Bispos italianos: morte do Papa Francisco, um momento doloroso para a Igreja

O presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), cardeal Matteo Zuppi, pede que sejam incentivados momentos de oração pessoal e comunitária, em comunhão uns com os outros e com a Igreja universal

Vatican News

É um momento doloroso e de grande sofrimento para toda a Igreja. Confiamos o nosso amado Papa Francisco ao abraço do Senhor, na certeza, como ele mesmo nos ensinou, de que “tudo se revela na misericórdia; tudo se resolve no amor misericordioso do Pai”, afirma o presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), cardeal Matteo Zuppi, em uma declaração.

Peço a todas as Igrejas na Itália – continua a purpurado - que os sinos das igrejas sejam tocados em sinal de luto e que sejam incentivados momentos de oração pessoal e comunitária, em comunhão uns com os outros e com a Igreja universal.