ver na Loggia das Relíquias, acima das pequenas sacadas nos pilares, adornavam a pérgula do século IV sobre o túmulo de Pedro na antiga basílica.

A engenhosa composição de Bernini, no entanto, combina a ideia do cibório como sólida estrutura arquitetônica com o significado original do baldaquino como uma cortina decorativa sobre um lugar ou figura importante, unindo as cortinas de bronze diretamente às colunas e usando uma construção suavizada pelas nervuras encurvadas completadas pelo motivo iconográfico de ramos de palmeira, que parecem ser sustentados pelas dinâmicas figuras angelicais. As linhas ondulantes da arquitetura barroca param na cruz acima do globo dourado no topo do baldaquino, como se comprovassem o antigo ditado: Stat Crux dum vulvitur urbis - A cruz permanece firme enquanto o mundo gira.

O altar da cátedra



O período barroco foi, de certa forma, muito semelhante ao nosso. Na linguagem moderna, poderíamos chamá-lo de multimídia em sua busca por explorar as várias técnicas artísticas para atingir todos os sentidos do homem, envolver o espectador a ponto de romper as barreiras entre o subjetivo e o objetivo e torná-lo participante de uma nova realidade, um elemento vivo de um “belo composto”, uma visão do universo animada pelo Espírito de Deus. Um exemplo, ou quase um protótipo dessa realidade transformada que, consciente da presença divina, irrompe em nosso espaço e une o céu e a terra, é a abside da Basílica de São Pedro. Toda a parede do fundo da Basílica de São Pedro é um verdadeiro palco no qual Bernini revela diante de nossos olhos uma visão surpreendente. Já na época do trabalho no baldaquino sobre o túmulo do Apóstolo Pedro, seus contemporâneos chamavam o arquiteto de “Michelangelo do nosso século” e agora, encomendado por Alexandre VII, ele prova que essas palavras não eram apenas elogios. Se na concepção de Michelangelo da abside da nova Basílica do Vaticano, a luz tinha um papel fundamental como contrapartida igual à massa modelada da parede, Bernini desenvolve esse princípio escultural à perfeição, compondo uma visão do céu aberto, do qual emerge uma pomba do Espírito Santo banhada em luz, com anjos pairando ao redor dela entre as nuvens. E dessa visão desce um enorme trono de bronze, que, no entanto, esconde outro trono, muito menor, no qual, segundo a tradição, São Pedro teria pregado. O antigo trono, decorado com placas de marfim representando os Trabalhos de Hércules, chegou a Roma no século IX como um presente do rei franco Carlos II, o Calvo, ao Papa João VIII, mas alguns elementos, como os ladrilhos decorados, provavelmente podem ser datados em um período anterior.

Portanto, alguns podem pensar na composição de Bernini como uma espécie de imenso relicário, mas talvez esse não seja o ponto. De fato, a cena monumental, criada entre 1657 e 1666, recorda a tarefa inalterada dos sucessores de Pedro, a de anunciar Cristo, interpretar e ensinar a Palavra de Deus. É por isso que o símbolo do Espírito Santo paira sobre a Cátedra de Pedro, o Espírito que introduz toda a Verdade, o Espírito que é Consolador e Intercessor (Jo 14, 17; 14, 26; 16, 13), mas também sugere as palavras certas em momentos de crise (cf. Lc 12, 12).

Em cada lado do trono há quatro figuras de eminentes teólogos, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, Padres da Igreja Ocidental, e Santo Atanásio e São João Crisóstomo, Padres da Igreja Oriental, que com um leve aceno, quase com a ponta dos dedos, parecem levantar o trono.

O trono de bronze, por sua vez, é decorado com relevos das três perícopes do Evangelho, que ilustram o caráter da tarefa do Papa como representante de Cristo na Terra: Apascenta as Minhas Ovelhas (Jo 21, 17) - ou seja, a entrega do rebanho humano a Pedro, O Lava-pés (Jo 13, 14) – que mostra a natureza de seu ministério e, por fim, A Entrega das Chaves do Reino dos Céus (Mt 16, 19).

O imenso trono, grande demais para qualquer pessoa humana, mostra que não cabe ao homem decidir quem se sentará nele...

Detalhe do Baldaquino