Francisco: a unidade dos cristãos é um dom que devemos pedir ao Pai

Na Audiência Geral, o Papa recordou a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos que está sendo realizada no hemisfério norte, já que no sul - como no Brasil - está sendo preparada para ser celebrada de 1 a 8 de junho: "essa unidade não é fruto dos nossos esforços, mas um dom que devemos pedir ao Pai, para que o mundo creia no seu Filho unigênito, Cristo Salvador". O Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos está disponibilizando material em várias línguas para a celebração.

Leia também 13/01/2025 Semana pela Unidade dos Cristãos: vésperas e recordação Concílio de Nicéia Em 25 de janeiro, solenidade da Conversão de São Paulo, às 17h30, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, a celebração será presidida por Francisco. A Diocese de Roma está ...

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco recordou na Audiência Geral desta quarta-feira (22/01) que o hemisfério norte está promovendo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (SOUC). Ao saudar os peregrinos de língua inglesa, especialmente aqueles provenientes da Suíça, dos Estados Unidos e da Inglaterra "com os melhores votos de que o Jubileu seja uma ocasião de renovação espiritual e crescimento na alegria do Evangelho", Francisco deu as boas-vindas aos grupos ecumênicos presentes na Sala Paulo Vi e aos do Pontifício Colégio Norte-Americano: "sobre vocês e suas famílias, invoco de coração os dons divinos de sabedoria, de força e de paz".

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

O tema deste ano para o período tradicional 18 a 25 de janeiro da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos foi inspirado no Evangelho de João (Jo 11,26) que pergunta: "Crês nisso?" e preparado pela Comunidade Monástica de Bose, do norte da Itália, a convite do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos do Vaticano e da Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas. Em ocasião do aniversário de 1700 anos do Primeiro Concílio Ecumênico, realizado em Nicéia, perto de Constantinopla, que marcou a história do Cristianismo, a Semana convida a refletir sobre a fé comum dos cristãos em Jesus Cristo, como recordou o Papa Francisco na Audiência Geral ao saudar os fiéis de língua alemã:

“Essa unidade não é fruto dos nossos esforços, mas um dom que devemos pedir ao Pai, para que o mundo creia no seu Filho unigênito, Cristo Salvador.”

No sábado, 25 de janeiro, Solenidade da Conversão de São Paulo, o Papa Francisco vai concluir a Semana com a celebração das Vésperas às 17h30 do horário local, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros.

A oração pela fé comum a Jesus a partir do Brasil

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, porém, é realizada em períodos diferentes nos dois hemisférios. No sul, o período tradicional para esse momento simbólico para a unidade da Igreja é durante Pentecostes. Assim, o Brasil irá celebrar a Semana de 1 a 8 de junho com coordenação das iniciativas pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic), que inclusive está promovendo um concurso para escolher a identidade visual que será utilizada para a divulgação do evento. As inscrições devem ser feitas até o final de fevereiro e os detalhes do edital estão no site www.conic.org.br.

Já o material disponível pelo Dicastério para aqueles que estão organizando a Semana e acessível em português pelo site www.christianunity.va, inclui orações diárias, leituras e um serviço ecumênico, com a adição de textos patrísticos para enriquecer a reflexão. Esses recursos podem ser usados não apenas durante a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, mas ao longo de todo o ano de 2025.