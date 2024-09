Fernández: Medjugorje, um rio de bondade mesmo em meio a imperfeições humanas

O prefeito da Doutrina da Fé apresenta na Sala de Imprensa Vaticana o documento "A Rainha da Paz" sobre a experiência espiritual no vilarejo bósnio: devoção respeitada por três Papas. O importante é o aspecto pastoral, não as avaliações sobre a sobrenaturalidade. Para o Papa, o nihil obstat é suficiente, não é necessário ir além. Sobre as mensagens: "As acolhemos como textos edificantes". Não se vai em peregrinação para encontrar os videntes.

Salvatore Cernuzio - Cidade do Vaticano

Das mensagens a serem acolhidas "como textos edificantes" que podem estimular uma "bela experiência espiritual", ainda que não haja "certeza de que sejam da Virgem Maria", ao "grande respeito" mostrado pelos últimos três Papas em relação à "devoção difundida" de Medjugorje. Das inúmeras obras de caridade surgidas em torno dessa experiência espiritual, das muitas conversões, confissões, frutos de bondade, aos "problemas" causados por "imperfeições humanas" e até às controvérsias internas (há até quem tenha chegado a definir o fenômeno como "demoníaco").

Foi uma intervenção longa e de amplo alcance, tocando em história, atualidade e até algumas experiências pessoais, aquela que o cardeal Victor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, expôs em uma Sala de Imprensa Vaticana lotada para a conferência de apresentação da Nota "A Rainha da Paz". Nota cuja trajetória o cardeal argentino relembrou, enumerando luzes e sombras de uma história que envolve a espiritualidade de milhões de fiéis e através da qual, como disse, "Deus, em seus desígnios misteriosos, mesmo em meio às imperfeições humanas, encontrou uma maneira de fazer fluir um rio de bondade e beleza".

Problemas e obstáculos

O purpurado não deixou de mencionar os "problemas" importantes que "em uma pequena porcentagem (5 ou 6 dioceses)" no mundo ocorreram e que impedem de "falar de efeitos apenas positivos" em Medjugorje. Ele apontou como "o ponto mais obscuro e triste" o longo "conflito" entre os franciscanos rebeldes e os bispos e, com grande clareza, também mencionou o caso controverso do padre Tomislav Vlasic, famoso por ser considerado "pai espiritual" dos seis videntes e depois, em 2009, reduzido ao estado laical por vários crimes.

O olhar de três Papas

O cardeal abordou o fenômeno de Medjugorje sob a perspectiva dos últimos três Papas: João Paulo II que, como revelam cartas privadas, manifestou o "intenso desejo" de visitar aquele local, Bento XVI que, como prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, em 1985, expressou um "pensamento claro" sobre a separação da possível "sobrenaturalidade" do fenômeno de seus frutos espirituais. Por fim, Francisco, que no voo de retorno de Fátima em 2017, ao falar sobre o "relatório muito bom" da Comissão Ruini, afirmou que "o núcleo" é "o fato espiritual, o fato pastoral, pessoas que vão lá e se convertem, pessoas que encontram Deus, que mudam de vida… Não há uma varinha mágica, esse fato espiritual-pastoral não pode ser negado".

"O que sobressai nos Pontífices – destacou Fernández – é uma atitude de grande respeito diante de uma devoção tão difundida no povo de Deus", que se traduz em "uma análise do fenômeno espiritual positivo" e não "em uma conclusão sobre a origem sobrenatural ou não do fenômeno". De fato, o Papa Francisco, revelou o cardeal, em um recente encontro entre eles, reiterou que é "absolutamente suficiente" o nihil obstat e que "não há necessidade de ir além com uma declaração de sobrenaturalidade". Ou seja, é suficiente "dizer aos fiéis: bem, vocês podem rezar, o culto é público, podem ser feitas peregrinações e essas mensagens podem ser lidas sem perigo".

As mensagens da "Gospa"

Sobre as mensagens da "Gospa", o cardeal prefeito explicou que a maioria delas tem um "belo conteúdo" que pode "estimular" a conversão; muitas retomam palavras mais próximas à linguagem popular; algumas, porém, contêm "frases que não são exatamente de Santo Tomás de Aquino". No entanto, Fernández esclareceu que, "quando há experiências espirituais de diferentes tipos, não há um ditado", "a pessoa percebe um conteúdo e faz o esforço de lembrá-lo e expressá-lo da melhor forma possível". Portanto, essas mensagens não devem ser lidas como "um texto magisterial", mas deve-se captar "o pensamento profundo" por trás de algumas "imperfeições nas palavras".

