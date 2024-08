Vaticano: cardeal Czerny participa de encontro no Panamá sobre crises migratórias

O prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé, cardeal Michael Czerny, vai presidir celebração eucarística do X Encontro de Bispos e Agentes de Pastoral Migratória das regiões da América Central, do Norte e Caribe que começa nesta segunda-feira (19/08) no Panamá. A mensagem do Papa vai conduzir a reflexão dos trabalhos até quinta (22/08).

Andressa Collet - Vatican News



O X Encontro de Bispos e Agentes de Pastoral Migratória das regiões da América Central, do Norte e Caribe começa nesta segunda-feira (19/08) no Panamá. Segundo convite divulgado pela arquidiocese local ao Povo de Deus, o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé, vai presidir a celebração eucarística desta terça-feira (20/08), a partir das 17h30 do horário local, na Basílica Santa María la Antigua na Cidade do Panamá.

Da mensagem do Papa ao lema do encontro

“Caminhando junto com o migrante e refugiado” é o lema que anima o encontro no Panamá de bispos e agentes que compõem a Pastoral Migratória. O evento também será guiado pela mensagem do Papa Francisco para o 110º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2024 “Deus caminha com o seu povo”, celebrado pela Igreja Católica em 29 de setembro deste ano. No texto, o Pontífice pede que não viremos as costas para os refugiados que "tiveram que abandonar a sua terra à procura de condições de vida dignas", mas estejamos "em caminho juntamente com eles". Afinal, "o encontro com o migrante, bem como com cada irmão e irmã que passa necessidade, é também encontro com Cristo". E dom José Domingo Ulloa Mendieta, arcebispo do Panamá, reforça o pensamento do Papa, como anfitrião do encontro internacional:

“Estamos prontos para receber os participantes do X Encontro de Bispos e Agentes de Pastoral Migratória das regiões da América Central, Caribe e da América do Norte, onde continuaremos o trabalho de acompanhamento dos migrantes e refugiados.”

O alerta do arcebispo do Panamá

O arcebispo destacou a urgência de um acompanhamento mais articulado da Igreja Católica no continente, dada a complexidade da crise migratória, com critérios claros de ação pastoral, respeitando as normas dos países de acolhimento, mas sobretudo assegurando que “os direitos humanos dos migrantes e refugiados sejam garantidos”.

As atividades até a próxima quinta-feira (22/08) serão realizadas na Casa de Retiro Espiritual Monte Alverna, na Cidade do Panamá. O evento eclesial é promovido pelo Observatório Sociopastoral da Mobilidade Humana da América Central e do Caribe, pela Pastoral da Mobilidade Humana da Conferência Episcopal Panamenha e a pela Arquidiocese do Panamá. Além disso, segundo uma nota oficial dos bispos do país à imprensa, o encontro ganha o apoio do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, com o objetivo de “desenvolver um espaço mais amplo de participação, a fim de dar uma resposta mais ampla aos desafios pastorais colocados pelo fenômeno da migração” na região.