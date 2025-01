Papa reza pelas vítimas dos incêndios em Los Angeles

Após a oração do Angelus, Francisco recorda as vítimas dos incêndios na costa leste dos Estados Unidos, onde os mortos são ao menos 11. O Pontífice continua a invocar a paz nas áreas de conflito e recorda o empenho apostólico, também pela reconciliação, de Pe. Giovanni Merlini, beatificado neste domingo. E com alegria dirige-se mais uma vez aos recém-nascidos batizados na Capela Sistina pouco antes: que todos os jovens casais acolham o dom dos filhos.

Antonella Palermo - Cidade do Vaticano

Atento ao panorama internacional, em seus apelos após rezar a oração mariana do Angelus, o Papa dirige inicialmente seu pensamento aos habitantes do oeste dos Estados Unidos que vivem o drama dos devastadores incêndios:

Sou próximo dos moradores do Condado de Los Angeles, Califórnia, onde nestes dias irromperam incêndios devastadores. Rezo por todos vocês.

De acordo com o instituto médico-legal, 11 corpos foram encontrados até agora na área devastada pelo incêndio em Eaton, perto da cidade de Altadena, e cinco pessoas morreram no incêndio em Palisades, no bairro nobre de Pacific Palisades. Também do México chegou ajuda com o envio de bombeiros para auxiliar no combate às chamas.

Acolher a vida

O Papa Francisco recita o Angelus da janela do Palácio Apostólico após ter presidido na Capela Sistina a Missa com o rito do Batismo concedido a 21 filhos de funcionários da Santa Sé e da Guarda Suíça. Ao falar da celebração com alegria, faz o convite para rezar por eles e suas famílias. E compartilha um pedido ao Pai:

Que todos os jovens casais tenham a alegria de acolher o dom dos filhos e levá-los ao Batismo.

A invocação da paz pela intercessão do Beato Merlini

Cenários de guerra continuam a causar mortes e destruição. Na Ucrânia, o exército russo assumiu a responsabilidade pela captura de duas localidades na linha de frente oriental, na região de Donetsk. Em Gaza, o Hamas atualizou o número total de mortos palestinos desde 7 de outubro de 2023, que chegam a 46.565, após as 28 vítimas nas últimas 24 horas. Os feridos já somam mais de cem mil.

Entristecido e constantemente preocupado por esse cenário, Francisco recorda o trabalho realizado no século XIX pelo padre Giovanni Merlini, beatificado na manhã deste domingo na Basílica de São João de Latrão, com a esperança de sua interseção pela paz. “Não esqueçamos - reitera - que a guerra é sempre uma derrota”.

Dedicado às missões ao povo, foi um conselheiro prudente de muitas almas e um mensageiro de paz. Invocamos também a sua intercessão enquanto rezamos pela paz na Ucrânia, no Oriente Médio e no mundo inteiro. Uma salva de palmas ao novo Beato!