A proposta da paz

"Nós – acrescentou o prefeito da Doutrina da Fé – agora acolhemos essas mensagens não como revelações privadas, porque não temos certeza de que sejam mensagens da Virgem Maria, mas as acolhemos apenas como textos edificantes que podem estimular uma verdadeira e bela experiência espiritual". As mensagens, recomendou Fernández, "devem ser avaliadas em seu conjunto". Porque é apenas na visão geral que surgem "as grandes exortações". Por exemplo, a da paz, "a grande proposta de Medjugorje". "A mensagem de paz implica amar até mesmo aqueles que não são católicos. E isso é compreendido no contexto ecumênico e inter-religioso da Bósnia-Herzegovina", dilacerada por uma guerra alimentada também por motivações religiosas. "Olhem para a história que se repete hoje com a Ucrânia", observou o cardeal.

Os riscos

É claro que há "pontos fracos" nessas mensagens, começando pela "frequência" ou insistência na necessidade de ouvi-las: "'Ouçam minhas mensagens', 'acolham minhas mensagens'. Às vezes cansa um pouco... A Virgem Maria fala de seus planos de salvação – 'meus planos' – que devem ser acolhidos, como se fossem diferentes dos de Deus. Isso confunde, cria o perigo de uma dependência excessiva das aparições e das mensagens".

Mensagens futuras

Tanto em sua intervenção quanto nas perguntas dos jornalistas, o cardeal Fernández também abordou a questão das futuras mensagens, "se houver": "Se houver, deverão ser avaliadas e aprovadas para eventual publicação, e enquanto não forem analisadas, recomenda-se que os fiéis não as considerem como textos edificantes". É sempre necessário "prudência", com a consciência de que Nossa Senhora "não ordena que algo seja comunicado necessariamente ou imediatamente; não nos usa como marionetes ou instrumentos mortos, sempre deixa espaço para nosso discernimento". Não é, portanto, uma "Virgem carteiro", enfatizou o prefeito do ex-Santo Ofício, recordando as palavras do Papa Francisco.

A devoção no povo

O chefe do Dicastério também quis destacar a difusão mundial da devoção à Rainha da Paz, com "tantos grupos de oração e devoção mariana", e as obras de caridade para órfãos, dependentes químicos, alcoólatras e deficientes. "Um fenômeno popular" que não se baseia em mensagens ou discussões sobre a origem sobrenatural: "O que atrai é a Rainha da Paz e a presença de sua imagem nos lugares mais diversos".

A imagem da Virgem em cada país

O próprio Fernández confidenciou ter encontrado a imagem de Nossa Senhora até nos menores vilarejos rurais. Até na Argentina, contou, quando, como pároco, propôs aos fiéis de diferentes bairros construir capelinhas com uma imagem mariana, "a primeira que me propuseram foi a da Rainha da Paz. Apenas uma freira disse: 'Mas é autorizada?'. E o bispo respondeu: 'Mas que mal pode fazer essa imagem?'".

Relação com os videntes "não aconselhável"

Quanto à relação com os videntes, o cardeal explicou que "não é proibida, mas também não aconselhável", até mesmo para eles. "O espírito de Medjugorje não é seguir os videntes, mas rezar à Rainha da Paz". Fernández relatou que não teve contato com eles nesse período, mas enviou uma pequena carta "com alguns conselhos ou palavras", destinada a permanecer confidencial.

As intervenções dos outros palestrantes

À mesa dos palestrantes, juntamente com Fernández, estavam também monsenhor Armando Matteo, secretário do Dicastério para a Doutrina da Fé, e o diretor editorial dos meios de comunicação vaticanos, Andrea Tornielli. Monsenhor Matteo destacou que a Nota de hoje é o "fruto" de um "amplo trabalho de discernimento" iniciado em maio com a publicação das Normas sobre os fenômenos sobrenaturais. Trabalho que envolveu decisões sobre casos na Itália, Espanha, Índia, Holanda e em outros lugares.

Por sua vez, Tornielli, recorrendo também a uma experiência pessoal de peregrinação, destacou alguns "dados estatísticos interessantes", como o número de Comunhões distribuídas na paróquia e nos locais ligados à aparição: mais de 47 milhões (47.413.740, para ser exato), de 1985 a 2024; ou o número de sacerdotes que concelebraram em Medjugorje de dezembro de 1986 a junho de 2024: 1.060.799. Números altos, como os dos fiéis que, todos os anos, lotam o vilarejo bósnio, atraídos pela Adoração Eucarística, meditação e confissão, o sacramento mais praticado em Medjugorje.