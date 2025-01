O Papa: liguei para a paróquia de Gaza. Estavam felizes. Rezemos pela paz

No final da Audiência Geral, Francisco disse que telefonou aos paroquianos da comunidade da Sagrada Família, que voltou à normalidade após a trégua iniciada no domingo: "Comeram lentilhas com frango, algo que não estavam acostumados a fazer nestes tempos." Do Papa um novo apelo contra a guerra que "é sempre uma derrota". Depois, um pensamento para os idosos na Ucrânia que "vivem a tragédia da guerra" e para a população de Los Angeles assolada pelos incêndios: "Meu coração está com vocês".

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Lentilhas com frango. Num menu tão simples está toda a felicidade de um povo, o de Gaza, na Palestina, que voltou, depois de massacres, violência, medo e fome destes quase quinze meses, a uma aparência de normalidade com a trégua de domingo passado. O Papa se fez porta-voz desta felicidade quando falou, no final da Audiência Geral desta quarta-feira, 22 de janeiro, na Sala Paulo VI, sobre sua última conversa por telefone com os paroquianos da Sagrada Família de Gaza, assistidos pelo pároco, o sacerdote argentino Gabriel Romanelli, e pelo vice-pároco, o sacerdote egípcio Yusuf Asad.

Ontem eu liguei – faço isso todos os dias – para a paróquia de Gaza. Estavam felizes. Há 600 pessoas lá entre a paróquia e o colégio. Elas me disseram que tinham comido lentilhas com frango, algo que não estavam acostumadas a fazer nestes tempos. Tinham apenas alguns vegetais, alguma coisa. Estavam felizes.

A proximidade do Papa à comunidade da Sagrada Família de Gaza

As palavras do Papa falam um pouco da vida de uma comunidade, situada a poucos passos das áreas dos bombardeios mais intensos, Jabalia, que até setenta e duas horas atrás vivia na precariedade e no terror. Em dezembro de 2023, a paróquia sofreu um ataque israelense direto que resultou na morte de duas mulheres. Através de seus telefonemas, o Papa tentou de todas as maneiras se aproximar dessa comunidade, reunida no complexo paroquial, que também hospedava alguns muçulmanos. Como ele mesmo sempre disse e como o padre Romanelli contou muitas vezes, todos os dias o telefone tocava na Sagrada Família, geralmente por volta das 19h. Do outro lado da linha, o Papa. “Desde o início da guerra, ele ligava todos os dias para rezar, para dar a sua bênção, para cuidar das pessoas de Gaza uma por uma e se tornou, como disse o patriarca de Jerusalém, um da nossa comunidade, um paroquiano", disse o pároco à mídia vaticana, referindo-se ao telefonema no dia do início da trégua na Faixa de Gaza, saudada com coros e músicas.

"Rezemos pela paz, a guerra é sempre uma derrota"

Sim, a trégua, que, como muitos disseram, não é sinônimo de paz. De fato, na Audiência Geral, o Papa mais uma vez pediu aos fiéis do mundo inteiro para que não interrompam suas orações por Gaza, assim como por todos os outros lugares assolados por conflitos.

Rezemos por Gaza, pela paz ali, e em muitas partes do mundo. A guerra é sempre uma derrota, não se esqueçam. A guerra é uma derrota. E quem lucra? Os fabricantes de armas! Por favor, rezemos pela paz.

Um pensamento para os idosos na Ucrânia

Pensando na Ucrânia, sempre definida como “martirizada” por uma guerra que dura quase três anos e que continua com ataques de drones russos, mortes e ferimentos de civis, o Papa Francisco pediu, na Sala Paulo VI, para lembrar especialmente da população idosa. O pedido foi feito na saudação aos peregrinos poloneses que nestes dias expressam “uma gratidão especial” às avós e aos avôs, celebrando sua festa: “Que seja uma ocasião para construir e fortalecer uma nova aliança entre gerações”, disse ele.

Por favor, lembrem-se também em suas orações dos idosos da Ucrânia que estão vivendo a tragédia da guerra.

"Meu coração está com Los Angeles"

Francisco também fez um apelo em prol da população de Los Angeles, onde os incêndios devastadores dos últimos dias causaram prejuízos de aproximadamente 250 bilhões de dólares, segundo estimativas, e mataram 28 pessoas. “Quero que saibam que meu coração está com o povo de Los Angeles que tanto sofreu com os incêndios que devastaram bairros e comunidades inteiros, e ainda não terminaram”, enfatizou o Papa, destacando-se do texto escrito.

Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por todos os habitantes para que sejam testemunhas de esperança através da força da diversidade e da criatividade pelas quais são conhecidos em todo o mundo.