A videochamada do Papa com os paroquianos de Gaza: "Rezo por vocês"

O Pontífice saudou em árabe “salam alaikum” (a paz esteja convosco) o pároco, padre Gabriel Romanelli, e o vice-pároco, padre Yusuf Asad, e fez as perguntas "clássicas" de um avô: como estão, o que comeram?

Se ontem o cardápio "especial" foi lentilha e frango, hoje os paroquianos de Gaza comeram o que sobrou, como relata o pároco da paróquia da Sagrada Família, padre Gabriel Romanelli, em mais um telefonema do Papa Francisco - gesto que ele repete diariamente desde o início do conflito e que manteve mesmo anunciada a trégua.

O celular é do secretário do Pontífice, Pe. Juan Cruz Villalón, e o registro foi feito pelo jornalista Salvatore Cernuzio. Depois de poucos toques do outro lado da linha se ouve: “Buonasera, Santo Padre!” (Boa noite, Santo Padre!). São 19h em Roma, 20h em Gaza.

Ao lado do padre Romanelli estava o vice-pároco, padre Yusuf Asad, a quem o Pontífice saudou em árabe “salam alaikum” (a paz esteja convosco) e fez as perguntas "clássicas" de um avô: como estão, o que comeram? Poucos minutos também para abençoar as crianças e demonstrar solidariedade a quem vive em meio à guerra. "Shukran" (obrigado) é outra palavra em árabe pronunciada por Francisco ao ouvir que os paroquianos rezam por ele. E assim é desde o dia 9 de outubro de 2023, dois dias depois do início do conflito.

O relato da alegria em Gaza foi feita pelo próprio Papa na Audiência Geral desta quarta-feira, 22 de janeiro. Ao final da catequese, em sua saudação aos italianos, Francisco revelou o conteúdo do telefonema do dia anterior, em que os paroquianos estavam felizes com o início da trégua, que se manifestou concretamente com a mudança de cardápio. Ao invés de simplesmente comerem verdura, finalmente puderam comer carne de frango:

"Ontem eu liguei – faço isso todos os dias – para a paróquia de Gaza. Estavam felizes. Há 600 pessoas lá entre a paróquia e o colégio. Elas me disseram que tinham comido lentilhas com frango, algo que não estavam acostumadas a fazer nestes tempos. Estavam felizes."

Entretanto, o Papa renovou o pedido aos fiéis do mundo inteiro para que não interrompam suas orações por Gaza e por todos os outros lugares assolados por conflitos.

"Rezemos por Gaza, pela paz ali, e em muitas partes do mundo. A guerra é sempre uma derrota, não se esqueçam. A guerra é uma derrota. E quem lucra? Os fabricantes de armas! Por favor, rezemos pela paz."