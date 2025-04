As mensagens de pesar do mundo pela morte de Francisco

Uma das primeiras a expressar tristeza pelo falecimento do Papa Francisco na manhã desta segunda-feira (21/04) foi a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Vatican News

Logo após o anúncio da morte do Papa Francisco às 7h35min da manhã desta segunda-feira (21/04), dia em que a Igreja celebra a Segunda-feira do Anjo, as mensagens de condolências de um munto inteiro começaram a chegar no Vaticano. Uma das primeiras foi da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que escreveu através da rede social X:

"Hoje o mundo chora o falecimento de Papa Francisco. Inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, com a sua humildade e o seu puro amor pelos menos afortunados. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que sofrem essa profunda perda. Que possam encontrar conforto na ideia de que o legado do Papa Francisco continuará a nos guiar todos em direção a um mundo mais justo, pacífico e compassivo."

O pesar do governo da Itália e da Espanha

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, também já se declarou sobre a morte do Papa Francisco: “recebi com grande tristeza pessoal a notícia da morte do Papa Francisco, sentindo o grave vazio que se cria com a perda do ponto de referência que para mim sempre representou”. O falecimento do Pontífice, continuou o Chefe de Estado , "suscita dor e comoção entre os italianos e em todo o mundo. O seu ensinamento recordou a mensagem evangélica, a solidariedade entre as pessoas, o dever de proximidade com os mais frágeis, a cooperação internacional, a paz na humanidade". “A gratidão para com ele”, concluiu Mattarella, “deve ser traduzida com a responsabilidade de trabalhar, como ele fez constantemente, para esses objetivos”.

Da Espanha, a mensagem de pesar do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que elogiou o "profundo legado" deixado pelo papa Francisco por seu compromisso com a paz e a justiça social: "lamento o falecimento do Papa Francisco. Seu compromisso com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis deixa um legado profundo. Descanse em paz", escreveu o chefe do governo espanhol nas redes sociais após a morte do Pontífice.

atualizado às 11h14