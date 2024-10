Papa Francisco contempla a Cátedra de São Pedro

Após a Missa de abertura do Sínodo dos Bispos, o Papa Francisco teve a rara oportunidade de contemplar a Cátedra de São Pedro, relíquia que simboliza o primado do apóstolo Pedro, após sua restauração.

Vatican News

O Papa Francisco teve a oportunidade de contemplar a Cátedra de São Pedro, conhecida como "Cathedra Sancti Petri Apostoli", após a Missa de abertura da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, celebrada na Basílica de São Pedro, na manhã de hoje (01/10).

Esta relíquia, um antigo trono de madeira, remonta aos primórdios do cristianismo e simboliza o primado do apóstolo Pedro, a quem Jesus confiou a condução da Igreja.



A Cátedra foi apresentada ao Papa após os trabalhos de restauração do famoso monumento criado por Gian Lorenzo Bernini, situado no ábside da Basílica de São Pedro. A peça, geralmente mantida em um relicário no imponente altar do monumento, representa a autoridade espiritual de Pedro e seus sucessores.



Durante o processo de restauração das obras de Bernini, em andamento devido ao Jubileu, a Cátedra original, cuidadosamente preservada, foi temporariamente removida e mostrada ao Papa Francisco. Um momento raro, em que o Pontífice pôde admirar de perto este símbolo histórico e teológico tão central para a Igreja Católica.



A Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o Papa pôde observar detalhadamente esta relíquia de imenso significado, reforçando o elo entre o atual pontificado e o apóstolo Pedro, o primeiro Papa da história.