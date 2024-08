Cardeal Czerny no Panamá: a vocação da Igreja é acolher e proteger os migrantes

O Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, participa de um encontro com os bispos e agentes de Pastoral Migratória das regiões da América do Norte, Central e Caribe para buscar respostas sinérgicas à crise migratória e reitera o convite do Papa para não fechar as portas a quem busca refúgio e esperança.

Lucia Elvira - Vatican News

Como parte do encontro na Cidade do Panamá dos bispos e agentes da Pastoral da Mobilidade Humana das Conferências Episcopais da América do Norte, América Central e Caribe, o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, presidiu uma missa na terça-feira (20/08), na Catedral Santa Maria la Antigua. O encontro sobre crise migratória, na sua décima edição, terminou na quinta-feira (22/08), com o objetivo abordar a complexa situação que afeta a região e o compromisso de implementar ações que promovam a dignidade humana da população migrante.



Migrantes exaustos e doentes, que chegam “do inferno”



A homilia preparada deu lugar a uma reflexão espontânea depois que o cardeal Czerny visitou o centro de acolhimento de migrantes Lajas Blancas, em Darien. O purpurado destacou que os migrantes que chegam ao Panamá “vêm do inferno”, exaustos, famintos e doentes, depois de enfrentarem inúmeros perigos. “Encontramos migrantes que vieram do inferno e agora estavam retornando à terra dos homens”, disse ele, referindo-se à multiplicidade de suas origens, incluindo países tão distantes como Nepal, Angola, Haiti e Venezuela.

Por uma acolhida cristã, fraterna e humana



O prefeito traçou então um paralelo entre a situação dos migrantes e a história do povo de Israel que, liderado por Moisés, teve que fugir por medo e enfrentar inúmeros obstáculos em seu caminho para a liberdade. O cardeal Czerny advertiu que os migrantes de hoje fogem de contextos semelhantes de opressão, abuso, insegurança e discriminação, enfrentando fome, sede, fadiga e doenças durante a viagem.

Apesar de todas essas dificuldades, ele enfatizou que “todos esses sofrimentos não valem tanto se eles encontrarem um acolhimento cristão, fraterno e humano”. Para os participantes da celebração, o purpurado pediu apoio e proteção para aqueles que foram forçados a deixar suas casas.

A vocação da Igreja é acolher e proteger o estrangeiro



O cardeal também falou sobre a situação incerta dos migrantes. Ele reiterou aos fiéis que a Igreja tem a vocação de ajudar no que parece impossível: acolher e proteger aqueles que são forçados a fugir de suas casas. O esforço para desenvolver uma Pastoral Migratória cobrindo toda a região das Américas, da Colômbia ao Canadá, incluindo o Caribe, de acordo com o prefeito, é uma manifestação do desejo da Igreja de ser um instrumento de Deus na criação de um ambiente hospitaleiro e de apoio para os migrantes que passam por suas paróquias e dioceses.

Finalmente, o cardeal Czerny enfatizou que todo encontro com um migrante é um encontro com Cristo, que nos chama a abrir nossas portas e nossos corações. É uma experiência transformadora que desafia cada fiel a responder com generosidade e amor. “Essas pessoas pobres nos permitem encontrar a face do Senhor”, disse ele, pedindo à comunidade cristã que não feche suas portas para aqueles que buscam refúgio e esperança.