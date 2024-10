Futuro cardeal Cabrera: a Carta do Papa é um programa de vida para os cardeais

O anúncio da sua criação como cardeal, a Carta do Papa aos novos cardeais, a figura da Igreja missionária e o processo sinodal são os temas centrais da entrevista com dom Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcebispo de Guayaquil, no Equador, que será criado cardeal no consistório que o Papa Francisco presidirá em 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição.

Renato Martinez - Cidade do Vaticano

“Esta nomeação não se trata de uma honra, muito menos de um reconhecimento de algum mérito meu, mas digo à bondade, à proximidade, à confiança do Santo Padre”, disse dom Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcebispo de Guayaquil, no Equador, explicando a nova missão para a qual foi chamado após ser nomeado pelo Papa Francisco para fazer parte do Colégio de Cardeais.

“Senhor, aqui estou para servi-lo”

Sobre o anúncio feito pelo Santo Padre em 6 de outubro, depois de rezar a oração mariana do Angelus, no qual anunciou que no próximo dia 8 de dezembro realizará um consistório para a criação de 21 novos cardeais, o arcebispo de Guayaquil explicou que, para ele, foi uma surpresa saber que o Papa o havia escolhido para fazer parte do Colégio Cardinalício.

"Com dom David de la Torre, fomos a Subiaco (cidade a 70 quilômetros de Roma), onde há um antigo convento franciscano. E no domingo, depois da Eucaristia, fomos visitar outros lugares históricos e, quando voltamos a Roma, foi o dom David que me anunciou que eu havia sido nomeado cardeal. 'Não pode ser', disse eu, imediatamente surpreso e, por que não dizer, também um pouco receoso de que fosse uma palavra grande demais para mim. O que fiz foi ir para a capela em silêncio e disse: 'Senhor, se o Senhor quis, aqui estou para servi-lo'. Então, tive esses sentimentos de surpresa, de medo e depois também de paz, porque no final entendi imediatamente que não era uma honra, muito menos um reconhecimento de algum mérito meu, mas digo a bondade, a proximidade, a confiança do Papa Francisco. Foi assim que interpretei o fato e também tento vivê-lo com grande serenidade”.

Três atitudes que são um programa de vida

E sobre a carta que o Papa Francisco enviou aos novos cardeais, na qual os convida a “encarnar” três atitudes para o cardinalato, dom Luis Cabrera disse que, “é uma carta preciosa, que eu valorizo muito e que é programática: será um programa de vida que eu espero realizar da melhor maneira possível”.

"É um convite para olhar além da Arquidiocese de Guayaquil, além do Equador, e pensar na Igreja universal e descobrir como a fé é vivida de diferentes maneiras, de acordo com as culturas, tradições e história. Então, devemos olhar além e alargar nossos corações para começar a amar também essa diversidade de formas que existem na Igreja... Depois, mãos dadas, oração, o Papa realmente insiste em que rezemos primeiro, essa é a nossa principal tarefa, rezar para que o Senhor nos ilumine, nos inspire nesse serviço que ele oferece a toda a Igreja universal... Por fim, acho que também é muito gráfico com os pés descalços, porque é assim que se sente a dureza da dor, o sofrimento desse povo que está caminhando. Por isso, quando a li, lembrei-me imediatamente do Bom Samaritano, dessas quatro atitudes maravilhosas: proximidade, olhar, compaixão e ação”.

O arcebispo de Guayaquil nos estúdios da Rádio Vaticano - Vatican News

Um chamado para viver a universalidade da Igreja

O novo cardeal equatoriano também disse que esta nova missão é um chamado a viver a unidade da Igreja na universalidade, ou seja, no intenso vínculo de comunhão entre a Santa Sé e as Igrejas particulares em todo o mundo:

"Esta unidade entre as Igrejas e ao mesmo tempo a diversidade de expressões me parecem maravilhosas porque se harmonizam perfeitamente, aqui não se trata de fragmentação, nem de uniformidade, me parece o grande ideal, porque não nasceu agora, mas Paulo já o captou imediatamente em um só Espírito, uma só fé, um só batismo e ao mesmo tempo uma diversidade de vocações, diversidade de carismas, diversidade de ministérios, encarnados nas culturas de todos os povos. Acredito que até agora não há melhor imagem do que a do mosaico, os mosaicos, aqui eu realmente os considero formidáveis, porque na diversidade de cores que estão bem harmonizadas, a figura aparece e a única figura que terá que brilhar é a de Jesus, é a de Cristo, de tal forma que todo o resto fica em segundo plano. É por isso que também gosto da Carta do Papa, somos servos, a diaconia, todos esses títulos honoríficos que às vezes colocamos em primeiro plano, esquecendo que somos colaboradores de Jesus, servos inúteis, como diz o Evangelho”.

O importante é ser uma Igreja missionária

Finalmente, como participante da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, dom Luis Cabrera destacou que este processo sinodal que toda a Igreja empreendeu está nos fazendo ver a riqueza das comunidades cristãs, mas também os novos desafios que se apresentam para o anúncio da Boa Nova de Jesus:

"Começamos com os fundamentos da missão, que é a coisa mais importante, a missão da Igreja. Depois, os fundamentos de uma Igreja sinodal; em seguida, o tópico das relações, depois os processos e agora estamos no tópico dos lugares. Portanto, um lugar que não é tanto geográfico e jurídico, mas um lugar humano onde a pessoa é a coisa mais importante, onde os grupos têm muito a contribuir. Logicamente, também vimos que há grandes desafios, sobretudo por causa da urbanização, como viver em um mundo urbano que há muito rompeu os limites paroquiais e geográficos. Como viver também em um mundo de migrantes, uma mobilidade humana, tanto os que partem quanto os que chegam, e também na migração que vimos dentro da cidade, cada vez mais pessoas que não têm um lar fixo, vivem o tempo todo, para usar uma comparação, vivem no norte, depois no centro, depois no sul da cidade. Então, como criar espaços para a comunidade viver sua fé, de fato, uma questão que surgiu com muita frequência foi a questão do pertencimento."