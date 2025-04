Segunda Congregação dos Cardeais define programação dos "Novendiali"

Os membros do Colégio Cardinalício que já se encontram no Vaticano se reuniram para a segunda Congregação Geral e aprovaram o programa dos "Novendiali", o período de nove dias de oração e luto pelo Papa falecido.

Vatican News

A segunda Congregação Geral dos cardeais foi realizada na tarde desta quarta-feira, 23 de abril, entre 17h e 18h30 (horário local), na Sala Nova do Sínodo, no Vaticano. A reunião contou com a presença de 103 cardeais e foi aberta com a oração Veni, Sancte Spiritus. Em seguida, os cardeais rezaram em sufrágio do Papa Francisco. Durante a reunião, os cardeais que ainda não haviam prestado juramento o fizeram, cumprindo assim os ritos protocolares previstos no processo que antecede o Conclave.

Aprovação da programação dos Novendiali

O Colégio Cardinalício aprovou a programação dos “Novendiali”, os nove dias de celebrações eucarísticas em sufrágio do Pontífice falecido, conforme tradição da Igreja. A notificação oficial foi divulgada, com a informação de que as missas ocorrerão entre os dias 26 de abril e 4 de maio.

A primeira celebração será a Missa Exequial do Papa Francisco, marcada para o dia 26 de abril, às 10h (horário local), no sagrado da Basílica de São Pedro. Nos dias seguintes, continuarão as celebrações dos "Novendiali" em sufrágio do Santo Padre falecido, e cada celebração contará com a presença de diferentes grupos eclesiais, refletindo a universalidade da Igreja e os diversos vínculos do Sumo Pontífice com esses setores.

2º dia: domingo, 27 de abril, às 10h30 (horário local), no adro da Basílica Vaticana: funcionários e os fiéis da Cidade do Vaticano. A concelebração será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, ex-Secretário de Estado.

3º dia: segunda-feira, 28 de abril, às 17h00 (horário local), na Basílica Vaticana: Igreja de Roma. A concelebração será presidida pelo cardeal Baldassare Reina, Vigário Geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma.

4º dia: terça-feira, 29 de abril, às 17h00 (horário local), na Basílica Vaticana: Cabidos das Basílicas Papais. A concelebração será presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano.

5º dia: quarta-feira, 30 de abril, às 17h00 (horário local), na Basílica Vaticana: Capela Papal. A concelebração será presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, Vice-Decano do Colégio Cardinalício.

6º dia: quinta-feira, 1º de maio, às 17h00 (horário local), na Basílica Vaticana: Cúria Romana. A concelebração será presidida pelo Cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

7º dia: sexta-feira, 2 de maio, às 17h00 (horário local), na Basílica Vaticana: Igrejas Orientais. A concelebração será presidida pelo cardeal Claudio Gugerotti, ex-Prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais.

8º dia: sábado, 3 de maio, às 17h00 (horário local), na Basílica Vaticana: membros dos Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica. A concelebração será presidida pelo cardeal Ángel Fernández Artime, ex-Pro-Prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.

9º dia: domingo, 4 de maio, às 17h00 (horário local), na Basílica Vaticana: Capela Papal. A concelebração será presidida pelo cardeal Dominique Mamberti, Protodiácono do Colégio Cardinalício.

Próxima Congregação e grande afluxo de fiéis

A próxima Congregação Geral dos cardeais está marcada para a manhã de quinta-feira, 24 de abril, às 9h (horário local). Enquanto isso, a manifestação de proximidade por parte dos fiéis continua a se aumentar intensamente: cerca de 20 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro entre 11h e 19h30 desta quarta-feira para prestar suas últimas homenagens ao Papa. Foi comunicado que a Basílica Vaticana permanecerá aberta após as 24h, se necessário, para permitir que todos os que desejarem possam velar o corpo de Francisco.

Cobertura da imprensa e Terços na Santa Maria Maior

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou que recebeu aproximadamente 4 mil pedidos de jornalistas para cobrir os eventos relacionados ao falecimento do Papa e 2200 já foram credenciados. Além disso, foi anunciado que as orações do Terço na Basílica de Santa Maria Maior, local onde Francisco será sepultado, continuarão até sábado.