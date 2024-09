Medjugorje e a atitude da Igreja

Comissões de Estudo e pronunciamentos dos bispos: publicamos um amplo trecho da apresentação de monsenhor Armando Matteo, secretário do Dicastério para a Doutrina da Fé, que reconstrói a cronologia dos eventos.

Armando Matteo*



O fenômeno das presumidas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje diz respeito aos eventos que começaram em 24 de junho de 1981 na paróquia de São Tiago em Medjugorje, administrada pelos Padres Franciscanos O.F.M., da Província da Herzegovina, na Diocese de Mostar-Duvno, na antiga Iugoslávia (hoje Bósnia-Herzegovina).

No final da tarde daquele dia, duas meninas, Ivanka Ivanković e Mirjana Dragičević, foram a Podbrdo, no sopé da colina Crnica. De repente, Ivanka vê Nossa Senhora (que não apareceu para Mirjana). As duas meninas continuam seu caminho para a aldeia. No mesmo dia, por volta das 18 horas, seis jovens veem no mesmo lugar a figura de Maria com uma criança em seus braços: além de Ivanka e Mirjana, estão presentes Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković e Milka Pavlović. Marija Pavlović e Jakov Čolo, que ainda estão entre os seis videntes, juntaram-se aos outros no dia seguinte, 25 de junho.

Em 21 de julho do mesmo ano, Sua Excelência dom Pavao Zanić, Bispo de Mostar-Duvno, reuniu-se com os seis “videntes”, que lhe contaram sua experiência recente. O Ordinário continua convencido de que “os jovens não mentem”. Ele também manifestará essa convicção alguns dias depois, por ocasião da administração da Crisma na paróquia de Medjugorje. Posteriormente, em 19 de novembro de 1983, Sua Excelência dom Pavao Zanić enviou à então Congregação para a Doutrina da Fé um relatório confidencial sobre a presumida aparição de Maria, expressando suas “dúvidas muito fortes” a respeito.

Em 12 de outubro do ano seguinte, a Conferência Episcopal Iugoslava emitiu uma declaração sobre os presumidos eventos em Medjugorje, lembrando a competência da autoridade eclesiástica para avaliar as aparições e proibindo peregrinações oficiais a Medjugorje.

Em 19 de maio de 1986, a Comissão diocesana encarregada de avaliar as presumidas aparições em Medjugorje emitiu seu juízo: para 11 membros contra 4 Non constat de supernaturalitate.

No mesmo ano, o Pró-Núncio em Belgrado expressou uma opinião negativa sobre o trabalho da Comissão diocesana. A então Congregação para a Doutrina da Fé decidiu confiar à Conferência Episcopal Iugoslava um novo exame do caso.

No ano seguinte, em 9 de abril, a Comissão da Conferência Episcopal Iugoslava iniciou seu trabalho, que durou até abril de 1991. No dia 10 daquele mês, foi publicado o relatório final da Comissão da Conferência Episcopal Iugoslava sobre o fenômeno de Medjugorje, conhecido como a Declaração de Zadar (Zara). A qual cito:

“Os bispos têm acompanhado as aparições em Medjugorje desde o início através do bispo da diocese, da comissão episcopal e da comissão da Conferência Episcopal Iugoslava para Medjugorje. Com base na investigação realizada até agora, não é possível afirmar que se trata de aparições e fenômenos sobrenaturais. No entanto, os numerosos fiéis que vêm a Medjugorje de vários lugares e que são movidos por motivos religiosos e de outra natureza precisam da atenção e do cuidado pastoral, em primeiro lugar, do bispo da diocese e, em seguida, também de outros bispos, de modo que uma devoção saudável à Santíssima Virgem Maria possa ser promovida em Medjugorje e com Medjugorje em harmonia com o ensinamento da Igreja. Para esse fim, os bispos fornecerão indicações litúrgico-pastorais adequadas e, por meio da comissão, continuarão a acompanhar e a lançar luz sobre os acontecimentos de Medjugorje”.

Passemos para 1994. É em 28 de outubro daquele ano que dom Ratko Perić, o novo Ordinário de Medjugorje, pede a João Paulo II que constitua uma Comissão para um veredicto definitivo sobre as “aparições”. Em julho de 1995, é preanunciada uma visita de João Paulo II a Medjugorje durante a viagem apostólica a Sarajevo. O Papa, em algumas cartas privadas, havia de fato se expressado positivamente sobre Medjugorje e sobre seu desejo de visitar o local. Informado sobre isso, dom Perić pediu à então Congregação para a Doutrina da Fé que evitasse tal visita, que de fato não ocorreu.

Em 2 de março de 1998, solicitada pelo Bispo de Saint-Denis-de-La Reunion, a então Congregação para a Doutrina da Fé respondeu que as peregrinações privadas a Medjugorje eram permitidas, desde que Medjugorje não fosse declarado um local de aparições autênticas. Também foi declarado que a posição de dom Perić sobre o juízo constat de non supernaturalitate não é a da Congregação para a Doutrina da Fé.

Nos anos que se seguiram, houve várias consultas entre a então Congregação para a Doutrina da Fé e a nova Conferência Episcopal da Bósnia-Herzegovina com relação a um novo exame de toda a documentação. A Conferência Episcopal da Bósnia-Herzegovina, no entanto, afirma que não está em condições de realizar um novo exame, nem o considera oportuno.

O ponto de virada foi em 14 de janeiro de 2008, quando Bento XVI decidiu instituir uma Comissão internacional para avaliar os presumidos fenômenos sobrenaturais de Medjugorje. O Presidente dessa Comissão é o Cardeal Camillo Ruini. Em janeiro de 2014, após cerca de seis anos de trabalho, a Comissão internacional emitiu seu juízo. As conclusões da Comissão Ruini não foram tornadas públicas, e isso ocorreu a pedido explícito da então Congregação para a Doutrina da Fé.

Esta última, nos anos seguintes, preparou uma série de aprofundamentos de todo o caso relacionado a Medjugorje. Foi solicitado o parecer de dois especialistas, que chegaram a resultados muito diferentes daqueles da Comissão Ruini.

Em dezembro de 2015, tendo recebido toda a documentação, o Papa Francisco tomou em suas mãos toda decisão sobre Medjugorje.

Posteriormente, em 11 de fevereiro de 2017, o Papa Francisco nomeou dom Henryk Hoser como Enviado Especial da Santa Sé para examinar a situação pastoral em Medjugorje, enquanto em 14 de janeiro de 2019, uma provisão do Pontífice foi tornada pública, segundo a qual “é possível organizar peregrinações a Medjugorje, desde que se tome cuidado para evitar que sejam interpretadas como uma autentificação dos eventos”.

Por fim, em 27 de dezembro de 2021, o Papa Francisco nomeou Sua Excelência dom Aldo Cavalli como novo Visitador apostólico em caráter especial para a Paróquia de Medjugorje, por tempo indeterminado e ad nutum Sanctae Sedis. Dom Cavalli sucedeu o Arcebispo polonês Henryk Hoser, que faleceu em 13 de agosto do mesmo ano.

*(secretário do Dicastério para a Doutrina da Fé)