Semana pela Unidade dos Cristãos: vésperas e recordação Concílio de Nicéia

As Vésperas no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos em janeiro de 2024 (Vatican Media)

Em 25 de janeiro, solenidade da Conversão de São Paulo, às 17h30, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, a celebração será presidida por Francisco. A Diocese de Roma está organizando uma “vigília itinerante” nas igrejas luterana e ortodoxa e na paróquia de São Camilo de Lellis. “Crês nisso?” (João 11,26) é o tema que acompanhará a Semana.

Vatican News

Já se passaram 1.700 anos - era 325 d.C. - desde o primeiro Concílio ecumênico da história, o de Nicéia, na atual Turquia. Por ocasião do aniversário, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que será celebrada de 18 a 25 de janeiro, assume um significado especial. No dia 25, Solenidade da Conversão de São Paulo, às 17h30 (hora de Roma), na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, o Papa Francisco concluirá a Semana com a celebração das Vésperas.

Uma vigília itinerante

Na quinta-feira, 23 de janeiro, às 18 horas, a Diocese de Roma organizará uma vigília itinerante - na esteira do Jubileu, que nos convida a nos tornarmos “peregrinos de esperança” - envolvendo três diferentes locais de culto: a igreja luterana na via Sicilia 70, a igreja ortodoxa de Santo André, na via Sardenha 153, e a paróquia de São Camillo De Lellis, na via Piemonte 41. Não se trata, portanto, de uma simples vigília de oração, mas de uma breve peregrinação em três etapas, com três meditações bíblicas oferecidas pela pastora Mirella Manocchio para os evangélicos, pelo reverendo padre Simeon Katzinas para os ortodoxos e, para a Igreja Católica, pelo bispo dom Paolo Ricciardi, delegado diocesano para o ecumenismo e o diálogo. Lâmpadas e reflexões, simbolizando luz e esperança, serão distribuídos em cada igreja.

O tema: “Crês nisso?” (João 11,26)

“Essa oferta de dons também representa circularidade, compartilhamento e diversidade na mesma fé”, enfatiza monsenhor Marco Gnavi, chefe do Escritório de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso da diocese de Roma. “Crêsa nisso?” (João 11,26) é o tema que acompanhará a Semana. As orações e reflexões foram elaboradas pelos irmãos e irmãs da Comunidade Monástica de Bose, no norte da Itália; um grupo internacional nomeado pelo Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pela Comissão Fé e Constituição do Conselho Ecumênico de Igrejas trabalhou junto com os redatores. O tema é inspirado no diálogo entre Jesus e Marta, durante a visita de Jesus à casa de Marta e Maria em Betânia, após a morte de seu irmão Lázaro, conforme narrado pelo evangelista João.

Recordar o aniversário do Concílio de Nicéia

Monsenhor Gnavi observa: “o tema escolhido para este ano foi tirado do diálogo entre Jesus e Marta diante do desafio da morte de Lázaro e da fé na Ressurreição em Cristo. É um tema central, porque hoje não só as Igrejas, mas também os povos têm que enfrentar muitas expressões da morte real, que também significa divisão, separação, até o conflito e o massacre de inocentes. Mesmo na vida pessoal de cada pessoa”, continua o padre, ‘muitos estão sozinhos, e a incerteza do presente exige respostas’. O diálogo entre Jesus e Marta mostra como em cada homem e mulher há uma demanda implícita ou explícita de fé. Essas palavras também nos ajudam a lembrar o aniversário do Concílio de Nicéia, que nos deu essa profissão de fé que nos une a todos no Batismo”.