Proximidade do Papa às vítimas dos incêndios em Los Angeles

Os bombeiros fizeram algum progresso na contenção das chamas em Los Angeles, mas ainda há seis incêndios. Os maiores, em Palisades e Eaton, estão apenas 8% e 3% controlados. A situação é diferente para o incêndio Kenneth (50% contido), o incêndio Hurst (70%) e o incêndio Lidia nas colinas ao norte de Los Angeles (98%). O incêndio mais recente, em Archer, está fora de controle, cobrindo apenas 19 acres.

Em telegrama endereçado ao arcebispo de Los Angeles, dom José H. Gomez, o Papa Francisco expressa sua tristeza "pela perda de vidas e pela destruição generalizada provocada pelos incêndios" que atingem esta região da Califórnia.

Na mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, o Santo Padre assegura sua proximidade espiritual ao prelado e às comunidades atingidas e confia "as almas dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Todo Poderoso", enviando suas "sinceras condolências" aos que choram a sua perda.

O Pontífice também reza pelas equipes de emergência e concede a sua Bênção a todos, como "promessa de consolação e força no Senhor".

Até o momento, ao menos 11 pessoas morreram e 150 mil foram evacuadas em função dos devastadores incêndios que atingem a região de Los Angeles. Além da perda de vidas humanas, o fogo deixou um rastro de destruição, com perdas econômicas entre US$ 135 a US$ 150 bilhões.

Na quinta-feira, o arcebispo de Los Angeles convidou os fiéis a serem "o instrumento por meio do qual Deus mostra seu amor, compaixão e cuidado para com aqueles que sofrem” e para “levar conforto aos nossos vizinhos neste momento de desastre”, ajudando-os também a reconstruir.