Terceira Congregação dos Cardeais, conversa sobre a Igreja e o mundo

Presentes 113 cardeais e prestaram juramento aqueles que ainda não o haviam feito, conforme previsto pela Universi Dominici Gregis. Foram definidos os nomes de quem fará as pregações: Donato Ogliari, abade de São Paulo, na próxima semana, e o cardeal Cantalamessa no início do Conclave.

Isabella H. de Carvalho - Cidade do Vaticano

Cento e treze cardeais participaram da terceira Congregação Geral em vista do Conclave, que se realizou na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, ao final da qual, com algumas intervenções, "teve início um diálogo sobre a Igreja e o mundo". Essas são as últimas atualizações do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a respeito das reuniões diárias dos cardeais. No total, houve 34 intervenções nesta manhã na Congregação, que começou às 9h com uma oração e durou até o meio-dia, com uma pausa de meia hora.

Os cardeais que ainda não haviam feito, puderam prestar juramento, conforme previsto pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Também foram lidos os primeiros 23 parágrafos desse documento, que regula a vacância da Sé Apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Por enquanto, o número de cardeais eleitores presentes — 135 no total — ainda está reduzido.

Mudança na celebração dos novendiais e definidos dois pregadores

Na Congregação também foi esclarecido que será o cardeal Víctor Manuel Fernández, ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que celebrará a Missa no sexto dia dos Novendiais, e não o cardeal Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, como havia sido anunciado anteriormente. Foram ainda definidos os nomes de dois eclesiásticos que oferecerão uma pregação, conforme estabelecido pela Universi Dominici Gregis. O primeiro, previsto para o início da próxima semana, será Donato Ogliari, abade da Basílica de São Paulo, e o segundo, no início do Conclave, será o cardeal Raniero Cantalamessa. Esta tarde não haverá Congregação Geral, e o próximo encontro dos cardeais será amanhã de manhã, às 9h locais.

Multidão de fiéis despedem-se do Papa

Com relação ao número de fiéis, a Sala de Imprensa informou que, das 11h da manhã de ontem até as 13h de hoje (horário local), 61 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas nesta noite está previsto para a meia-noite, mas, considerando o fluxo, a Basílica Vaticana pode permanecer aberta além desse horário, como aconteceu na noite passada.

Funeral de sábado

A ordem do serviço da Missa exequial de sábado, 26 de abril, será publicada amanhã. No sábado à noite, o Terço na Basílica de Santa Maria Maior será realizado no adro da basílica, e não em seu interior, para permitir a cerimônia de sepultamento, que será privada e não será transmitida ao vivo. No entanto, o trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media, com tradução em português.

Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na basílica mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Esta noite, 24/04, o Terço em Santa Maria Maior será presidido pelo cardeal Tagle, ex-pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, e amanhã será presidido pelo cardeal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém.